El Museo Blanton de Austin adquiere una de las mayores colecciones privadas de arte latino y chicano

Read this story in English

El Museo de Arte Blanton, con sede en Austin, ha recibido un gran regalo: más de 5,000 nuevas obras de arte de artistas latinos y chicanos.

Regalo de Gilberto Cárdenas y Dolores García, las piezas representan una de las mayores colecciones de arte latino y chicano del mundo. La incorporación forma parte de los continuos esfuerzos del Blanton por diversificar el mundo del arte y dar visibilidad al arte latino.

Simone Wicha, directora artística del Museo Blanton, se unió al Texas Standard para hablar sobre la adquisición y lo que significa para el mundo del arte latino. Escucha el reportaje más arriba o lee la transcripción a continuación.

Esta transcripción ha sido ligeramente editada para mayor claridad:

Texas Standard: Bueno, en primer lugar, felicidades por este regalo. ¿Puede decirnos quién dona esta obra de arte?

Simone Wicha: Por supuesto. La donación procede de una pareja de Austin, Texas: el Dr. Gilberto Cárdenas y su esposa, Dolores García. Gil y Dolores llevan mucho tiempo colaborando con el museo Blanton. Han formado parte de nuestra junta directiva y han trabajado en la Universidad de Texas en Austin. El Dr. Cárdenas fue profesor en la UT y él también inició muchos programas extraordinarios aquí en la universidad. Es investigador y erudito en estudios latinos e influyente en este campo en todo el país. Es autor y editor de numerosos libros y artículos y fue su director.

Cuando se fue de aquí, fue director del Centro de Estudios Mexicano-Americanos de la Universidad de Texas. Después fue el director fundador del Instituto de Estudios Latinos de la Universidad de Notre Dame. Estamos encantados de que hayan vuelto a Austin y muy agradecidos de que hayan elegido el Blanton para albergar su colección.

Provided by the Blanton Museum of Art Dulce Pinzón, Minerva Valencia, de Puebla, trabaja como niñera en Nueva York. Envía 400 dólares a la semana, de la serie, La verdadera historia de los superhéroes, 2005, fotografías, Museo de Arte Blanton, Universidad de Texas en Austin, Colección Gilberto Cárdenas, donación de Gilberto Cárdenas y Dolores García, 2023.

¿Cuál es la importancia de esta colección de arte?

La importancia de esta colección de arte es tener un museo de arte para la ciudad de Austin, el estado de Texas y, de hecho, este país, donde los artistas latinos ocupan un lugar destacado en nuestra colección. Tenemos una colección muy querida de arte contemporáneo, de arte americano. Y fuimos el primer museo de este país en dedicar un curadpr al arte latinoamericano.

Pero tener una colección realmente impactante de arte latino y de artistas chicanos representados es tener una historia más completa del arte americano, y tener obras de arte latino que definen y forman parte de la cultura americana, ciertamente aquí en el Suroeste, pero [también] en todo el país y aquí en Austin -donde el 30% de nuestra comunidad es latina- y ser capaces de no verlo como cultura mexicano-americana, sino como cultura americana. Se trata de artistas que representan a sus comunidades, sus voces, sus hogares, que reflejan sus experiencias, y para nosotros es muy importante poder celebrar y mostrar artistas latinos y obras de arte latinas en nuestra colección.

Amber Johnson / Provided by the Blanton Museum of Art Ester Hernández, Sun Mad, 1982, serigrafía, 26 x 20 pulg., Museo de Arte Blanton, Universidad de Texas en Austin, Colección Gilberto Cárdenas, Fondo de Adquisición del Museo, 2022.

¿Qué tipo de obras se expondrán? ¿Qué pueden esperar ver los visitantes?

