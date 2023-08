Revisan los planes de la I-35 de Austin para incluir un nuevo tope y un paseo marítimo de 25 millones de dólares

Read this story in English

La ampliación de la I-35 en Central Austin está siendo objeto de importantes revisiones mientras los responsables locales intentan negociar mejoras para el proyecto de $4,500 millones, destinadas a ensanchar la autopista que atraviesa el downtown de Austin desde que se abrió en 1962.

Los ajustes al proyecto, único en su género, incluyen la posibilidad de cubrir tramos más grandes de la autopista al norte del downtown, construir un paseo marítimo de 25 millones de dólares en el lago Lady Bird y filtrar las aguas pluviales al río Colorado.

Estos detalles se esbozaron en una carta del 19 de julio del alcalde Kirk Watson a quienes luchan por limitar o detener la ampliación de la autopista. Cuando Watson era senador estatal, desempeñó un papel importante en la obtención de fondos para el proyecto de la I-35.

Esta semana, un trío de miembros del Consejo de la Ciudad de Austin publicó en Internet la carta de Watson -en la que se revelaban al público estos últimos cambios- y expresó su preocupación por la ampliación de la I-35, al tiempo que sugería mejoras en la seguridad de los peatones, la calidad del aire y la filtración de las aguas pluviales.

Está previsto que las obras de construcción de la I-35 Capital Express Central empiecen a principios del año que viene y duren ocho años. El Departamento de Transportes de Texas (TxDOT, por sus siglas en inglés) pretende añadir dos "carriles controlados" -para vehículos que transporten dos o más pasajeros- desde Ben White Boulevard hasta la carretera U.S. 290 Este. Los decks superiores al norte del downtown, construidas en 1975 , se demolerán, y los puentes que cruzan la interestatal se reconstruirán y ensancharán para incluir más espacio para los peatones.

Los planes de transformación de TxDOT incluyen rebajar los carriles principales en gran parte de la distancia entre Oltorf Street y Airport Boulevard. La ciudad de Austin espera cubrir estas partes rebajadas de la autopista con "tapas" -básicamente grandes cubiertas- que podrían soportar edificios de al menos dos pisos de altura. TxDOT no pagará por las cubiertas, pero diseñará la autopista para permitir su instalación.

Tras las peticiones de los residentes de Cherrywood, TxDOT accedió a rebajar más la autopista al norte del downtown de la ciudad para permitir la instalación de otra cubierta, desde la calle 32 hasta la calle 38 1/2 o desde la calle 38 1/2 hasta Airport Boulevard.

TxDOT Esta ilustración muestra dos cubiertas propuestas sobre la I-35, sombreadas en verde. Una se extendería desde la calle 32 hasta la 38 1/2. La otra opción instalaría una cubierta desde la calle 38 1/2 hasta Airport Boulevard.

El presidente de la Asociación de Vecinos de Cherrywood dijo que se alegraba de conocer la posibilidad de una nueva capa. Pero se mostró reacio a manifestar su preferencia por una u otra.

"No quiero que parezca que estamos diciendo a caballo regalado, porque estamos consiguiendo algo que hemos estado pidiendo", dijo Jim Walker. "No quiero caer en la trampa de lo uno o lo otro. Creo que hay algunos otros cambios de diseño y mejoras que se podrían hacer para permitir una iteración aún mejor de una cubierta en esa zona".

TxDOT insiste en que no puede haber una cubierta en todo el tramo de la calle 32 a Airport Boulevard, porque los vehículos de los servicios de emergencia necesitan rampas para acceder al Centro Médico de San David en la calle 32.

La ciudad todavía está buscando maneras de pagar por las cubiertas, cuya última estimación de costos fue de hasta $800 millones. La adición de una cubierta en la calle 38 y 1/2 hasta Airport Boulevard podría aumentar el precio en unos $200 millones. Eso no incluye los millones de dólares anuales para mantenimiento y operaciones.

TxDOT Una ilustración de TxDOT muestra las cubiertas sobre la I-35 en el centro de Austin. Según esta propuesta, las vías de acceso en dirección norte y sur se configurarían para discurrir una al lado de la otra en forma de bulevar.

El rebaje de la autopista crea una nueva demanda de drenaje en una ciudad propensa a las inundaciones repentinas. TxDOT tiene previsto construir un sistema de drenaje de casi $500 millones, que incluye un túnel bajo la calle César Chávez que dirigiría las aguas pluviales hacia el río Colorado, cerca de la carretera US 183.

