¿De excursión en Austin? Lo que hay que saber sobre los robos de antes antes de salir.

El Monte Bonnell, el Puente Pennybacker y los cinturones verdes cercanos son cada vez más populares entre excursionistas, turistas y, más recientemente, ladrones de vehículos.

"Nunca pensé que yo sería la próxima víctima mientras disfrutaba de esta hermosa zona", dice Tina Vargas, a quien le robaron el auto en octubre mientras hacía senderismo con una amiga cerca del Puente Pennybacker.

Vargas, que es de Donna, iba en auto con una amiga a Waco para visitar a su hija y se detuvieron en un sendero cercano al puente sobre las 2 p.m. Dijo que conducía un vehículo de alquiler y que llevaban sus maletas, mochilas y bolsos escondidos en una manta bajo el asiento del auto. Los ladrones sólo robaron el bolso de su amiga, dejando todo lo demás.

El reciente aumento de los robos en vehículos ha llevado a varios departamentos de la ciudad a tomar cartas en el asunto e intentar atajar el incremento de los robos. En junio, el Departamento de Policía de Austin (APD, por sus siglas en inglés) puso en marcha un programa piloto para comprobar si al colocar señales electrónicas de advertencia sobre robos en vehículos reduciría efectivamente el número de robos denunciados. Y en mayo, el Departamento de Parques y Actividades Recreativas instaló cámaras en el Monte Bonnell y otros nueve parques para ver si así disminuían los robos en vehículos.

"Decidimos que había llegado el momento de probar algo nuevo porque seguíamos teniendo robos no sólo en el Monte Bonnell, sino en varios lugares del parque", explica Amanda Ross, directora de división del Departamento de Parques y Actividades Recreativas del Ayuntamiento de Austin.

El objetivo inicial del programa piloto de cámaras era comprobar si el número de robos disminuía en seis meses. El programa piloto finalizó este mes, dijo Ross, y el Departamento de Parques tiene previsto evaluar los resultados con APD. Hasta ahora, dijo que podía ver un cambio en ciertos lugares.

"Monte Bonnell, Mayfield Park, St. Edwards Park y Barton Creek Greenbelt, o lo que llamamos la entrada de Twin Falls, todos muestran diferencias. Es útil", dijo Ross. "Hay otros [estacionamientos] más grandes e los que no fueron útiles, sobre todo por la noche, por lo que aprendimos que tal vez tenemos que hacer algunos ajustes en los tipos de cámaras".

Ivy Fowler / KUT El Departamento de Parques y Actividades Recreativas colocó cámaras cerca de lugares de senderismo populares como parte de su programa piloto para ver si disminuía la delincuencia en esas zonas.

El Departamento de Parques intenta ahora determinar cómo puede seguir adelante con la compra de más cámaras dentro del presupuesto de la ciudad para mantener el programa a largo plazo.

"[El Departamento de Parques y Recreación] recibió algo de dinero este año que estamos considerando destinar a las cámaras en el año fiscal", dijo Ross. "Así que esperamos que [las cámaras] desaparezcan en la temporada baja para nosotros, con la idea de que volveremos a tenerlas en funcionamiento en varios lugares antes de que llegue la temporada alta de primavera".

Vargas alquiló un todoterreno para su viaje y estacionó el vehículo en la calle, cerca del puente. Dijo que lo más chocante de la situación fue que el robo se produjo a plena luz del día.

"Cuando preguntamos a la gente de alrededor, todos nos decían: 'no, no, no, yo no he visto nada'", dijo Vargas. "[La empresa de alquiler] acaba de cambiar [el vehículo], y también se asustaron cuando les dijimos que esto había ocurrido en Pennybacker".

Vargas dijo que también estaba frustrada porque la policía dijo que no podían enviar a nadie al lugar ya que no era una emergencia. Después de conducir hasta una estación de policía, Vargas dijo que le indicaron que presentara una denuncia en línea. Dice que aún no le han contestado.

El teniente de APD Patrick Eastlick dijo que el departamento trata de tener oficiales de patrulla cerca de los parques, pero no sucede con tanta frecuencia como les gustaría.

"Es una de nuestras áreas críticas donde [los oficiales] si pueden, salen y hacen un patrullaje más dirigido en esos estacionamientos", dijo Eastlick. "Nuestra principal prioridad es responder a las llamadas al 911 y a las llamadas de emergencia, así que, si el tiempo lo permite, los agentes intentan llegar hasta allí".

Cubrir sus pertenencias con una manta o una toalla como hizo Vargas ya no es un buen elemento disuasorio para los posibles ladrones, dijo Easlick.

"Los delincuentes que tienen como objetivo estos vehículos son conscientes de las formas en que la gente oculta sus pertenencias", dijo Eastlick.

Por ahora, el consejo del departamento de policía es sacar los objetos y cualquier cosa de valor del coche y llevarlos de excursión, dijo Eastlick.

"No deje carteras, no deje bolsos, mochilas, cualquier tipo de bolsa, y retire todos los artículos de la vista en su vehículo", dijo. "Asegúrese de cerrar su vehículo con llave, y eso reducirá en gran medida las posibilidades de que se convierta en víctima del delito".

Traducido por Maria Arce