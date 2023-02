Austin reevaluará su programa de refugio para la gente durante condiciones meteorológicas extremas. Otra vez.

Read this story in English

El Consejo de la Ciudad de Austin aprobó una resolución el jueves para proteger mejor a las personas durante condiciones climáticas extremas y, potencialmente, ampliar el programa.

La aprobación unánime se produjo después de una semana de críticas de los residentes y miembros del consejo a la gestión de la ciudad por los cortes de energía que se extendieron por una semana para decenas de miles de usuarios. Algunos de los refugios de emergencia de la ciudad se quedaron sin electricidad e incluso tuvieron que rechazar personas.

Antes de la votación, Sasha Rose, organizadora de Austin Mutual Aid, dijo al Consejo que el sistema actual está demasiado centralizado y depende de un único punto de admisión para trasladar a las personas a un refugio cuando hace frío. Rose dijo que vio cómo se les negaba la entrada a los refugios a personas sin hogar.

Se dirigió directamente al administrador de la ciudad, Spencer Cronk, cuyo liderazgo ha sido cuestionado por la respuesta a la tormenta, diciendo que no había interactuado con él, pero le oyó elogiar a su organización en una conferencia de prensa el miércoles.

"Todavía no lo he visto en ninguna reunión. Nunca he recibido una llamada telefónica suya. Yo diría que no estás dando la cara por la comunidad. Austin Mutual Aid no puede seguir llenando [los vacíos]", dijo. "Tenemos que trabajar juntos. Tenemos que escuchar a la gente que realmente tiene la experiencia".

Rose dijo que Austin Mutual Aid trasladó a 450 personas a hoteles durante el frío extremo de la semana pasada.

Frances Acuña, un residente de Dove Springs y organizador de Go Austin/Vamos Austin, dijo al Consejo que a las familias se les negó refugio en el Dove Springs Rec Center la semana pasada, porque el refugio dio prioridad a las personas que experimentan la falta de vivienda.

"Sé que rechazar a las familias no era el plan y que no era la indicación dada, pero sucedió", dijo.

Deberían dar a conocer las ubicaciones de los refugios para que (las personas) puedan ir hasta allí, para que no tengan que viajar en condiciones meteorológicas peligrosas. Selena Xie, jefa de la Asociación de EMS de Austin-Travis

Una enmienda a la resolución empujó al personal de la ciudad a centrarse en las familias de acogida, así como las personas que experimentan la falta de vivienda.

El programa de refugios de Austin ha existido, aunque de manera informal, durante gran parte de los últimos 20 años, dependiendo históricamente de los proveedores de servicios para personas sin hogar y las iglesias para albergar a las personas en climas fríos. En los últimos años, la ciudad ha tratado de tomar la iniciativa en formalizar ese programa, estableciendo un umbral de temperatura para activar los refugios, y luego exigir a la gente que viaje al edificio de oficinas de la ciudad en Barton Springs Road y First Street antes de ser transportados a los refugios.

Pero el programa ha tenido dificultades para mantener una estrategia de comunicación cohesionada con sus aliados o con las personas que necesitan refugio. Después de que cientos de personas se quedaran sin cobijo en la helada de 2021, la ciudad dijo que desarrollaría una estrategia mejor. Una helada a principios del año pasado puso de manifiesto las deficiencias del sistema, al igual que otra justo antes de finales de año.

Durante el frío extremo de la semana pasada, Selena Xie, jefa de la Asociación de Servicios de Emergencias Médicas de Austin-Travis, dijo a KUT que preferiría ver el proceso de admisión descentralizado, especialmente en condiciones de tiempo helado cuando las carreteras no son seguras.

"Tener un punto para congregarse de 6 a 8 p.m. en el centro no tiene ningún sentido", dijo. "Deberían dar a conocer absolutamente las ubicaciones de los refugios para que (las personas) puedan ir allí, para que no tengan que viajar en un clima peligroso".

La concejal por el Distrito 2, Vanessa Fuentes, se hizo eco de esa preocupación antes de la votación, diciendo que la ciudad necesita tener un "esfuerzo coordinado".

"Hemos visto y oído constantemente ... que el registro sigue siendo una barrera para la gente", dijo. "Sigo sin entender por qué pedimos a la gente que se inscriba en el centro de la ciudad para que luego la lleven en autobús a distintos refugios. He visto que otras ciudades lo hacen de forma diferente. Creo que deberíamos hacerlo de otra manera".

La resolución fue modificada para sugerir también que se prohíba el desalojo programado de campamentos antes y después de la apertura de los refugios, que se amplíen las horas de funcionamiento de los refugios y que se cree un refugio en Del Valle. Se espera que el personal de la ciudad informe al Consejo a mediados de junio.

Los miembros también aprobó otro tema para evaluar la respuesta de la ciudad a la tormenta de la semana pasada: una auditoría de Austin Energy que se centra en la gestión de la vegetación alrededor de las líneas eléctricas.

Traducido por María Arce