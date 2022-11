El operador de la red eléctrica de Texas afirma que el clima invernal extremo podría provocar apagones

Read this story in English

Una evaluación de la red eléctrica de Texas publicada este martes concluye que el sistema eléctrico debería funcionar sin problemas en condiciones invernales típicas. Pero si se repiten circunstancias similares a las que Texas tuvo en febrero del 2021, es probable que los apagones vuelvan a afectar al estado.

La Evaluación Estacional de Adecuación de Recursos , o SARA por sus siglas en inglés, es un informe trimestral publicado por el operador de la red del estado, el Consejo de Fiabilidad Eléctrica de Texas o ERCOT. Su objetivo es evaluar la capacidad de la red para funcionar en diferentes condiciones de oferta y demanda de electricidad antes de cada temporada. Ha ganado mayor importancia desde que el apagón masivo del 2021 dejó a millones de personas en el estado sin electricidad durante días.

La evaluación sobre el invierno de este año muestra que la red debería funcionar sin problemas en condiciones normales.

"Espero absolutamente que las luces permanezcan encendidas", dijo el presidente de la Comisión de Servicios Públicos, Peter Lake, en una conferencia de prensa el martes.

Pero el informe muestra circunstancias en las que la alta demanda de electricidad podría encontrarse con caídas inesperadas del suministro que obligarían al operador de la red a programar apagones como hizo el año pasado.

"Hay un escenario en el que en las condiciones más extremas podría no haber suficiente energía", dijo en la misma rueda de prensa el nuevo CEO de ERCOT, Pablo Vegas. "Eso no es aceptable".

Vegas achacó la reducción de las reservas de energía en invierno al aumento de la generación de energía solar en el estado y pidió que se genere más energía "despachable".

"Esa es la generación con un interruptor de encendido y apagado a la que se puede recurrir siempre que se necesite, independientemente de cuáles sean las condiciones meteorológicas", dijo.

Aunque la energía despachable podría suministrarse mediante un mayor almacenamiento en baterías u otros medios, muchos responsables políticos de Texas consideran que la generación "despachable" es casi un sinónimo de la generación de energía con gas natural.

Presunciones subyacentes

Algunos cuestionaron los supuestos subyacentes que ERCOT utilizó en el informe.

Durante el apagón de 2021, el sistema de suministro de gas natural del estado no pudo suministrar combustible a las centrales eléctricas, lo que agravó la escasez de energía. Joshua Rhodes, investigador científico de la Universidad de Texas en Austin especializado en sistemas energéticos, afirma que esos problemas pueden repetirse a pesar de las garantías oficiales de que se están abordando.

"No parece que hayan tenido en cuenta los problemas relacionados con el combustible para las centrales eléctricas si llegamos a estas condiciones de superfrío", dijo. "Me preocupa que algunas de estas cifras de interrupciones no planificadas [en la evaluación] sean demasiado bajas porque no se tiene en cuenta el aspecto del combustible".

Otros se han preguntado si la evaluación subestima un posible déficit entre la oferta y la demanda de electricidad en circunstancias extremas.

"La utilidad de las especulaciones infinitas es limitada", dijo Lake cuando se le preguntó por qué el informe no había considerado un escenario de demanda energética más "extremo".

Traducido por Maria Arce