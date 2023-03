Detrás del proceso 'desordenado' para elegir al próximo responsable del metro ligero de Austin

Read this story in English

La Asociación de Tránsito de Austin (ATP, por sus siglas en ingléss), una organización creada por los votantes que recauda casi 160 millones de dólares al año en impuestos sobre la propiedad para construir un sistema de metro ligero, ha elegido a un responsable permanente para supervisar la mayor expansión del transporte público en la historia de la ciudad.

Austin Transit Partnership Greg Canally es el nuevo director ejecutivo de ATP.

Las líneas Naranja y Azul ofrecerán con el tiempo un servicio frecuente de casi 30 millas por las calles de la ciudad y quizá incluso por debajo del centro de Austin a modo de metro. El Proyecto Connect, como se llama la ampliación, se financia con un impuesto sobre bienes inmuebles de 8.75 centavos por cada 100 dólares de valor de la propiedad.

Esta semana, los siete miembros del consejo de administración de la ATP nombraron por unanimidad a Greg Canally como responsable de la construcción del metro ligero. Canally llevaba 20 años trabajando en la oficina de presupuestos del Consejo de la Ciudad antes de incorporarse a la ATP como director financiero en 2021. El consejo ya lo había ascendido a director interino en mayo, tras destituir a Randy Clarke.

Durante los últimos meses, Canally ha estado contratando personal y revisando los planes de metro ligero desarrollados bajo el mandato de Clarke. Los costos estimados de esos planes casi se habían duplicado, pasando de 5,800 a 10,300 millones de dólares el pasado mes de abril, y se preveía que subieran aún más. La ATP empezará a presentar el renovado Proyecto Connect en una jornada de puertas abiertas el 21 de marzo.

Dudas sobre la transparencia

Pero la forma en que Canally fue ascendido al puesto permanente ha suscitado preocupación entre los defensores de la comunidad, los consejos asesores y los observadores de cerca de la expansión del tránsito. El presidente de la junta directiva de la ATP incluso se disculpó por la forma en que se comunicó inicialmente el nombramiento.

El proceso de contratación "ha hecho tambalear la confianza pública en el consejo de administración de Asociación de Tránsito de Austin", advirtió ATX Mobility Coalition, un grupo de activistas de base, en una carta a los consejos de administración de ATP y Capital Metro.

La sucesión de acontecimientos "suscitó serias preocupaciones en la comunidad acerca de la gobernanza, la transparencia y los procesos de toma de decisiones", se hizo eco Awais Azhar, que preside un comité asesor comunitario que supervisa el Proyecto Connect.

Incluso Tony Elkins, miembro del consejo de la ATP y representante de la comunidad experto en finanzas, calificó el proceso de contratación de "desastre".

¿Qué ocurrió entonces?

Tras destituir a Clarke el pasado mes de mayo, la ATP contrató a una empresa de selección de ejecutivos para que buscara candidatos cualificados dispuestos a trasladarse a Austin y ganar más de 300,000 dólares al año construyendo un sistema de metro ligero de última generación.

Sólo un cazatalentos presentó una oferta: Affion Public, una empresa con sede en Hershey (Pensilvania) que ya estaba contratando ejecutivos para la ATP. La licitación se canceló.

En noviembre, la ATP dijo a KUT que pretendía reiniciar la búsqueda a través de un cazatalentos "ya que se considera la mejor práctica del sector".

En su lugar, la presidenta del consejo de administración de la ATP, Verónica Castro de Barrera, ordenó al personal que contratara a Affion para la búsqueda del director ejecutivo. La empresa ya estaba trabajando para la ATP y "nos estaba trayendo candidatos de gran calibre", dijo Castro de Barrera a KUT.

Otro retraso en la búsqueda de un líder: Castro de Barrera quería esperar a que se constituyera un nuevo consejo antes de tomar una decisión tan importante.

La expresidenta y consejera delegada de Huston-Tillotson, Colette Pierce Burnette, abandonó la junta directiva de la ATP en mayo. Su sustituto, Juan Garza, no fue nombrado hasta noviembre. Para entonces, Austin tenía un nuevo alcalde y un puesto en el consejo para Steve Adler pronto pasaría a Kirk Watson.

Así que, finalmente, en la primera reunión de la nueva junta en enero, los miembros hablaron a puertas cerradas sobre quién debía dirigir la organización encargada de transformar el sistema de transporte público de Austin.

"No está previsto que haya más discusiones cuando volvamos de la sesión ejecutiva", dijo Castro de Barrera justo antes de poner la reunión en privado.

En su debate a puerta cerrada, Affion Public presentó a la junta dos opciones: realizar una búsqueda nacional completa de un nuevo director ejecutivo o nombrar al director interino Greg Canally como candidato único para el puesto.

