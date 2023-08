Esto es lo que debes hacer si un incendio forestal amenaza tu hogar

Read this story in English

La hierba seca, el viento y la humedad relativamente baja hacen que el fuego se propague con facilidad y sea difícil de controlar. Basta una chispa de una cuchilla metálica de cortacésped que golpea una roca, una cadena suelta que se arrastra por la carretera detrás de un vehículo, un auto rozando entre la hierba alta o un cigarrillo encendido tirado por la ventanilla.

Si se inicia un incendio cerca de tu hogar y se te pide que evacues la zona, es posible que no tengas mucho tiempo para prepararte.

Kari Hines, coordinadora del programa Firewise USA y del Servicio Forestal de Texas A&M, dijo que, si bien es posible que te avisen con 15 a 30 minutos de antelación, los tejanos a menudo reciben un golpe en la puerta de una autoridad local que les dice que salgan inmediatamente.

"En primer lugar, se trata de la seguridad de la vida -la protección del público- así como la protección de nuestros socorristas", dijo Hines.

Los habitantes de las zonas con alto riesgo de incendio -que actualmente es una amplia franja de Texas- deben estar preparados para salir en el momento en que se les avise.

He aquí cómo puedes estar preparado.

Mantente informado

Inscríbete para recibir alertas por teléfono, texto o correo electrónico en WarnCentralTexas.org . Los funcionarios de la ciudad y el condado en Travis y condados circundantes pueden enviar alertas de emergencia -incluyendo avisos de evacuación- a los residentes. Puedes añadir alertas del Servicio Meteorológico Nacional, que incluyen "avisos de bandera roja" que indican que existe un mayor riesgo de incendio en tu zona. El servicio es gratuito y se configura en unos minutos.

Verifica de forma proactiva el riesgo de incendios en tu zona a partir de los datos proporcionados por el Servicio Forestal de Texas A&M aquí . Si te encuentras en una zona de alto riesgo de incendio, prepárate para evacuar.

Austin Fire Wildfire Division

Sigue a los departamentos locales de bomberos y de manejo de emergencias en las redes sociales. Para Austin, sigue a @AustinFireInfo y Seguridad Nacional y Manejo de Emergencias @AustinHSEM en X, antes Twitter.

Prepara tu kit de “salida”

Reúne las cosas que quieres llevar contigo si necesitas salir de tu casa. Coloca los artículos en una bolsa en un lugar de fácil acceso y dile a tu familia dónde está.

Ten en cuenta las Cinco P (por sus siglas en inglés) a la hora de preparar tu kit de "salida":

-Personas y animales domésticos (incluido el ganado)

-Prescripciones médicas (incluidos equipos médicos, gafas y audífonos)

-Documentos o Papers (como información del seguro, números de teléfono, escrituras o su equivalente electrónico)

-Necesidades personales o Personal needs (ropa, comida, agua y artículos de aseo)

-Objetos de valor incalculable o Priceless items (como álbumes de fotos y recuerdos irremplazables).

-Otras P incluyen plásticos (tarjetas de crédito), pasaportes (y otros documentos de identidad) y dispositivos personales como computadoras.

Empaca juguetes y actividades reconfortantes para los niños.

Si te piden que evacues y no has preparado un kit, no te centres en las cosas materiales.

"La gente puede perder el tiempo preocupándose por cosas que no importan cuando lo que más importa es su vida", afirma Justice Jones, oficial de mitigación de incendios forestales del Departamento de Bomberos de Austin.

Planifica tu ruta de evacuación

Esto es lo que debes saber antes de ponerte en camino.

Conoce bien las curvas de las carreteras. El humo puede ser espeso y desorientar a los conductores, dijo Hines. Es importante familiarizarse con la propia carretera y no fiarse sólo del GPS.

Estate preparado para cambiar de ruta. Los equipos de respuesta pueden poner barricadas en las primeras horas de una emergencia, dijo Hines, pero pueden no haber difundido esos cierres de carreteras. Si llegas a una barricada, prepárate para dar la vuelta.

Conoce un par de rutas para salir de tu barrio. Si un camino es intransitable, querrás conocer otra opción. Si vives en una comunidad con una sola vía de entrada o salida, Jones dijo, presta aún más atención a las condiciones del fuego, porque los segundos importan durante una evacuación.

Si has intentado salir pero no puede, llama al 911 para que los socorristas sepan de tu presencia y puedan intentar protegerte donde te encuentres. Esta guía contiene información sobre cómo tratar de mantenerse a salvo en tu casa si no puedes salir, como llenar las bañeras con agua para uso de emergencia y mantener toallas húmedas debajo de las puertas para mantener fuera el humo y las brasas.

Otros consejos:

Limita el número de vehículos para reducir la congestión en la carretera.

Informa a tus familiares y amigos sobre dónde tienes previsto ir.

Márchate antes de recibir un aviso de evacuación si cree que tu casa o la ruta de evacuación están amenazadas.

Protege tu hogar

Si tienes tiempo, puedes ayudar a proteger tu vivienda contra un incendio de varias maneras.

Retira cualquier planta o vegetación inflamable que se encuentre a menos de 5 pies de tu casa. Eso incluye sacar las hojas de las canaletas. Hines dijo que las brasas - esas pequeñas piezas de material en llamas que vuelan por delante de un incendio - pueden aterrizar en un montón de hierba muerta, hojas secas o leña y acumular suficiente calor para quemar una casa.

Instala una malla metálica de un octavo de pulgada para cubrir cualquier abertura en la estructura -como bajo los porches o en los áticos- para ayudar a mantener las brasas de entrar en tu casa.

Los cambios más importantes incluyen el uso de materiales de construcción diferentes para el tejado y el revestimiento, más resistentes al fuego. Jones sugiere un tejado compuesto de asfalto.

Una cosa que Jones dijo que no hay que hacer para proteger tu vivienda es dejar los aspersores encendidos antes de evacuar.

"Si todo el mundo hiciera eso, podría dimensionar la capacidad de la ciudad para tener un suministro adecuado", dijo. "La clave es no tener vegetación directamente adyacente a tu casa. Y entonces no tienes que preocuparte por eso. Aunque tu hierba esté seca, no va a actuar como una mecha para llegar a tu casa".

Puedes encontrar una guía detallada de acción contra incendios forestales de la Coalición contra Incendios Forestales del Condado de Austin-Travis aquí .