¿Por qué tantos distritos escolares del área de Austin tienen déficits presupuestarios?

En una reunión de la junta escolar del Distrito Escolar Independiente (ISD, por sus siglas en inglés) de Austin en marzo, la fideicomisaria Candace Hunter compartió un mensaje inquietante.

"No viene ningún rescate. Nadie vendrá a salvarnos. Sólo va a empeorar", dijo.

Hunter, que representa al Distrito 1, se refería al déficit presupuestario multimillonario que enfrenta el ISD de Austin. Síndicos y funcionarios del distrito han pasado meses tratando de preparar al público para el hecho de que el dinero va a ser apretado y es poco probable que Texas vaya a echar una mano.

Originalmente, los administradores estimaron que el agujero del ISD de Austin sería de alrededor de $30 millones el próximo año fiscal. De acuerdo con una presentación a principios de este mes, sin embargo, esa cifra es ahora alrededor de $56 millones, a pesar de que el distrito identifica decenas de millones de dólares en recortes de gastos.

Apenas el año pasado, la junta escolar aprobó un presupuesto con un déficit de $52 millones en gran parte con el fin de ofrecer aumentos competitivos para retener y contratar personal.

El consejo escolar votará el presupuesto el jueves. A principios de este mes, el Superintendente Matías Segura dijo que el tamaño del déficit presupuestario va a obligar al distrito a tomar algunas decisiones difíciles.

"Sólo quiero ser honesto con todo el mundo que va a ser un proceso doloroso", dijo.

Pero el ISD de Austin está lejos de ser el único sistema escolar en el estado sintiendo este dolor. Muchos distritos escolares públicos del centro de Texas adoptarán presupuestos deficitarios para el próximo año. ¿Cómo es que tantos distritos terminaron en el mismo barco?

La financiación por estudiante no ha seguido el ritmo de la inflación

Para la experta en finanzas escolares Chandra Villanueva, la mejor forma de solucionar los problemas presupuestarios a los que se enfrentan los distritos escolares es bastante sencilla: aumentar la asignación básica, la cantidad mínima que Texas debe gastar por estudiante.

"El mayor problema con el que estamos lidiando es el hecho de que no hemos aumentado la financiación de nivel base desde 2019", dijo Villanueva, directora de política y defensa de Every Texan, un grupo de reflexión progresista en Austin. "Así que los costos han estado aumentando año tras año -vimos algunos niveles récord de inflación a lo largo de los años de la pandemia- y nuestras escuelas no han recibido los recursos adicionales para mantenernos con esos costos crecientes".

Edna Butts, directora de relaciones intergubernamentales y supervisión de políticas en el ISD de Austin, dijo que espera que muchos distritos escolares aboguen por un aumento de la asignación básica cuando comience la próxima sesión legislativa en enero. Al igual que Villanueva, dijo que esa es la mejor manera de mejorar la situación financiera de los distritos.

"Un aumento en la asignación básica da a los distritos más flexibilidad sobre dónde gastar el dinero", dijo Butts. "Por eso, la mayoría de los distritos prefieren un aumento de la asignación básica frente al dinero asignado a un fin concreto".

El aumento de la asignación básica también reduciría el pago de recaptura del ISD de Austin. La recaptura, también conocida como Robin Hood, es un programa que distribuye fondos de distritos ricos en propiedades a distritos pobres en propiedades. El ISD de Austin envía la mayor cantidad de dólares que cualquier distrito al estado para la recaptura. Pero Butts señaló que a pesar de que los valores de propiedad son altos en Austin, más de la mitad de los estudiantes del distrito se consideran económicamente desfavorecidos.

"Aunque se nos considere ricos en propiedades, nuestras familias no lo son", afirmó.

La última vez que la Legislatura estatal votó a favor de aumentar la asignación básica fue hace cinco años, cuando los legisladores la elevaron a 6,160 dólares.

