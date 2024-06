'La visibilidad es un peligro': cómo afectan las leyes contra personas LGBTQ+ a la escena musical de Austin

Read this story in English

Los últimos años han sido turbulentos para la comunidad LGBTQ+ de Texas. Los legisladores estatales han apuntado contra los espectáculos de drags, los deportistas trans y la atención a menores para la reafirmación de su género. El ambiente empujó a algunos a abandonar el estado, mientras que otros pensaron que era más importante quedarse y luchar.

Las personas LGBTQ+ que forman parte de la escena musical de Austin dicen haber sentido una sensación de inquietud y miedo. Presentadores de Pause/Play, Miles Bloxson y Elizabeth McQueen, hablaron con algunas de ellas sobre cómo las leyes han afectado a sus vidas y a su arte.

Conversaron con Maggie Lea, copropietaria de Cheer Up Charlies, y con los músicos de Austin Caleb de Casper, Lizzy Lehman, Jack Kaulfus y Jimmy Violet de Pelvis Wrestley.

Los extractos que siguen se han editado ligeramente para mayor claridad.

Sobre cómo se enteraron de estas leyes

Maggie Lea: Me enteré justo cuando, creo, Igualdad Texas hizo un post sobre ello, así que fue bastante pronto porque ellos se adelantaron a otras personas. Y mi cuidadora de perros trabaja en la Legislatura. Yo había oído los rumores acerca de todos estos diferentes proyectos de ley anti-LGBTQ que estaban a punto de ser aprobados.

Recuerdo que hice un post sobre ello en Cheer-Ups. Le estaba diciendo a la comunidad, como "Hey, tenemos que reunirnos y juntarnos". Y esto posiblemente va a ser una lucha más grande de lo que pensamos.

Jammy Violet: Me enteré de las primeras versiones del proyecto de ley de prohibición de drags en Acción de Gracias de 2022. Estaba a punto de comer con mi familia en Acción de Gracias. Gran parte de mi familia es muy conservadora. Gran parte de mi familia no lo es. Pero fue extremadamente desalentador ir y sentarme y tratar de tener una cena agradable Les dije, "Les ruego que presten atención a esto y sé que me quieren aquí, pero ahora tengo que irme".

Jack Kaulfus: Estaba muy molesto porque en ese momento yo estaba trabajando en una escuela secundaria aquí en Austin, y tenemos un montón de jóvenes trans en esa escuela. Los hay en todas las escuelas. Pero en esa escuela, se sentían cómodos saliendo del clóset. Se sentían cómodos formando clubes, haciendo activismo, hablando de su verdad, incluso buscando — si querían — atención de afirmación de género. Y se sentían realmente apoyados en ese ambiente.

Así que fue muy difícil verles tener miedo, porque muchos de ellos crecieron en Austin pensando que somos una burbuja progresista realmente hermosa. Y si acabas de encontrar a tu gente, entonces puedes sentirte en [un ambiente] seguro. Pero, esta retórica que salía de la Legislatura realmente asustaba. Hicimos lo que pudimos. Pero, como profesor y mentor, no podía explicárselo y no podía protegerles de todo lo que oían en la radio, en la televisión y de su tío en Acción de Gracias.

Sobre cómo fue protestar contra estos proyectos de ley en la Legislatura de Texas

Caleb de Casper: Supongo que la mejor manera de describirlo es que, después de esta sesión, me tomé seis meses de descanso de mi vida. ... Una cosa que nos dijeron en Equality Texas cuando estuvimos allí es que necesitas tomarte tiempo para ti mismo o te vas a quemar, como me pasó a mí, porque no sabes si la gente quiere hacerte daño. No sabes si hay gente con problemas mentales. Eres el centro de atención mientras estás allí, sobre todo si eres una persona a la que la gente escucha.

Todo el tiempo que estás allí, estás quemando adrenalina y todas las sustancias químicas de tu cuerpo. Así que al final del día vuelves a casa con un agotamiento total.

Sobre el impacto de estas leyes en su arte

Lizzy Lehman: El álbum que he lanzado — del que Jammy formaba parte — se llama Technicolor Love. Trata de la visibilidad queer y de decir que siempre hemos estado aquí. Siempre estaremos aquí. Es algo que nos da miedo decir, pero hay que decirlo en este momento. No creo que pudiera escribir sobre otra cosa que no fuera lo que está ocurriendo en mi vida y en el mundo.

Caleb de Casper: Mi primer álbum trataba de encontrarme a mí mismo como artista y como persona queer, y eso se tradujo bien a todo el mundo. Era un álbum muy festivo, basado en himnos. Muy positivo. Pero mi próximo álbum es un poco más oscuro porque esto es lo que he experimentado ahora. Así que estoy intentando encontrar formas de escribir sobre cosas realistas sin pesimismo, y va a ser diferente.

Sobre cómo afectan estas leyes a su deseo de actuar en vivo

Lizzy Lehman: Estos días no estoy haciendo shows. Estoy grabando y publicando música y escribiendo, pero me da miedo querer levantarme y actuar en un espacio público, incluso aquí en Austin. Una cosa que es interesante es que siento que mucha gente dice: "Oh, Austin, ya sabes, es muy liberal y es genial allí".

Pero se ha vuelto cada vez más conservadora, y oímos hablar de más y más crímenes de odio. Y parece que hay una sensación general de malestar para muchos de mis amigos y para mí, para aquellos que están en la comunidad LGBTQ.

Jammy Violet: En cuanto a lo que dice Lizzie sobre actuar en directo, se convierte en un campo de minas sin fin. Porque cuando eres una artista, no sólo eres una artista, eres una promotora. Siendo artistas no binarios, queer, trans, la visibilidad es un peligro. Así que nuestro trabajo consiste en ponernos cada vez más en peligro.

Cada vez que Pelvis Wrestley tiene un momento de mayor visibilidad, como ser Artista del Mes [de KUTX], se convierte en tener que pasar días barriendo los hilos de comentarios, eliminando las amenazas de muerte. Se convierte en esta cosa muy extraña donde realmente quiero que mi proyecto vaya bien y realmente quiero que la gente escuche este arte que tanto me importa, pero también no lo hago. Y es realmente difícil querer tener éxito cuando se trata de un costo tan alto y un riesgo tan alto.