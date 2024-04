Muchas cárceles de Texas no tienen aire acondicionado. Una demanda pretende cambiar esta situación.

Read this story in English

Bernie Tiede, posiblemente el asesino convicto vivo más famoso de Texas, encabeza una demanda para obligar al Estado a climatizar sus prisiones.

Las cárceles de los condados de Texas deben mantenerse entre 65 y 85 grados, pero las prisiones estatales no están obligadas a tener aire acondicionado. Esto constituye un castigo cruel e inusual, según Tiede y una coalición de abogados y grupos de defensa.

Su demanda ampliada, anunciada el lunes, acusa a los líderes de las prisiones de ocultar pruebas de que los reclusos han muerto debido al calor extremo y exige que se instale aire acondicionado en las docenas de prisiones estatales que actualmente no tienen.

Tiede, un agente funerario que asesinó a una viuda de 81 años fue inmortalizado en la comedia negra "Bernie" de Richard Linklater, fue trasladado a una celda con aire acondicionado el año pasado después de que demandara al Estado ante un tribunal federal.

Este desafío legal amplía su demanda anterior. Entre los grupos de defensa que figuran en la demanda enmendada se encuentran Texas Prisons Community Advocates, Build Up, Inc, Texas Citizens United for Rehabilitation of Errants y la Coalition for Texans with Disabilities.

"Dejar que la gente sufra o muera en las cárceles por culpa de temperaturas peligrosas desprecia nuestra humanidad básica", declaró Dean William, antiguo dirigente de los sistemas penitenciarios de Colorado y Alaska, en un comunicado de prensa publicado el lunes.

La ley estatal no exige que las prisiones tengan aire acondicionado. En el verano de 2022, sólo 31 de los 100 centros penitenciarios estatales tenían aire acondicionado en todas las zonas de alojamiento de los reclusos. Las temperaturas en el interior de las unidades sin aire acondicionado del estado superaron los 85 grados en promedio el pasado mes de junio, según datos estatales. Algunas llegaron a alcanzar los 106 grados ese mes.

Tiede cumple actualmente su condena de 99 años por asesinato en la Unidad Estelle de Huntsville.

El Departamento de Justicia Penal de Texas ha defendido sus protocolos para casos de calor extremo, que incluyen proporcionar a los presos agua adicional y acceso a zonas frescas de "respiro". La agencia dice que nadie ha muerto por calor desde 2012.

La portavoz Amanda Hernández dijo que la agencia no hace comentarios sobre litigios pendientes. Dijo que recientemente se lanzaron dos nuevas páginas web sobre "protocolos mejorados de calor" y el seguimiento de la construcción de 13,714 camas adicionales con aire acondicionado para reclusos en las prisiones estatales.

"El núcleo de la misión del Departamento de Justicia Penal de Texas es proteger al público, a nuestros empleados y a los reclusos bajo nuestra custodia", dijo Hernández.

Esta no es la primera vez que Jeff Edwards, el abogado principal de la demanda, ha demandado al estado por el calor dentro de las prisiones. En 2018, el estado acordó instalar aire acondicionado en una prisión para reclusos ancianos y médicamente vulnerables después de que Edwards liderara una coalición de reclusos que demandaron por las condiciones.

La instalación del aire acondicionado costó menos de 4 millones de dólares, una fracción del costo estimado originalmente y más barato que los 7.3 millones de dólares que el Estado gastó para luchar contra el calor.

Los legisladores estatales han dudado sobre la conveniencia de refrigerar las prisiones estatales. El año pasado, la Cámara de Representantes de Texas aprobó un proyecto de ley bipartidista sobre la calefacción de las prisiones, pero la legislación fracasó en el Senado. Y aunque los redactores del presupuesto incluyeron algunos fondos para proyectos de "mantenimiento diferido" de las prisiones en el presupuesto estatal más reciente, no exigieron que se utilizaran para aires acondicionados.