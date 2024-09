¿Por qué la Policía de Austin no publica informes anuales sobre los delitos resueltos?

Read this story in English

La gente tiene opiniones sobre la labor policial, pero hay una constante en los debates en torno a esta práctica: los delitos son malos y deben resolverse.

Para medir esa eficacia, los departamentos de Policía de todo el país utilizan los índices de esclarecimiento, una métrica imperfecta pero crucial para determinar el impacto de un departamento.

Pero, durante años, el Departamento de Policía de Austin (APD, por sus siglas en inglés) no ha publicado datos sobre los delitos que ha resuelto.

Todas las demás ciudades en la lista de las diez ciudades más pobladas de Estados Unidos proporcionan estos datos de alguna forma, pero Austin, en el puesto once, no lo hace.

Después de que KUT News preguntó al Departamento de Policía por qué no han compartido públicamente esos números, el APD dijo que comenzará a darlos a conocer.

Entonces, ¿qué son los índices de esclarecimiento y por qué son importantes? Vamos a verlo.



¿Qué son los índices de esclarecimiento?

La respuesta es sencilla: es el número de delitos resueltos en un año determinado. Si quieres una forma fácil de calcularlo, divide el número de delitos resueltos por el número de delitos registrados.

El recuento total de delitos incluye desde asesinatos hasta graffitis, agresiones y robos.

Se desglosan en tres grandes categorías:

delitos contra las personas

delitos contra la propiedad

delitos contra la sociedad

Un delito puede estar resuelto (marcado como “esclarecido”) o sin resolver. Calificar un delito de esclarecido puede significar que un departamento ha capturado al responsable o que ha hecho todo lo que estaba en su mano para hacerlo.

Por ejemplo, supongamos que a alguien le roban el auto. Llaman a la policía. Se presentan. Hablan con un testigo. Ese testigo dice: “Sé exactamente quién me robó el auto, pero no quiero declarar en la corte”. Eso podría calificarse como un caso esclarecido con excepción, lo que significa que la Policía hizo todo lo que pudo para resolver un delito. Lo mismo ocurre si un fiscal no quiere aceptar un caso después de que se le presenten las pruebas.

Durante más de una década, el APD proporcionó informes de todos los crímenes en su informe anual de crimen y tránsito. En 2021, cuando Austin registró el número más alto de asesinatos en décadas, el departamento dejó de publicar esos informes.

Desde entonces, los índices de esclarecimiento no se han puesto a disposición de la ciudad de ninguna manera pública. Con el fin de entender cómo el APD está actuando, KUT News llevó a cabo un análisis de los datos presentados por el Departamento de Policía ante el Departamento de Seguridad Pública de Texas y encontró que los números han ido mejorando constantemente desde un pico de la delincuencia que se presentó después de la pandemia. En 2023 se resolvieron más robos, asaltos, agresiones sexuales y asesinatos que el año previo.

En comparación con el resto del país, Austin ha tenido un índice de resolución bastante promedio. Al igual que la mayoría de los departamentos, el APD ha tenido problemas para resolver casos como hurtos y robos de vehículos, que han mermado su tasa media general de resolución de casos. Su tasa de resolución de homicidios -aproximadamente el 85% en los últimos cinco años- es significativamente superior a la media nacional, que se sitúa en torno al 53%.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas elabora un informe anual sobre la delincuencia basándose en la información que recibe del APD. Las cifras también se envían al FBI, como la ley obliga al departamento. Pero esas cifras se quedan en un cajón: el departamento no proporciona información actualizada al Consejo de la Ciudad ni a otras comisiones de la ciudad sobre cuántos delitos se resuelven en un año determinado.



¿Por qué no publica el APD sus índices de esclarecimiento?

El departamento se enfrenta a muchos obstáculos comprensibles que podrían haber contribuido a esta falta de datos.

La policía de Austin carece de personal suficiente, tiene sobrecarga de trabajo y, argumentan, está mal pagada. Ese ha sido el caso para los agentes durante años, pero la escasez de personal no ha sido tan drástica entre los empleados civiles que recopilan y publican estos datos.

El APD también ha tenido tres jefes de policía en tres años. El exjefe interino, Joseph Chacon, firmó el informe sobre la delincuencia de 2021, que se publicó en abril de 2023, antes de dejar el departamento. Después de eso, Robin Henderson tomó el timón, luego se retiró a principios de este verano. Ahora, Lisa Davis es la nueva jefa permanente, a partir de este lunes se hará cargo formalmente del departamento.

Además, el antiguo jefe de datos del departamento, Jonathan Kringen, ha estado en baja administrativa tras una detención por violencia doméstica el año pasado.

Sobre todo esto se cierne el cambio fundamental en la organización de los datos policiales a escala nacional. El FBI cambió su centro de datos en 2021, obligando a los departamentos a reestructurar la forma en que presentan los delitos violentos y no violentos cada año. Esto ha causado lagunas en los datos de algunos departamentos, aunque el APD se comprometió con los nuevos protocolos de presentación de datos en 2019, mucho antes de su lanzamiento formal a nivel nacional.

Auzzie Krobatsch, oficial de iniciativas y análisis de datos policiales, dice que ese cambio “enturbió” las operaciones de datos del APD, tanto, que el informe de 2019 sobre los índices de esclarecimiento se terminó apenas el año pasado.

Krobatsch dice que el APD se apoyó en la recopilación de datos del Departamento de Seguridad Pública de Texas y “quitó énfasis” a la presentación de informes de datos locales más granulares en los últimos años. Dijo que el departamento está contemplando la posibilidad de publicar su propio análisis de datos de la tasa de esclarecimiento, pero que está “tratando de ser intencional” sobre los próximos pasos.

