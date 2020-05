Alcalde De Austin Prohíbe Los Desalojos En Toda La Ciudad Hasta El 24 De Agosto

El alcalde de Austin, Steve Adler, anunció en la reunión del concejo de la ciudad este jueves que extenderá su moratoria sobre los desalojos para ayudar a familias afectadas económicamente por el coronavirus.

Según se dio a conocer, los propietarios no podrán emitir avisos para desocupar a sus inquilinos hasta el 25 de julio. Eso significa que la fecha más temprana en que los inquilinos pueden ser desalojados físicamente es el 24 de agosto.

Aunque la nueva orden del alcalde extiende las protecciones de desalojo en toda la ciudad, no hay leyes vigentes que absuelvan a los inquilinos de pagar el alquiler por completo.

La orden original del alcalde tampoco se aplica a situaciones en las que el inquilino representa una amenaza física. La orden enmendada llega el mismo día en que los miembros del consejo de la ciudad extendieron su periodo de gracia de alquiler hasta el 24 de agosto.

Durante este tiempo, los inquilinos no podrán ser desalojados de la vivienda por no pagar la renta. Sin embargo, deben continuar haciendo sus pagos, ya que la orden no exime a los propietarios a cobrar tarifas por pagos tardíos.

