¡Ey, Tejanos! Las elecciones son el Martes. ¿Están registrados y saben cómo votar?

Si aún no has votado, ofrecemos este recordatorio con lo que necesitas cuando vayas a las urnas.

¿Estás registrado?

La oficina del Secretario de Estado de Texas tiene una herramienta en su sitio web donde los votantes pueden asegurarse de que pueden emitir su voto. Algunos gobiernos de condados también ofrecen una herramienta similar en sus sitios web. (Por ejemplo, aquí está la del condado de Harris, y aquí la del condado de El Paso). Una rápida búsqueda en el sitio web de tu departamento electoral local debería permitirte saber si puedes comprobar allí el estado de tu registro.

¿Dónde votas?

Si quieres saltarte lo que podrían ser largas filas el martes, todavía puedes votar de manera anticipada hoy. En Texas, los votantes pueden emitir un voto en cualquier centro electoral durante la votación anticipada. Pero – y esto es importante – algunos condados requieren que los votantes vayan a sus recintos específicos si votan el día de las elecciones. Esto se debe a que algunos condados todavía utilizan un modelo de precinto. Sólo un tercio de los 254 condados de Texas se han alejado de ese modelo y han adoptado el modelo de centro de votación.

Esto es lo que necesitas saber para votar en los condados de Travis , Williamson y Hays.

"El proceso de centro de votación es que puedes ir a cualquier parte de este condado y votar el día de las elecciones," explicó la administradora de las elecciones del condado de Lubbock, Roxzine Stinson, a los medios públicos de Texas Tech. "En los precintos, si no llegas antes de las 7, emites un voto provisional en otro precinto y lo más probable es que tu voto no cuente. De esta manera, no tienes que preocuparte por eso."

¿Qué necesitas para emitir tu voto?

Se pedirán una de las siete formas aceptadas de identificación con foto, incluyendo una licencia de conducir de Texas, una licencia de armas de Texas, un certificado de ciudadanía de EE.UU., un pasaporte o una tarjeta de pasaporte. Los votantes menores de 70 años pueden utilizar identificaciones que hayan expirado en los últimos cuatro años. Para los votantes mayores de 70 años, las identificaciones pueden haber vencido en cualquier momento y pueden seguir siendo utilizadas.

Si no tienes una de las siete formas aceptadas de identificación con foto , puedes emitir un voto normal utilizando una forma de identificación de apoyo como una factura de servicios públicos, un extracto bancario o un cheque de pago, informó KUT el mes pasado. La persona tendrá que llenar un formulario declarando que no tiene una de las formas aceptables de identificación con foto y que tuvo un impedimento razonable para obtener una. La lista de impedimentos a elegir incluye la falta de transporte, la falta de ciertos documentos como el certificado de nacimiento, la pérdida de identificaciones, el horario de trabajo, discapacidad o una enfermedad, responsabilidades familiares, o que solicitó una de las identificaciones con foto pero no la recibió.

El Secretario de Estado Adjunto de Comunicaciones, Sam Taylor, le dijo a KUT que menos del 1% de los votantes en todo el estado habían utilizado el formulario en 2016, 2018 y 2020.

¿Qué hay en la boleta electoral?

Mucho. Los votantes de Texas decidirán en las elecciones al siguiente gobernador de Texas, vicegobernador y fiscal general. Y eso es solo la parte superior de la boleta. En varios condados se eligen jueces de condado para los próximos cuatro años. También hay varios escaños para el Congreso de EE.UU. en las votaciones locales, incluyendo algunos en el sur de Texas y en el Valle del Río Grande, donde los republicanos han enfocado su energía en obtener ganancias en bastiones tradicionalmente demócratas.

Dato curioso

En Estados Unidos se vota los Martes porque en 1845 el Congreso aprobó una ley que creó una jornada electoral nacional el primer Martes después del primer Lunes de Noviembre, según la enciclopedia Británica.

Por aquel entonces, el país era mayoritariamente agrario, y gran parte de la primera parte del año se dedicaba a la cosecha en los campos. Los Miércoles no se celebraban porque era día de mercado, y los Domingos se reservaban para el culto, explica la Enciclopedia Britannica. Por lo tanto, ha sido un Martes durante casi 180 años.

"Si la gente no podía utilizar el Domingo o el Miércoles como día de viaje, eso significaba que el día de las elecciones tampoco podía ser el Lunes o el Jueves. Así que el Martes se percibió como la mejor opción," escribió John M. Cunningham, antiguo editor de la Enciclopedia Británica.

Traducido por Maria Arce