Aunque la cantidad básica de financiación por estudiante en Texas es de 6,160 dólares, las escuelas reciben dinero adicional, por ejemplo, si los estudiantes son bilingües, si están en desventaja económica o reciben servicios de educación especial. Así que, según la Agencia de Educación de Texas (TEA, por sus siglas en inglés), la financiación por alumno en todo el estado durante el año escolar 2021-2022 fue un promedio de casi $15,000, una cifra que también incluye fondos federales.

Sin embargo, dijo Villanueva, el aumento de la asignación básica es la forma más eficiente de aumentar la financiación de la educación pública. Dijo que eso es porque es el "bloque de construcción" de las fórmulas de financiación de las escuelas del estado.

"Por lo tanto, [el aumento de la asignación básica] repercute en todo el sistema de financiación escolar", dijo.

Villanueva dijo que para entender lo que las escuelas enfrentan cuando se trata de la inflación, considera tu propio hogar. Los alimentos y los servicios públicos cuestan más que hace cinco años, pero si el sueldo es básicamente el mismo, ya no alcanza para tanto.

Pero, ¿a cuánto debería ascender la asignación básica para tener en cuenta la inflación? Lori Taylor, profesora de la Bush School of Government and Public Service de Texas A&M e investigadora principal de la iniciativa TXSmartSchools, calculó que debería ser de unos 7,100 dólares.

Taylor dijo que esa estimación puede estar en el mínimo porque los costos de energía y materiales para las escuelas han aumentado incluso más rápidamente que los costos laborales.

"No es de extrañar que a los distritos les resulte más difícil dotar de personal a sus aulas y comprar los recursos que necesitan ahora que cuando se fijó la asignación básica por última vez", dijo.

Villanueva dijo que gran parte de las dificultades financieras que sufren los distritos escolares podrían haberse evitado si la Legislatura de Texas hubiera utilizado parte de su superávit presupuestario de casi 33,000 millones de dólares para aumentar la financiación de las escuelas públicas.

Aunque hubo apoyo bipartidista para aumentar la asignación básica el año pasado, la lucha sobre los vales escolares en última instancia, descarriló el esfuerzo. El gobernador Greg Abbott ha dicho que no considerará más fondos para la educación pública sin la aprobación de un programa de vales que proporcione a las familias dinero de los contribuyentes para pagar una escuela privada.

Se acaba la ayuda federal para la pandemia

El estancamiento de la asignación básica ha hecho más difícil para los distritos escolares cubrir los gastos, desde mantener las luces encendidas hasta ofrecer aumentos para retener a los profesores. Pero no es el único factor que ejerce presión sobre los resultados de los distritos escolares. Sí, hay más.

Los fondos federales para la pandemia expiran este otoño. Las escuelas tienen hasta el 30 de septiembre para determinar cómo gastar los fondos restantes de Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER, en inglés). Según la Alianza Escolar de Texas, el estado de Texas recibió alrededor de $19 mil millones en estos fondos.

Taylor dijo que algunos distritos escolares trataron los dólares de ayuda pandémica como temporales en su proceso presupuestario, mientras que otros los utilizaron para compromisos a largo plazo.

"Por lo tanto, aumentaron el pago o aumentaron la contratación", dijo. "Y una vez que esos fondos del gobierno federal se acaben, están en una tensión presupuestaria porque no hay reemplazo para esos fondos".

Por su parte, el ISD de Austin dijo que el fin de la financiación ESSER no tendrá un impacto importante. Los funcionarios dijeron que los dólares pagaron por 16 posiciones y sólo tres se han mantenido.

La financiación de la educación especial es insuficiente

Otro problema que afecta a la financiación de las escuelas públicas es la pérdida en Texas de 300 millones de dólares en fondos para educación especial. El programa de Salud Escolar y Servicios Relacionados, o SHARS, por sus siglas en inglés, permitía a los distritos escolares obtener reembolsos de Medicaid por prestar servicios como terapia ocupacional y enfermería a determinados alumnos con discapacidades.

Una auditoría federal descubrió que Texas facturaba en exceso a Medicaid, por lo que el gobierno de Estados Unidos recortó la financiación. Según un análisis de Community Impact, el ISD de Austin perdió más de 7 millones de dólares en fondos como resultado.

