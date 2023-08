CapMetro lanza con meses de retraso una aplicación para ahorrar dinero y una tarjeta de pago

Read this story in English

Con poca fanfarria, Capital Metro ha lanzado esta semana una nueva aplicación y una tarjeta de pago, con meses de retraso. La tarjeta y la aplicación permiten a los usuarios ahorrar dinero en sus viajes en metro o autobús. La agencia de transporte también está poniendo en marcha tarifas más baratas para las personas con rentas más bajas, pero no tiene previsto darles mucha publicidad hasta una campaña de marketing este otoño.

La nueva aplicación ya puede descargarse. La nueva "tarjeta Amp" puede recogerse gratuitamente en la tienda Transit Store de las calles Novena y Lavaca.

Si la utilizas para pagar el billete, CapMetro dejará de cobrártela cuando hayas gastado el equivalente a un pase diario en un día o a un pase mensual en un mes calendario. Un pase diario cuesta $2.50. El abono mensual cuesta $41.25.

Nathan Bernier / KUT CapMetro's Transit Store en las calles 9 y Lavaca está entregando tarjetas Amp de forma gratuita, pero a partir del jueves, no era posible cargar dinero en efectivo en ellas. La gente todavía puede cargar dinero utilizando un teléfono inteligente o un computadora.



La tarifa reducida, llamada "Equifare", es para cualquier persona en un hogar que gane menos del doble del nivel federal de pobreza . Para una familia de cuatro miembros, son $60,000 al año.

También pueden acogerse a Equifare las personas inscritas en alguno de los diversos programas de asistencia social, como Medicaid, el Programa Suplementario de Asistencia Nutricional y la Vivienda de Apoyo para Veteranos. Un viaje en Equifare cuesta $1 en lugar de $1.25. Un abono mensual de autobús y metro costaría $77 en vez de $96.25.

Ya se puede empezar a solicitar Equifare.

Los pasajeros mayores de 65 años, los titulares de la tarjeta Medicare y las personas con discapacidades seguirán beneficiándose de un ahorro del 50% en el precio del billete, tal como exige la Administración Federal de Tránsito. El personal militar en activo también viajará a mitad de precio.

Capital Metro Los usuarios de Equifare obtienen un descuento de alrededor del 20%.



CapMetro cree que casi tres de cada cuatro usuarios podrían beneficiarse de Equifare, según las encuestas de usuarios de 2015. La agencia de transporte promedió más de 63,000 pasajes por día en junio.

La nueva estructura tarifaria y la nueva tecnología se anunciaron en marzo de 2022 y su lanzamiento estaba previsto para principios de 2023. Pero el pasado diciembre, CapMetro comunicó a su junta directiva que el proyecto se retrasaría y que probablemente no comenzaría hasta el verano de 2023. En un memorándum , el personal culpó a su desarrollador de software Bytemark, la misma firma que hizo su actual aplicación.

"Ni siquiera podíamos poner en marcha un proyecto piloto externo hasta asegurarnos de haber resuelto todas esas anomalías", declaró a KUT Catherine Walker, vicepresidenta ejecutiva y directora financiera de CapMetro. No quiso entrar en detalles sobre qué falló en la aplicación. "A veces no sabes lo que no sabes... hasta que lo encuentras".

El contrato de 1.6 millones de dólares de Bytemark fue recortado en más de 200,000 dólares en julio, según documentos parcialmente redactados . CapMetro dice que el dinero fue a pagar por el hardware adicional necesario para el nuevo sistema.

Bytemark no respondió a las peticiones de comentarios.

Algunas personas ya llevan semanas utilizando la nueva aplicación y la tarjeta Amp. CapMetro realizó una prueba de dos meses con 400 usuarios e incorporó sus comentarios a la aplicación.

Pero el sistema aún no está listo para todo el mundo.

El jueves por la tarde, los empleados de la tienda de tránsito de CapMetro en las calles Novena y Lavaca repartían tarjetas Amp detrás de sus ventanas de plexiglás. Pero no podían cargarlas con dinero en efectivo.

CapMetro dice que la tienda de tránsito, los Walgreens, los CVS, los 7/11 y otras tiendas tienen la tecnología para cargar tarjetas Amp, pero los empleados pueden no haber sido entrenados todavía.

Si tienes un teléfono inteligente o una computadora, puedes comenzar a ahorrar en las tarifas ahora cargando dinero electrónicamente.

Aún no está claro en qué medida afectará el nuevo sistema tarifario a los ingresos de CapMetro. La agencia de transporte contrató a la consultora californiana Four Nines Technology para estudiar los costos de limitar y reducir las tarifas. Pero Four Nines no analizó cómo la reducción de tarifas podría aumentar el número de pasajeros.

La empresa también se basó en datos de 2019 obtenidos antes de que la pandemia del COVID redujera el número de usuarios y cambiara la forma en que muchos utilizan el transporte público.

Incluso una caída significativa en los ingresos por tarifas sólo haría mella en el presupuesto de CapMetro. Las tarifas representan poco más del 2% de los 782 millones de dólares que CapMetro espera recaudar este año. La mayor parte procede de un impuesto sobre las ventas del 1%.