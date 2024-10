El lunes finaliza el plazo para inscribirse para votar en las elecciones del 5 de noviembre. Esto es lo que hay que saber.

Read this story in English

El lunes es la fecha límite para registrarse para votar en Texas para las elecciones del 5 de noviembre. Los ciudadanos de todo el país podrán votar por el presidente, y las personas residentes en Texas podrán votar en una elección por escaños en el Senado de Estados Unidos.

A nivel local, los habitantes de Austin votarán al alcalde y algunos elegirán a los miembros del Consejo de la Ciudad. Dependiendo del condado en el que vivas, también podrás votar por cambios en los impuestos locales y bonos escolares. Encuentra modelos de boletas en el sitio web electoral de tu condado. Aquí hay algunos ejemplos:

Puedes revisar tu estatus aquí para saber si estás registrado. Si no lo estás, esto es lo que necesitas saber.

¿Qué tengo que hacer para votar?

Debes registrarte antes del lunes para votar en las elecciones del 5 de noviembre.

Para ser elegible para registrarse para votar debes:

ser ciudadano estadounidense

ser residente del condado en el que solicitas votar

tener al menos 18 años el día de las elecciones

no haber sido declarado mentalmente incapacitado por un tribunal

no ser una persona convicta (aunque puedes ser elegible si has te han indultado o has cumplido tu sentencia, libertad condicional o libertad bajo palabra)

En Texas, no puedes registrarte para votar en línea - a menos que estés renovando, reemplazando o actualizando tu licencia de conducir o identificación de Texas en el sitio web del Departamento de Seguridad Pública o DSP.

Si envías una solicitud de registro de votante por correo, debe tener un matasellos con fecha anterior al lunes para poder votar en las elecciones de otoño. Eso no sucederá necesariamente si la dejas en un buzón el lunes.

Bruce Elfant, registrador de votantes del Condado de Travis, dijo que en este momento puede ser mejor visitar a tu registrador de votantes del condado o la oficina de elecciones para presentar tu solicitud en persona.

“Con la fecha límite tan cerca, recomendamos encarecidamente no enviar por correo las solicitudes de registro de votantes, ya que pueden no obtener un matasellos a tiempo”, dijo. “Y cada ciclo tenemos un par de miles de personas que probablemente las enviaron por correo a tiempo, pero no recibieron ese matasellos. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta”.

Puedes encontrar algunas oficinas locales aquí:

También puedes completar una solicitud de registro de votantes con grupos locales, como la Liga de Mujeres Votantes. Las personas voluntarias que ayuden con el registro tienen solicitudes y las entregarán en la oficina del registrador en tu nombre. Contacta a tu Liga local para eventos de registro.

El lunes, el Condado de Travis está organizando una campaña de registro de votantes en todo el condado con al menos cuatro lugares abiertos hasta la medianoche. Elfant recomendó a cualquiera que no se haya registrado para entonces que vaya y complete una solicitud en cualquiera de las más de dos docenas de sitios que estarán abiertos.

“Esto es algo que hemos hecho durante años”, dijo. “En 2018, ese fue nuestro año récord. Registramos a 40,000 personas ese día. Así que estos eventos de fecha límite han sido muy exitosos”.

¿Necesito renovar mi registro de votante?

Si has cambiado tu nombre o te has mudado dentro de Texas -especialmente si te has mudado a un condado diferente- debes actualizar tu información de registro de votante en línea. También puedes presentar una solicitud física actualizada antes de la fecha límite.

¿Qué tipo de identificación necesitaré para registrarme o votar?

Para registrarte para votar, puedes usar tu licencia de conducir de Texas o el número de identificación personal de Texas emitido por el DSP. Si no tienes ninguno de los dos, puedes usar los últimos cuatro dígitos de tu número de Seguro Social.

Cuando te dirijas a las urnas, tendrás que presentar una de estas formas válidas de identificación con foto:

Licencia de conducir de Texas (emitida por el DSP)

Certificado de identificación electoral de Texas (emitido por el DSP)

Tarjeta de identificación personal de Texas (emitida por el DSP)

Licencia de armas de Texas (expedida por el DSP)

Identificación militar con foto de EEUU

Certificado de ciudadanía de EEUU

Pasaporte de EEUU (libreta o tarjeta)

Todavía puedes usar tu identificación para votar si expiró dentro de los últimos cuatro años. Si tienes 70 años o más, puedes utilizar tu identificación sin importar cuándo haya caducado.

Si no puedes obtener razonablemente uno de los documentos de identidad anteriores, puedes utilizar un documento acreditativo, como un extracto bancario o una factura de servicios públicos. Pero deberás firmar un documento en el que conste que has tenido un impedimento razonable para obtener un documento de identidad válido con fotografía, como por ejemplo la falta de transporte, el horario de trabajo, una enfermedad o responsabilidades familiares.

Fechas importantes para las elecciones del 5 de noviembre

7 de octubre - Fecha límite para registrarse para votar o actualizar tu dirección.

21 de octubre - Comienza la votación anticipada

25 de octubre - Fecha límite para solicitar una boleta de voto por correo

1 de noviembre - Finaliza la votación anticipada