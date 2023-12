El fondo de dinero de Texas procedente de cheques y cuentas bancarias no reclamados asciende a $9,000 millones

Read this story in English

Texas tiene casi 9,000 millones de dólares en "propiedad no reclamada". Son fondos de nóminas no cobradas, reembolsos y depósitos no reclamados, y dinero y contenido de cajas fuertes de cuentas bancarias inactivas.

Si no se ha reclamado el dinero o no se ha cobrado un cheque al cabo de unos años, el titular del activo (como el banco) debe enviar el dinero al Interventor de Texas. La gente todavía puede recuperar su dinero, pero tienen que saber buscarlo yendo a ClaimItTexas.gov.

Escribe tu nombre o el nombre de tu empresa para ver si tienen dinero que reclamar - como un saldo de crédito que te deba tu proveedor de cable o un depósito devuelto de tu antiguo complejo de departamentos. Si encuentras dinero en el sitio web que crees que es suyo, haga clic en el botón "reclamar" y presenta los documentos solicitados para demostrar que el dinero es tuyo. Una vez verificada tu reclamación, el Estado te enviará un cheque.

Sin embargo, el ritmo al que la oficina del Contralor de Texas recauda dinero supera con creces el ritmo al que lo devuelve. Según Bryant Clayton, subdirector de la División de Propiedad No Reclamada, en el año fiscal 2023, por ejemplo, el estado recaudó 1,100 millones de dólares, pero solo devolvió un tercio de esa cantidad, o 340 millones de dólares.

En la actualidad hay más de 73 millones de propiedades no reclamadas con un valor total de 8,800 millones de dólares. Ese dinero se deposita en el Fondo General de Ingresos del Estado para ser utilizado en el presupuesto. También genera intereses para el Estado.

La oficina del Contralor de Texas inició este año un programa piloto para devolver proactivamente el dinero a la gente. Clayton dijo que identificó 1,000 propiedades no reclamadas por valor de menos de 5,000 dólares cada una para las que podía determinar razonablemente la dirección del propietario. La oficina envió cartas a las personas haciéndoles saber que esperaran un cheque en el correo. Algunas cartas no se pudieron entregar. Al final, dijo, la oficina envió por correo sólo 596 cheques por un total de unos 186,000 dólares.

En enero, la oficina evaluará la eficacia del programa piloto comprobando cuántos de esos 596 cheques se cobraron, y si los cobró la persona adecuada.

"Uno de los puntos en los que siempre pensamos es: ¿rstamos devolviendo los bienes a la persona adecuada?", dijo Clayton.

Según dijo, su equipo se fijó en lo que estaban haciendo otros estados para devolver los bienes a los residentes, pero Texas tenía un problema único.

"Texas no tiene un impuesto sobre la renta de personas físicas", dijo. "Por lo tanto, los ciudadanos del estado de Texas no interactúan habitualmente con nuestra oficina. Y no obtenemos necesariamente, cada año, la dirección actual de alguien porque declaran el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Por lo tanto, no tenemos el mismo nivel de datos directos que tienen otros estados para tratar de llegar a sus ciudadanos".

Clayton dijo que su oficina ha intentado varias campañas de divulgación para devolver dinero a personas, grupos y entidades como ciudades y distritos escolares.

"Seguiremos haciéndolo", dijo. "Aunque, diré, puede ser difícil justificar que pasamos el tiempo haciendo esto cuando ya tenemos gente presentando reclamaciones con nosotros hasta el punto de que nuestros examinadores de reclamaciones están ocupados todo el tiempo".

Además, está el problema de que los particulares no creen que se les quiere devolver el dinero, dijo.

"Mucha gente no acepta la llamada", dice según su propia experiencia. "La gente no se cree que seas quien dices ser".

Clayton dijo que lo mejor que puede hacer su oficina es dar a conocer su sitio web para reclamaciones. El sitio sólo enumera los fondos de más de $25, pero puedes ponerte en contacto con la oficina para una búsqueda completa de cualquier propiedad no reclamada a tu nombre.

La mayoría de las reclamaciones presentadas ante la oficina son de personas que intentan recuperar su propio dinero, pero alrededor del 13% de las reclamaciones presentadas desde 2018 son de herederos que intentan reclamar los fondos de, por ejemplo, un padre fallecido. El proceso se complica porque los agentes de reclamaciones tienen que verificar que la persona ha fallecido, encontrar su último testamento e identificar a todos los herederos.

"Tenemos que asegurarnos de que devolvemos la propiedad a su legítimo dueño", dijo Clayton.

Traducido por Maria Arce