¿Cuál es el papel de la Policía de Austin en las órdenes de inmigración de Trump? La jefa Lisa Davis responde.

Las “acciones selectivas” del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Austin han suscitado dudas sobre cómo actúa el gobierno federal en la ciudad y hasta qué punto participa el gobierno local.

La Jefa de Policía de Austin (APD, en inglés), Lisa Davis, habló con Jennifer Stayton de KUT en Morning Edition sobre lo el departamento está y no está haciendo en relación con la inmigración.

A continuación se transcribe la entrevista. Se ha editado ligeramente para mayor claridad.

Lo más destacado de la entrevista

Jennifer Stayton: ¿Juega la APD algún papel cuando el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas; la Administración para el Control de Drogas; o cualquier otro agente o agencia federal llevan a cabo acciones en Austin para detener y arrestar a personas que se encuentran aquí sin documentación?

Lisa Davis: La APD no hace cumplir las leyes de inmigración. Esa es una función federal. La APD puede ser llamada para ayudar con un puesto de tránsito o algún tipo de puesto que refleje eso, lo que están haciendo, pero nosotros personalmente no tomamos parte en ningún arresto de inmigración o inmigración, ya sabes, grupos de trabajo, nada de eso.

Stayton: ¿Puede aclarar lo que significa cuando dice que se le puede pedir que participe en un puesto de tránsito o relacionado con ello?

Davis: Sí, así que quiero decir si hay un enorme, ya sabes, si están haciendo algo y llaman y dicen, hey, vamos a estar aquí y -pero te puedo decir que no ha sucedido-. No tenemos los recursos, cuando se habla de recursos aquí, estamos delgados en el departamento de recursos con seguridad. Así que sabemos que las peticiones de servicios se mantienen. Simplemente no tenemos los recursos para eso. Pero estoy pensando, ¿cómo podría ser? Ese podría ser un escenario.

Stayton: ¿Se le notifica o se le notifica a la APD antes de que cualquier tipo de acción de aplicación de la ley de inmigración vaya a ser llevada a cabo por las agencias federales?

Davis: Sí, así que nos pusimos en contacto, ya sabes, tenemos asociaciones federales que trabajamos todo el tiempo. Es decir, trabajamos estrechamente con la DEA para las drogas, el FBI, la ATF [Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos], todos esos socios. Nos pusimos en contacto con el HSI y con el brazo ejecutor del ICE para reunirnos con ellos, para sentarnos y averiguar qué está pasando, porque también estamos oyendo cosas.

Ellos nos notifican cuando van a estar en Austin. No nos dicen específicamente dónde van a estar, pero nos hacen saber que están en la zona.

Stayton: HSI, ¿qué significa?

Davis: Investigación de Seguridad Nacional. Así que HSI es un gran paraguas, Seguridad Nacional, pero ICE cae bajo ese paraguas.

Stayton: ¿Tiene alguna información sobre cuántas personas de la zona de Austin están aquí sin documentación, cuántas de ellas pueden haber sido capturadas o detenidas hasta ahora?

Davis: No, no tengo esa información.

Stayton: ¿Es ese un tipo de información que alguna vez se comparte con usted?

Davis: Creo que en algún momento será información pública, que podremos obtenerla y que será útil, pero ahora mismo no la tenemos. Y de nuevo, nos llaman para hacernos saber que están en la zona. Creo que esta es la parte extraña de todo esto. Creo que incluso bajo la administración Biden y otras administraciones, esto ocurría a diario. Creo que lo que ha cambiado es sólo hablar de ello. Y el hecho de que ahora sabemos que esto está ocurriendo en lugar de estar más oculto.

Stayton: Bueno, y ciertamente las promesas por adelantado de, en una escala muy, muy, muy grande que creo que algunas personas se preguntan y tal vez están preocupadas por lo que podría parecer y cómo podría afectar especialmente a ciudades como Austin. ¿Puede definir qué es una ciudad santuario y si Austin se considera una ciudad santuario?

Davis: Creo que una ciudad santuario, has donde yo entiendo, es... es lo que cada ciudad es. Nosotros no, no es nuestra prioridad, y la inmigración es función del gobierno federal. No es la función del departamento de policía local, y mi función es mantener Austin segura. Desde el principio, incluso antes de llegar aquí, ese era mi plan de trabajo, era venir aquí y realmente mirar a la delincuencia dentro de la ciudad de Austin y hacer frente a la delincuencia.

Así que para mí eso significa que es una ciudad santuario, es que no nos ocupamos de hacer cumplir las leyes federales - no es nuestro papel hacerlo.

Stayton: Puede haber algunas personas que los agentes federales vienen a detener por las órdenes que tienen que también pueden estar bajo su radar para otras acusaciones o cargos aquí. Así que si ese es el caso ...

Davis: Bueno, si arrestamos a alguien por un cargo, no le preguntamos su estatus migratorio, y creo que eso es probablemente, cuando se habla de la ciudad santuario también, algo que va de la mano.

Pero eso se hace en la cárcel. Es una función de la cárcel. No es algo que hagamos nosotros.

Stayton: La inmigración es una función federal, no una función del departamento de policía local. Si la Legislatura de Texas aprobara un proyecto de ley que obligara a los departamentos a ayudar, ¿qué significaría eso? ¿Qué tendría que hacer la APD?

Davis: Eso es lo que nos preocupa, ¿verdad? Si se aprueba este proyecto de ley y cómo va a ser. Si es una ley federal y es una obligación que tenemos, tendremos que hacerlo. Pero de nuevo, la inmigración no cae [sobre nosotros] - que es una autoridad federal. Ese será un problema que tendremos en todo el país. Y ciertamente aquí en el estado de Texas, las reglas son un poco diferentes a otros estados que usted está mirando, pero la APD cumplirá con las leyes. Pero, de nuevo, nuestra prioridad y con el personal que tenemos, es y siempre será hacer de Austin un lugar seguro.

Stayton: Jefa de Policía de Austin, Lisa Davis, gracias por su tiempo y conversación de hoy.

Davis: Gracias.