Este es un golpe especialmente duro para las escuelas públicas porque el propio estado no financia lo suficiente a la educación especial. Un informe de 2022 de la Comisión de Texas sobre Financiación de la Educación Especial encontró que el estado ya estaba subfinanciando las escuelas por casi $2 mil millones.

Los distritos deben tener oficiales armados en el campus

La Legislatura también obligó a las escuelas públicas a asumir gastos adicionales cuando los legisladores aprobaron el año pasado una medida que requiere un oficial armado en cada campus. La legislación proporcionó a los distritos 15,000 dólares por campus para cumplir, pero eso no es suficiente para cubrir el costo de los salarios de los oficiales y el equipo.

El ISD de Eanes, por ejemplo, formó un departamento de policía para cumplir con la ley, que le costó más de $1 millón - considerablemente más de lo que el distrito recibió del estado para la seguridad escolar.

"Cada vez que hay un mandato sin fondos, especialmente si se trata de algo que no es académico como la seguridad escolar, va a perjudicar a la clase", dijo Villanueva.

La financiación estatal se basa en la asistencia

Otro factor que afecta a la cantidad de dinero que disponen los distritos escolares es el descenso de las tasas de asistencia a raíz de la pandemia. Texas financia principalmente las escuelas en función de la frecuencia con la que los niños acuden a clase. Villanueva dijo que basarse en la asistencia media diaria pone a los distritos en una situación precaria.

"Los profesores no tienen un día libre más sólo porque algunos niños no hayan ido a clase esa semana. No se puede cerrar el edificio antes de tiempo", dijo. "Seguimos teniendo todos esos costos fijos que la escuela tiene que presupuestar y preparar para cada alumno. Ninguno de esos costos cambia sólo porque un niño falte un par de días a clase".

Pero Taylor dijo que es bueno incentivar a las escuelas para que se aseguren de que los estudiantes están comprometidos y vayan a clase.

"Creo que es un incentivo relativamente perverso cambiar a un modelo de financiación en el que se te financiará tanto si evitas las ausencias de los niños como si no", dijo. "Creo que es importante en esta era post-COVID reconocer las ausencias por enfermedad frente a las ausencias por otras razones, pero el énfasis debe estar en el tiempo de instrucción en el aula".

Tanto Taylor como Villanueva dijeron que otro factor que contribuye a los problemas presupuestarios que enfrentan los distritos escolares es la menor inscripción de estudiantes. El ISD de Austin, por ejemplo, tenía más de 83,000 estudiantes durante el año escolar 2016-2017. Ahora, el distrito inscribe a unos 73,000 estudiantes.

Lo que sigue

La junta escolar del ISD de Austin está lista para votar el presupuesto 2024-2025 el jueves. Los fideicomisarios también están considerando si convocan a una Elección de Tasa de Impuestos de Aprobación de Votantes para pagar los aumentos de personal, conicidad como VATRE. Butts dijo que docenas de distritos realizaron VATREs el año pasado para tapar agujeros en sus presupuestos y más están pensando en tomar este paso. La junta escolar del ISD de Manor, por ejemplo, está considerando convocar una VATRE.

A nivel estatal, a Villanueva no sólo le gustaría que Texas aumentara la asignación básica, sino también que estudiara lo que cuesta educar a un niño aquí.

"Tenemos que analizar cuánto cuesta realmente alcanzar los niveles de rendimiento que queremos ver", dijo.

Taylor se mostró de acuerdo en que es bueno que los Estados dispongan de estudios actualizados sobre lo que cuesta educar a los estudiantes. También dijo que a veces pasar por "un poco" de estrés presupuestario puede ayudar a los distritos a identificar el despilfarro.

"Hay un resquicio de esperanza en la eliminación de algunas de estas ineficiencias, pero en algún momento la ineficiencia se ha ido y ahora estás en el hueso", dijo. "Y eso no es bueno".

En última instancia, dijo Butts, el Estado no está haciendo lo suficiente para financiar la educación pública.

"Si el Estado no destina más dinero a la educación pública, esos déficits no harán sino aumentar", afirmó.