Michael Sierra-Arévalo, profesor de la Universidad de Texas en Austin y miembro de la Comisión de Seguridad Pública de la ciudad, lleva años pidiendo al Departamento de Policía de Austin que publique los índices de esclarecimiento. Dice que un poco de retraso en los datos es comprensible, pero la brecha de años muestra un “patrón más amplio” del APD haciendo “sólo el trabajo suficiente para decir que hicieron algo”.

“Entiendo perfectamente que hay problemas de datos y que no vamos a obtener una medición perfecta, pero no podemos dejar que lo perfecto sea enemigo de lo bueno y lo necesario”, dijo. “No tenemos ninguna estimación de los índices de esclarecimiento, lo cual es ridículo. Es un hecho absurdo sobre nosotros que simplemente no haya tasa de esclarecimiento ni siquiera para homicidios”.

Krobatsch dijo a KUT que el departamento está haciendo cambios y que su equipo se reunió para discutir cómo informar las tasas de resolución y “cómo obtener esa información de forma proactiva”.



¿Por qué es importante?

¿Cómo se mide la eficacia de un cuerpo de policía?

Durante décadas, han sido los índices de esclarecimiento.

Jeff Asher, analista de datos de justicia penal de AH Analytics, afirma que los índices de esclarecimiento son un barómetro crucial para saber los departamentos llevan a cabo el trabajo que deberían hacer: resolver delitos. Pero también son un buen barómetro de cómo priorizan la aplicación de la ley y asignan recursos, afirma Asher.

Hay muchas razones por las que los índices de esclarecimiento pueden subir o bajar. La cantidad de personal puede disminuir, lo que dificulta la resolución de casos. Los tiempos de respuesta pueden aumentar, lo que puede dejar a la policía con menos testigos a los que contactar. Un menor número de testigos suele dificultar la resolución de un delito.

Pero, de acuerdo con Asher, lo más importante es que los índices de esclarecimiento sirven para disuadir eficazmente la comisión de delitos. En papel, no son más que cifras, pero si esas cifras muestran la especial eficacia de un departamento a la hora de resolver, por ejemplo, una agresión sexual, un homicidio o un robo, tiene un efecto disuasor en los residentes: Si creen que los van a agarrar, no cometerán delitos, dice la investigación.

“La investigación es clara: el mayor factor determinante para evitar que la gente cometa un delito, o para convencerla de que no lo cometa, es la rapidez o la certeza de que te van a agarrar”, afirma.

Dar a conocer esas cifras, como lo hace Asher exhaustivamente en su sitio web, es clave. La policía no tendrá ese efecto de disuasión si no hace público lo bien que lo está haciendo. Asher afirma que esto ha demostrado ser más eficaz que la táctica más simple y tradicional de aumentar las penas por delitos, una perspectiva más cara.

“Asegurarse de que la gente sabe que la van a capturar es la forma de disuadir de la delincuencia”, afirma. “Aumentar las penas, sobre todo cuando se resuelve [sólo] el 5% de los robos de autos o [sólo] el 5% de los robos en vehículos, ... no tiene por qué influir en el comportamiento de la gente”.

Sierra-Arévalo dice que la publicación de estos números es crucial debido al pasado del departamento. En 2019, los auditores estatales encontraron que el APD estaba desestimando arbitrariamente los casos de agresión sexual en 2017 sin agotar las pistas en.

En 2022, la ciudad resolvió una serie de demandas en torno a esos casos, pagando $1 millón a los demandantes. El APD se disculpó formalmente con las personas sobrevivientes a principios de este año.

En cuanto al presente del departamento, Sierra-Arévalo argumenta que la ciudad ya realiza una recopilación de datos bastante granular sobre la vigilancia policial. El año pasado, el APD lanzó un tablero que actualiza regularmente el número de llamadas sobre delitos violentos y no violentos, junto con los niveles de dotación de personal.

“Otros lugares parecen haber descubierto cómo informar de algo cuando se trata de lo que posiblemente sería una de las métricas más importantes para un departamento de policía”, dijo. “Incluso tienen un nuevo y elegante portal de datos para hacerlo, y, al parecer, han optado por no hacerlo”.

En el futuro, Sierra-Arévalo dijo que espera que el departamento proporcione actualizaciones anuales más consistentes sobre los delitos a través del Informe de Crimen y Tránsito y proporcione al Consejo de la Ciudad de Austin y a la Comisión de Seguridad Pública actualizaciones sobre los índices de esclarecimiento. Dice que si ciudades como Houston y Dallas pueden proporcionar actualizaciones periódicas sobre los casos resueltos, Austin debería hacerlo también.

“Si no informas sobre esa métrica, ¿cómo se supone que el público a) va a evaluar tu capacidad para cumplir ese mandato o a) te va a pedir cuentas por no hacerlo?”.



¿Y ahora qué?

Krobatsch afirma que tanto ella como el departamento reconocen la importancia de compartir con el público los índices de esclarecimiento, del mismo modo que se hace con toda una cantidad de otros datos relacionados con la policía.

Krobatsch afirma que el departamento agradece los comentarios recibidos, “que los índices de resolución son importantes” y que el departamento necesitará tiempo para poner en marcha un sistema.

“Apreciamos las críticas sinceras y constructivas de que los índices de esclarecimiento son extremadamente importantes. Sólo les pedimos paciencia para que nos den tiempo... porque se trata de una estadística importante”, dijo. “Si no estamos dando a la comunidad lo que necesita, entonces es un flaco favor”.