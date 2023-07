El gobernador Abbott firma un paquete de recortes al impuesto sobre la propiedad. La propuesta aún debe ser aprobada por los votantes en noviembre.

Read this story in English

El gobernador Greg Abbott firmó un recorte de impuestos de 18.000 millones de dólares para los propietarios de Texas, aunque la propuesta debe superar un obstáculo más antes de entrar en vigencia.

Los votantes tendrán la oportunidad de aceptar o rechazar este recorte en las urnas en noviembre.

En un momento en que Texas tiene algunos de los impuestos sobre la propiedad más altos del país, esta iniciativa fue una piedra angular de la campaña de reelección más reciente de Abbott, y de la mayoría de los legisladores estatales.

Karen Brooks Harper , quien cubre el presupuesto estatal para el Texas Tribune, dijo que la ley incluye cuatro componentes principales.

"Hay una expansión de la exención para los hogares de los $40,000 a $100,000 - es decir, hasta $100.000 del valor de tu propia casa ocupada. Hay una compresión, o reducción, de la tasa de impuestos escolares en 10.7 centavos por cada 100 dólares de valoración de la propiedad", dijo. "Luego hay un nuevo tope temporal del 20% de tasación sobre los aumentos anuales de valor para las propiedades no-hogar de menos de $5 millones. Y, por último, hay algunos ajustes en el impuesto de franquicia que permitirá a algunas empresas ahorrar algo de dinero y tiempo".

Brooks Harper dijo que hay otra disposición en la ley que convierte a tres miembros de cualquiera de las juntas directivas de los distritos de tasación en cargos electivos. Los legisladores creen que esto dará una mayor rendición de cuentas al público cuando se trata de elevar esas evaluaciones cada año, dijo.

John Diamond, profesor del Instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad Rice, dijo que el propietario medio ahorrará unos 1,100 o 1,200 dólares en impuestos sobre la propiedad del hogar en el que vive con esta ley.

Habrá un poco más de ahorro -alrededor de $100 o $150- también para los tejanos con ingresos fijos.

Brooks Harper dijo que los legisladores han prometido reemplazar el dinero que las escuelas perderán por la reducción de los impuestos a la propiedad con fondos estatales.

"La gran pregunta es si nuestros legisladores van a aumentar la financiación como han prometido hacer. ¿Serán capaces de seguir pagando estos recortes sin ajustes a los distritos escolares en los próximos años si hay otra recesión, como vimos hace unos años? ¿Y el aumento salarial de los educadores va a formar parte de todo esto?", dijo.

"Todo eso está en el aire. Ahora mismo no se puede responder a la pregunta sobre el futuro. No hay ningún plan más allá de este ciclo para pagar estos recortes del impuesto sobre bienes inmuebles. Pero tenemos la cuestión más inmediata de la ley de financiación escolar, los 4.000 millones de dólares extra más o menos... y todo eso no se va a decidir hasta una sesión especial a finales de este año".

Diamond dijo que los recortes de impuestos a las empresas, que se agregaron cerca del final de las negociaciones legislativas, ayudaron a suavizar las cosas entre los legisladores de la Cámara y el Senado.

"Las dos disposiciones afectan principalmente a las pequeñas empresas: el impuesto de franquicia traslada el umbral de alrededor de un millón a casi dos millones de dólares", explicó. "(Además) si no tienes que pagar, ya no tienes que rellenar los formularios. Eso beneficia sin duda a las pequeñas empresas. Y luego este programa piloto disyuntor, que en realidad no es más que un tope de tasación del 20% para las empresas de menos de 5 millones de dólares".

Sin embargo, Brooks Harper dijo que el tope de tasación del 20% -que impide que el valor de una propiedad sea tasada en más de un 20% de aumento- probablemente no afectará a muchas propiedades ya que muchas no serán valoradas en un aumento tan alto en los próximos tres años.

Si los votantes aprueban esta ley en noviembre -que tanto Diamond y Brooks Harper dicen que es muy probable- el ahorro entrará en vigencia para la factura de impuestos 2023.

"Cuando las facturas de impuestos salen, habrá una declaración en la que dice, 'esto es lo que su factura de impuestos habría sido, debido a las leyes de la 88 ª Legislatura, esto es lo que será ahora, esto es lo mucho que está ahorrando", dijo. "Así que eso entra en vigencia inmediatamente si los votantes dicen 'sí' en noviembre que, quiero decir, ellos tienden a aprobar los recortes de impuestos a la propiedad abrumadoramente, al menos así lo hicieron en la última elección”.

“Pero si no lo hacen, algunas de estas medidas podrían entrar en vigoencia por ley. Pero el problema sería entonces que la financiación quedaría completamente desbaratada si los votantes dicen 'no'".

Diamond dijo que el principal grupo al que este proyecto de ley desatiende es el de los inquilinos.

"Todo el mundo obtiene algún beneficio. Pero si lo comparamos con algunas de las iteraciones del proceso, creo que los perdedores serían los inquilinos", dijo. "Sólo se benefician de esa compresión del 10.7%. E incluso en ese caso, esa cantidad se repartirá entre propietarios e inquilinos en función de la elasticidad de la demanda y la oferta en el mercado de la vivienda”, dijo.

“Así que definitivamente los que menos ganan y un grupo que podría haber salido mejor parado con una distribución diferente de los ingresos en el paquete son las personas que alquilan"