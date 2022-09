Es el Día Nacional del Registro de Votantes. Esto es lo que necesitas saber de los requisitos de identificación.

Read this story in English

Hoy es el Día Nacional de Registro de Votantes, un esfuerzo coordinado por miles de organizaciones en todo el país para ayudar a asegurar que la gente tenga la oportunidad de votar. Desde que comenzó en el 2012, 4.7 millones de personas se han registrado para votar en este día.

En Texas, el 11 de Octubre es la fecha límite para registrarse para votar en las elecciones del 8 de Noviembre.

Algunas organizaciones sin fines de lucro de Austin, como la Liga de Mujeres Votantes del Área de Austin , registrarán a las personas hoy en Alamo Drafthouse en South Lamar, el Teatro Paramount en Congress Avenue y en la reunión comunitaria Bond del Distrito Escolar Independiente (ISD, por sus siglas en inglés) de Austin en el Travis Early College High School.

Jolt Initiative, una organización sin fines de lucro que intenta que más jóvenes latinos en Texas participen en el proceso de votación, registrará a los votantes en los campus de Eastview, Hays y Rio Grande del Austin Community College.

Para registrarse para votar, se necesita una licencia de conducir de Texas o un número de identificación personal emitido por el Departamento de Seguridad Pública de Texas. Si no tienes ninguno de los dos, puedes registrarte usando los últimos cuatro dígitos de tu número de seguro social.

Sin embargo, cuando quieras votar, se te pedirá una de las siete formas aceptables de identificación con fotografía , como la licencia de conducir de Texas, la licencia de armas de Texas, el certificado de ciudadanía de EE.UU. o el pasaporte. Los votantes menores de 70 años pueden utilizar identificaciones que hayan expirado en los últimos cuatro años. Para los votantes mayores de 70 años, las identificaciones vencidas en cualquier momento pueden seguir siendo utilizadas.

Si aún no tienes una identificación con foto válida, las largas esperas para las citas en el Departamento de Seguridad Pública (DPS, por sus siglas en inglés) podrían dificultar conseguir una a tiempo para las elecciones. El DPS cambió a un sistema basado en citas en 2020, lo que permite que la gente no tenga que esperar en largas filas para los servicios. Sin embargo, la demanda de esas citas es muy alta en algunas áreas.

La secretaria de prensa del DPS, Ericka Miller, dijo que mientras algunas oficinas en el estado tienen citas disponibles en pocas semanas, otras requieren esperar más de un par de meses. Un número limitado de citas para el mismo día y citas de espera están disponibles. Miller dijo que alrededor del 30% de las personas, en lugar de cancelar sus citas, simplemente no se presentan. Esto afecta a la capacidad del departamento de ofrecer esas citas a otras personas.

Si no tienes una de las siete formas aceptables de identificación con foto, todavía puedes emitir un voto regular utilizando una forma de identificación de apoyo como una factura de servicios públicos, un estado de cuenta bancaria o un cheque de pago. Tendrás que completar un formulario declarando que no tienes una de las formas aceptables de identificación con foto y que tienes un impedimento razonable para adquirir una. La lista de impedimentos a elegir incluye: falta de transporte, falta de ciertos documentos como un certificado de nacimiento, identificaciones perdidas, horario de trabajo, discapacidad o enfermedad, responsabilidades familiares, o que solicitaste una de las identificaciones con foto pero no la has recibido.

El Secretario de Estado Adjunto de Comunicaciones, Sam Taylor, dijo a KUT que menos del 1% de los votantes en todo el estado habían utilizado el formulario en 2016, 2018 y 2020.

Dijo que hay muchas razones por las que una persona podría no contar con una de las identificaciones con foto.

"Si la persona no puede dejar el trabajo para esperar en una oficina del DPS para una cita por orden de llegada, la persona puede marcar el 'horario de trabajo'", dijo Taylor. "Si la persona no puede dejar a su familia para esperar una cita sin agenda previa, entonces la persona puede marcar 'responsabilidades familiares'".

Taylor destacó que "no se puede cuestionar la razonabilidad del impedimento de la persona". Eso también consta en el formulario.

En la parte superior del formulario se indica que la persona se expone a ser procesada por perjurio según el Código Electoral de Texas si proporciona una declaración falsa o información falsa.

"El lugar en el que se impugnaría sería a través de un Concurso Electoral en un Tribunal de Distrito de Texas", dijo Taylor. "Pero ... no tenemos conocimiento de ningún caso en el que el impedimento razonable de un votante haya sido impugnado en un tribunal".

Traducido por Maria Arce