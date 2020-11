Campañas De Desinformación Vía WhatsApp Se Dirigen A Los Votantes Hispanos

Read this story in English.

Falsas noticias políticas y teorías conspirativas se están difundiendo en plataformas populares de redes sociales frecuentemente utilizadas por la comunidad latina.

Patricia Mazzei, jefa de la oficina de Miami del diario The New York Times, ha estado cubriendo la historia. Le dijo al Texas Standard que la mayoría de las historias tienden a venir de grupos de tendencia conservadora. Una de las teorías conspirativas,contó, tiene como objetivo "enfrentar a los latinos con el movimiento Black Lives Matter", con el fin de sembrar la desconfianza en los demócratas y, en última instancia, en el candidato presidencial Joe Biden.

La desinformación se ha extendido ampliamente a través de WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea utilizada por muchos hispanoparlantes en Estados Unidos y en el extranjero, y por millones de personas más. Mazzei dice que las teorías conspirativas son a menudo compartidas entre familiares o amigos, y que eventualmente terminan colándose en una radio importante en español, particularmente en el sur de Florida. La desinformación compartida entre personas que se conocen es especialmente difícil de combatir.

"Si alguien que conoces, como tu primo o tu amigo, comparte algo contigo, tiendes a confiar más en él porque tienes una relación con esa persona", dijo Mazzei. "Ese tipo de desinformación relacional o información errónea es muy difícil de combatir".

También hay un "efecto transfronterizo", dice, en el que la desinformación comienza a través de WhatsApp en un país y eventualmente se abre camino hacia los principales medios de comunicación en español en Estados Unidos.

Aquellos sobre quienes se da información falsa han tenido dificultades para luchar contra esos mensajes engañosos.

"Los activistas liberales y los expertos han luchado por mantenerse al día con la respuesta porque no siempre saben lo que se está difundiendo en estos grupos privados y cerrados", dijo Mazzei. "Si no se revisan o monitorean de cerca algunos de estos sitios de noticias en español... no se sabe lo que se está diciendo hasta que, por ejemplo, se dice en la radio".

WhatsApp está tratando de contrarrestar la desinformación con un equipo de verificación de datos, pero está limitado por el hecho de que los mensajes están encriptados. Eso es diferente a las redes sociales como Twitter donde los tweets son públicos y pueden ser monitoreados más fácilmente.

Ya hubo campañas de desinformación política en 2016 dirigidas a los votantes de habla hispana a través de redes sociales, pero este año, Mazzei dice que es mucho peor.

"Se ha vuelto exponencialmente peor. La escala de la desinformación y las afirmaciones infundadas se han vuelto más y más salvajes", dijo.