Reciibimos la colección de Gil y Dolores, realmente ampliando nuestra área de coleccionismo en el arte latino, que históricamente ha sido parte del museo. También estamos en proceso de contratar a un nuevo curador para lo que hemos recibido una subvención aquí en el Blanton. Y la tercera parte es que estamos dedicando galerías a mostrar esta colección y el nuevo curador asociado de arte latino -financiado por Advancing Latinx Art in Museums, que es una iniciativa nacional para dar prioridad a contar con expertos y estudiosos del arte latino en museos de todo el país de la Fundación Ford, la Fundación Getty, la Fundación Mellon, la Fundación Terra para el Arte Americano- nos está permitiendo hacerlo. Gran parte de esta colección son obras sobre papel, que es una forma de arte común utilizada por los artistas latinos y chicanos. Así que empezamos nuestra primera exposición con retratos. En esa primera instalación presentaremos algunas de las obras más destacadas de la colección, pero estará en constante evolución.

¿Puede hablarnos un poco más de la colaboración entre el Blanton y los donantes? El Blanton tiene previsto digitalizar estas obras y compartirlas. ¿Por qué es tan importante conservarlas y que formen parte de la colección?

Gilberto Cárdenas y Dolores García llevan más de 60 años adquiriendo y creando esta colección. Es un fuerte compromiso para dar a conocer o compartir, representar la historia y las voces latinas en el arte y estamos encantados de poder compartirlo en nuestras galerías. Pero también creemos que es importante que la gente pueda acceder a ella, por lo que la digitalizaremos, la fotografiaremos y la pondremos a disposición en línea. Nos tomará entre tres y cinco años revisar la colección e investigarla, pero también digitalizarla y ponerla a disposición de cualquier persona en cualquier parte del mundo para que pueda acceder a ella y aprender de ella, estudiarla y ver las obras, ya sea aquí o en persona. Pero también es importante para la investigación poder acceder a ella. Es importante que la gente vea a estos artistas y sus obras.

Por último, ¿qué significa la adquisición de estas obras de arte? No sólo para el Blanton y el arte latino, sino para el panorama artístico de Texas, como usted ha señalado.

Creo que significa celebrar una parte realmente rica y hermosa de toda nuestra cultura y patrimonio. Yo nací en El Paso, Texas, justo en la frontera. Crecí en Ciudad de México. Fui al instituto en San Antonio. Creo que no hay ningún lugar en Texas al que vayas que no forme parte de la celebración de la cultura latina y la herencia latina. Ya sea tu herencia o parte de tu comunidad, es parte de Texas. Y estoy absolutamente encantada. Nos sentimos honrados de poder cuidar de esto. Es parte de nuestro legado. Es parte de nuestro patrimonio cultural en Texas y poder no sólo cuidarlo, sino también presentarlo y celebrarlo y celebrar a estos artistas que están capturando nuestra historia hoy.

Es muy importante para Texas. Es increíblemente importante para los museos de todo el país asegurarse de que están trayendo las voces y los artistas latinos a sus museos. Y estamos encantados de ser un líder en esto aquí, y estamos encantados de que Dolores y Gil nos hayan permitido realmente tomar una posición y celebrar la cultura latina y la cultura chicana aquí en el Blanton.

Amber Johnson / Provided by the Blanton Museum of Art Artemio Rodríguez, Noche infinita, 2004, linograbado, 32 1/2 x 50 3/4 pulg., Museo de Arte Blanton, Universidad de Texas en Austin, Colección Gilberto Cárdenas, Fondo de Adquisición del Museo, 2022.

Bueno, Simone, ha hablado un poco de su historia personal, pero esto tiene un significado personal para usted. Explícanos un poco.

Esto es personalmente muy importante para mí por haber nacido en El Paso, Texas. Mi madre es una inmigrante de México. Crecí en Ciudad de México y realmente celebrar la cultura latina y latinoamericana en todo nuestro continente, pero también entender las contribuciones de las voces latinas y las personas y líderes y artistas y pensadores en Texas es una gran parte de a lo que me he dedicado y me importa. Y como líder latina que soy, esto es muy importante para mí, y me alegra que ahora podamos celebrarlo y seguir construyéndolo.

Estoy encantada de que también tengamos un curador dedicado al arte latino. Esto forma parte de nuestra cultura y es algo que quiero que todos celebremos, comprendamos y sigamos desarrollando. Y un museo como el Museo de Arte Blanton se dedica a ello. Y espero inspirar también a otras instituciones y coleccionistas y seguir apoyando a los artistas latinos y chicanos y las historias y voces que aportan.

Traducido por María Arce