El Departamento de Protección de Cuencas Hidrográficas de Austin ha estado trabajando con TxDOT para desarrollar un sistema de tratamiento de aguas pluviales que cumpla "las normas de calidad del agua de la ciudad de Austin", según Susan Garnett, portavoz del departamento. El diseño actual no tendría capacidad para tratar toda la escorrentía de aguas pluviales, dijo. TxDOT afirma que el sistema incluiría la filtración de residuos y la eliminación de sedimentos.

TxDOT también tiene planes para construir un paseo marítimo de $25 millones a lo largo de Lady Bird Lake entre la calle South First y la avenida South Congress. El proyecto se propone como sustitución a la pérdida de otras zonas verdes protegidas por ley federal. The Trail Conservancy lleva meses trabajando en el proyecto con TxDOT y el Departamento de Parques y Ocio de Austin.

La agencia estatal ha ofrecido a Austin el edificio de la Asociación Dental de Texas en la carretera I-35 en el sur de Austin, cerca de Mariposa Drive. Watson dice que la ciudad podría utilizar el edificio para lo que quiera, pero el estacionamiento in situ se reduciría al tiempo que TxDOT expropia terrenos para la autopista. El edificio y los terrenos fueron tasados por el Condado de Travis en unos $3.5 millones.

En su carta, Watson señala que TxDOT ha acordado establecer límites de velocidad de 35 millas por hora en las vías de acceso a la I-35 en el centro de la ciudad. El Consejo de la Ciudad de Austin votó en febrero pedir a TxDOT que mantuviera los límites de velocidad en las carreteras de acceso no más altos que los de las calles cercanas.

Según Watson, TxDOT ha acordado construir una conexión directa con la I-35 para los autobuses en el estacionamiento Tech Ridge Park and Ride de Capital Metro, construir barreras contra el ruido alrededor de un jardín comunitario y añadir cajas para murciélagos bajo el nuevo puente de la I-35 sobre el lago Lady Bird.

Los tres miembros del Consejo de la Ciudad de Austin que publicaron la carta de Watson del 19 de julio - Zo Qadri, Chito Vela y Ryan Alter - dijeron estar satisfechos de ver "una mejora significativa en los diseños", pero también plantearon preocupaciones sustanciales.

Entre los principales problemas figura la seguridad de peatones y ciclistas en las intersecciones, especialmente en los nuevos cruces previstos en Riverside Drive y Airport Boulevard. Los miembros del consejo han pedido más pasos para peatones y ciclistas entre Airport Boulevard y la calle 41 y entre Riverside Drive y Ben White Boulevard.

Gabriel C. Pérez/KUT La ampliación de la autopista incluye añadir dos carriles para vehículos de alta ocupación en cada sentido desde Ben White Boulevard hasta la carretera U.S. 290 Este.

También proponen capturar y tratar las emisiones de los vehículos bajo las cubiertas, siempre que la ciudad encuentre el dinero para su construcción.

"Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, nuestras decisiones ahora son las cosas que van a afectar a sus vidas", dijo Qadri. "Podemos ser el Consejo que haga lo correcto, o podemos ser el Consejo que conduzca a la devastación y al daño y al dolor en el futuro".

Los detalles de los cambios en el proyecto de la I-35 sorprendieron a los defensores que llevan años intentando reducir el impacto potencial de la ampliación de la autopista. Habían intentado conseguir que los legisladores estatales presionaran a TxDOT. Entonces recibieron la carta de Watson -después de haberse reunido con la misma delegación de legisladores demócratas- en la que se exponían las últimas novedades.

"No hay oportunidad para TxDOT de mostrar su trabajo y decir: 'Eh, estas son las cosas que hemos hecho'", dijo Heyden Black Walker, de Reconnect Austin , un grupo que ha presionado para soterrar la I-35 a través del núcleo urbano. "Siguen haciendo cambios, y muchos de esos cambios son positivos, pero nadie sabe cuáles son".

Otro defensor que recibió la carta de Watson dijo que TxDOT a menudo trata de endulzar el trato con los funcionarios locales cerca del final de las etapas de planificación de un proyecto de autopista.

"Este no es el primer proyecto de autopista al que me he opuesto o que he intentado mejorar", dijo Jay Blazek Crossley, director ejecutivo de la organización sin ánimo de lucro Farm and City . "Estamos en el periodo en el que TxDOT intenta sellar este acuerdo".

Rethink35 , un grupo que lucha por eliminar la autopista que atraviesa Austin y sustituirla por un bulevar urbano, se mostró menos impresionado con las medidas de mitigación.

"Algunas de las cosas que hay son muy tontas, como las cajas para murciélagos bajo el puente. Obviamente, no eran el tipo de cambios que la gente quería hacer", dijo Miriam Schoenfield, de Rethink35. Dijo que otros cambios TxDOT eran una mejora sobre el status quo, pero "ni de lejos suficiente".