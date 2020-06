Austin-Travis Urge A Tiendas Reducir Capacidad Y Pide A Residentes De Alto Riesgo Quedarse En Casa

Read this story in English.

El condado de Austin-Travis está renovando sus órdenes de quedarse en casa, ya que el área experimenta una tendencia al alza en los casos de COVID-19 y las hospitalizaciones.

Bajo la nueva orden, los negocios reabiertos "son fuertemente animados" a operar sus espacios interiores con una capacidad del 25% o menos. También se les anima a proporcionar servicios a distancia o de una manera que maximice el distanciamiento físico, como por ejemplo, a través de recoger los productos en la acera.

"Queremos que todos pongan el mayor esfuerzo en minimizar los grupos [de personas] tanto como sea posible", dijo el alcalde Steve Adler durante una conferencia de prensa este lunes.

Adler dijo que reconoce que estas directrices no pueden obligarse a ser aplicadas ya que el gobernador Greg Abbott ha permitido que los restaurantes en Texas operen al 75% de su capacidad y que otros negocios, como las barberías y los gimnasios, abran al 50% de su capacidad. Abbott también ha dicho que la gente no enfrentará consecuencias legales por no llevar máscaras o cubrebocas.

Adler dijo que las órdenes locales piden a los negocios de Austin que exijan el distanciamiento y el uso de máscaras dentro de sus espacios, porque la zona está viendo un aumento en las transmisiones y las hospitalizaciones.

"La comunidad tiene que tomar esta decisión", dijo Adler. "Tenemos que decidir cuán importante es que tratemos de proteger a los que nos rodean".

Las órdenes revisadas de "quedarse en casa-trabaje seguro" entran en vigencia el lunes y expiran el 15 de agosto. Las recomendaciones anteriores para las empresas siguen en vigor mientras el área esté en la fase 4 o una superior de las directrices basadas en el riesgo de Salud Pública de Austin (APH, en inglés). Los niveles de riesgo aumentan a medida que aumentan las admisiones hospitalarias por COVID-19.

El área pasó a la etapa 4 cuando el promedio de siete días de nuevos ingresos hospitalarios en la región de cinco condados aumentó a 20.6 el domingo por la noche. Un promedio más alto podría poner a prueba el sistema de atención médica.

VIDEO



El Dr. Mark Escott, autoridad sanitaria provisional del condado de Austin-Travis, dijo que la etapa 4 aconseja a los individuos de mayor riesgo (personas mayores de 65 años y personas con condiciones de salud preexistentes) que eviten las reuniones de más de dos personas y que eviten salir a menos que sea absolutamente necesario. Los individuos de menor riesgo deben evitar las reuniones con más de 10 personas.

Las directrices para esta etapa aconsejan que todos se mantengan a 6 pies de distancia de los demás y que usen máscaras o cubrebocas en público.

Escott dijo que aunque los hospitales de la zona aún no han superado su capacidad, el reciente aumento de casos y hospitalizaciones es preocupante. El número de nuevos ingresos hospitalarios que el área vio la semana pasada fue un 58% mayor que la semana anterior. El tiempo estimado para que el número de casos se duplique en el Condado de Travis fue de 44 días hasta la semana pasada. Ahora, es 25.5 días, dijo Escott.

Según dijo, los hospitales están en buenas condiciones ahora mismo, y la gente que necesita atención, ya sea exámenes físicos, vacunas o cuidados preventivos, deberían hacer esas diligencias ahora y no retrasarlas por las preocupaciones por el COVID-19.

"La conversación de hoy es sobre una preocupación de lo que serán tres o cuatro o cinco semanas en el futuro", dijo. "Como hemos visto en otras jurisdicciones que se enfrentaron a aumentos exponenciales similares en los casos, puede ser un período de tiempo muy corto entre que una situación está bien y cuándo los hospitales se ven abrumados".

Escott dijo que la comunidad hizo un gran trabajo en marzo, abril y mayo para reducir el número de nuevos casos y hospitalizaciones.

"Necesitamos hacer eso de nuevo", dijo. "Lo que la etapa 4 significa para nosotros es que tenemos que ser un poco más cautelosos".

Adler dijo que la comunidad llegó a esta etapa antes de lo que se creía. Señaló que el virus ataca desproporcionadamente a las personas mayores de 65 años, a las personas con condiciones de salud preexistentes y a las comunidades de color.

"Por las decisiones individuales que tomemos y lo que hagamos en las próximas semanas, decidiremos por nosotros mismos lo importante que es para nosotros proteger a esas personas", dijo.

Sarah Eckhardt, asistente especial del juez del condado de Travis, Sam Biscoe, pidió al público que se comprometa nuevamente a respetar las normas de distanciamiento físico de 6 pies, a usar máscaras faciales y a evitar los lugares o las personas que no se comprometan de la misma manera con esas normas.

"Cada día que nos retrasamos, nuestra probabilidad de salvar vidas disminuye", dijo.

¿Tienes un tip noticioso? Envía un correo electrónico a Marisa Charpentier a mcharpentier@kut.org. También puedes seguirla en Twitter en @marisacharp.

Si has encontrado valioso el reportaje anterior, por favor considera hacer una donación para apoyarlo. Tu aportación paga todo lo que encuentres en KUT.org. Gracias por donar hoy.

Las traducciones de contenido selecto de KUT son posibles gracias al apoyo financiero de Texas Mutual Insurance Company, un proveedor de compensación de trabajadores.