Affion aconsejó que la contratación de un candidato calificado podría resultar difícil y requerir mucho tiempo, teniendo en cuenta una serie de factores, como la relativa escasez de talentos altamente calificados.

Affion ya había dicho a los miembros del consejo que Canally era un candidato fuerte que entendía las complejidades del gobierno de Austin.

Una hora y media más tarde, el consejo salió de su sesión a puertas cerradas con la sala prácticamente vacía. Sin embargo, la reunión fue grabada por el canal de acceso al gobierno de la ciudad, ATXN.

"Me enorgullece anunciar que hemos identificado a nuestro finalista para director ejecutivo, Greg Canally", dijo Castro de Barrera. Los cinco miembros del consejo presentes votaron unánimemente a favor de nombrar a Canally único finalista para el puesto.

No se emitió ningún comunicado de prensa. No se dio publicidad inmediata al anuncio.

Compromiso con la comunidad

El mismo viernes, Capital Metro anunció que, tras una búsqueda nacional, Dottie Watkins sería nombrada presidenta y consejera delegada de la organización en una reunión del consejo celebrada el lunes.

En esa reunión, el presidente del consejo de administración de CapMetro, Jeff Travillion, que también forma parte del consejo de la ATP, comunicó la noticia de Canally a sus colegas. Estaban sorprendidos. Les gustaba Canally, dijeron, pero no sabían que la ATP estaba tan avanzada en el proceso.

"Ni siquiera sabía que habían seleccionado a una empresa", dijo atónito Eric Stratton, miembro del consejo de administración de CapMetro y antiguo miembro del consejo de la ATP. "¿No contrató la ATP a una empresa nacional de búsqueda para hacer esto?".

Travillion no respondió directamente a la pregunta, pero se ofreció a reunir un grupo que aclarara cómo pensaba la ATP avanzar en el proceso de contratación.

"Tenemos que rendir cuentas como junta directiva y reconocer que hemos estropeado el proceso. No fuimos transparentes con la comunidad". Tony Elkins, miembro de la junta de la ATP

Lo que Travillion no transmitió de inmediato, para frustración de Castro de Barrera, fue que la junta de la ATP tenía previsto dar al público la oportunidad de opinar sobre Canally como líder del metro ligero.

"Nunca tuvimos la intención de saltarnos ningún tipo de proceso comunal de la forma en que se presentó en la reunión de Capital Metro", dijo a KUT.

Travillion dijo que sentía que sus comentarios en la reunión de la junta de CapMetro eran "apropiados".

"Sentí que la información era clara", dijo. "Se realizó una votación en el registro, por lo que sentí el deber hacia mis colegas de informar sobre esa información".

El 2 de febrero, Travillion envió un memorándum a los miembros del consejo para "aclarar este asunto" y explicarles que se iba a realizar un esfuerzo de participación comunitaria.

El público tuvo dos oportunidades en febrero para opinar sobre la contratación de Canally. Cada reunión se celebró una tarde entre semana y duró aproximadamente una hora. Las grabaciones y transcripciones de las reuniones publicadas por la ATP muestran que un puñado de personas hicieron preguntas.

Según un resumen de la ATP, se celebraron algunas reuniones privadas, incluida una reunión con "grupos de la comunidad empresarial" como la Downtown Austin Alliance (Alianza del Centro de Austin), la Greater Austin Chamber of Commerce (Gran Cámara de Comercio de Austin), el Real Estate Council of Austin (Consejo Inmobiliario de Austin) y el Austin Chapter of the American Institute of Architects (Capítulo de Austin del Instituto Americano de Arquitectos)..

Pero el esfuerzo de implicar a la comunidad fue demasiado escaso, según Elkins, miembro de la junta de la ATP.

"Tenemos que rendir cuentas como junta y reconocer que hemos estropeado el proceso. No fuimos transparentes con la comunidad", dijo, añadiendo que seguía creyendo que Canally estaba "muy bien calificado" para el puesto.

"Creo que hemos perdido algo de confianza en este proceso", dijo Elkins. "Debemos reconstruir esa confianza".

Antes de la votación unánime para nombrar a Canally, Castro de Barrera se disculpó por la "confusión" y el "daño" que achacó oblicuamente al anuncio de Travillion sobre Canally a la junta de CapMetro. Pero defendió la decisión de ascender al director interino.

"La Asociación de Tránsito de Austin es una organización que necesita en este momento estabilidad y un impulso continuado para llevar a cabo su visionario programa de transporte", dijo. "El Sr. Canally es la persona adecuada para este programa, para esta comunidad en este momento".

La junta de la ATP votó por unanimidad el nombramiento de Canally como director ejecutivo, con efecto inmediato.

El siguiente paso es que Castro de Barrera negocie un contrato de trabajo con Canally, que incluya salario y prestaciones. Esa información se hará pública.

Traducido por María Arce