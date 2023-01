Por qué la calle 19 de Austin se rebautizó con el nombre de Martin Luther King Jr.

Read this story in English

Unas 1,000 calles en Estados Unidos llevan el nombre del reverendo Martin Luther King Jr., pero la de Austin es una de las pocas que discurren cerca de una gran universidad o del capitolio estatal.

"Simbólicamente, era una calle importante", dijo la periodista Erna Smith. "La nuestra es especial en el sentido de que atraviesa un barrio blanco y la sede del poder".

Pero hubo que luchar para que le cambiaran el nombre.

A principios de los años 70, un grupo de activistas del este de Austin, conocido como Austin Black Assembly (Asamblea Negra de Austin), presionó para cambiar el nombre de la calle 19 por el del líder de los derechos civiles tras su asesinato. Eligieron la calle porque atravesaba comunidades tanto negras como blancas.

"Recuerdo esa época con mucha claridad porque era un momento de gran activismo en la comunidad negra de Austin", afirma Smith. "Wilhelmina Delco acababa de ser elegida para la legislatura estatal. ... La ciudad estaba pasando de estar dominada por el Rotary Club y la Cámara de Comercio a convertirse en una ciudad liberal e icónica. Y todo ocurrió durante ese periodo. Los estudiantes obtuvieron el derecho al voto y de repente la ciudad estaba cambiando".

Michael Minasi / KUT Erna Smith estudiaba en la Universidad de Austin y hacía prácticas en el Austin American-Statesman cuando el Consejo de la Ciudad debatió cambiar el nombre de la calle 19 por el de Martin Luther King Jr.



Los residentes y comerciantes de la zona este apoyaban el cambio de nombre de la calle, pero al oeste de la I-35 la situación era distinta. Las empresas locales y los miembros de la comunidad dijeron que el costo de actualizar las señales y las direcciones era demasiado alto y que la mayoría de los propietarios deberían estar de acuerdo.

La Asamblea se asoció con J.J. Seabrook, expresidente de la Universidad de Huston-Tillotson, para convencer al Consejo de la Ciudad de Austin de que cambiara el nombre de toda la calle.

Seabrook daba su testimonio al respecto ante el consejo cuando sufrió un infarto y falleció.

"Recuerdo que pensé: se supone que esta es una gran ciudad liberal, pero tiene que morir una persona negra para que cambien el nombre de la calle", dijo Smith. "Para mí, no era más que un símbolo de lo hipócrita que era esta ciudad".

El Consejo de la Ciudad de Austin aprobó el cambio de nombre el 10 de abril de 1975.

Smith dijo que tenía sentimientos encontrados al respecto.

"No sentí una gran alegría porque el Dr. Seabrook hubiera muerto", dice. "Y desde luego esperaba que la ciudad no se felicitara por finalmente haber hecho algo tan inocente. No entendía cuál era el problema. Así que era una especie de sensación agridulce en cierto modo".

Smith se marchó de Austin tras licenciarse en la Universidad de Texas en 1977. Cuando regresó hace siete años, sus sentimientos cambiaron.

Michael Minasi / KUT En 1975, el Consejo de la Ciudad de Austin votó a favor de cambiar el nombre de la calle 19 por el de Martin Luther King Boulevard. Rebautizó un tramo y una franja cercana con el nombre de J.J. Seabrook, un antiguo presidente de Huston-Tillotson que murió mientras daba su testimonio a favor del cambio.

"Conduje hasta allí y me encontré con una sensación completamente distinta", dijo. "La sensación fue 'Wao'. Porque sé que calles así no existen en el mundo, en este país. Sé que no existen. ... Así que la calle es muy valiosa para mí".

Al mismo tiempo, dijo, Austin ha "diezmado" a la comunidad negra.

"Es un motivo de orgullo para la gente de Austin tener una calle Martin Luther King en un barrio de blancos, pero sin negros. ... Esa dicotomía me parece interesante".

En 2010, la ciudad bautizó con el nombre de J.J. Seabrook la parte del bulevar MLK Jr. que confluye con la I-35 y conecta el este con el oeste.

Escucha "MLK Remembered" esta semana en KUT 90.5 FM. Te traeremos historias para honrar el legado de Martin Luther King Jr. y su impacto en Austin y el mundo.