Austin Comienza A Suspender El Derecho De Caseros Negligentes A Alquilar Apartamentos Vacíos

El Departamento de Códigos de la Ciudad de Austin les ha dicho a ocho dueños que ya no tienen derecho a alquilar sus propiedades a nuevos inquilinos después de que la ciudad encontrara que no cumplieron con los requisitos de permiso y hasta que no rectifiquen docenas de violaciones de salubridad y seguridad.

"Nuestro objetivo es asegurarnos de que los residentes de Austin vivan en condiciones seguras", dijo el director interino del Departamento de Códigos, José Roig, en un comunicado de prensa en junio, cuando la ciudad suspendió las primeras licencias. "Esta es una medida que podemos tomar, pero en última instancia lo que queremos lograr es el cumplimiento y crear condiciones de vida seguras".

La ciudad mantiene una lista de propiedades en alquiler en la que sus dueños han sido citados en numerosas ocasiones por infracciones que podrían poner en peligro la salud de un inquilino. Es parte del Programa de Infractores Reincidentes, creado por el Concejo de la Ciudad en 2013, y permite al Departamento de Códigos cobrar a los propietarios una tasa anual y hacer inspecciones regulares de una propiedad.

Las facultades de la ciudad incluyen suspender o revocar el registro de alquiler de un propietario, lo que significa que ya no podrán rentar a nuevos inquilinos. Pero mientras que la ciudad ha tenido la capacidad de hacer esto durante años, no fue hasta febrero que dijo que lo haría después de la presión de los inquilinos y sus defensores. Una auditoría de la ciudad publicada esta semana encontró que el Programa de Reincidencia no protege a los inquilinos de condiciones inseguras o insalubres de los apartamentos.

La suspensión de la licencia, dicen los defensores de los inquilinos y los auditores, es un paso para que la ciudad garantice que los inquilinos tengan lugares seguros para vivir.

El miércoles, el Departamento de Códigos de la ciudad dijo que había enviado cartas de suspensión a cinco propiedades en alquiler: 715 Brownlee Circle, 1124 Rutland Drive, 2400 Wickersham Lane, 1118 Azie Morton Road y 1704 Nelms Drive. La ciudad había suspendido previamente las licencias de alquiler de otros tres propietarios, a partir de junio, en las viviendas ubicadas en 6711 Wentworth Drive, 6901 Wentworth Drive y 7929 Gault St.

Una revisión de los registros de infracciones al código muestra que los propietarios fueron citados por basura acumulada fuera de los edificios, roedores y heces fuera del apartamento de un inquilino, y un caso de cucarachas severo.

En los casos en que fue posible encontrar información, KUT se puso en contacto con los propietarios o sus agentes registrados para que hicieran comentarios, pero no recibimos ninguna respuesta.

Los propietarios tienen 10 días para apelar la suspensión de la licencia de alquiler y pueden recuperarla sólo cuando la ciudad diga que han rectificado los problemas.

