Autoridad Sanitaria De Austin Espera Que la Guía Para Cubrirse el Rostro se Convierta en Requisito

La autoridad sanitaria provisional del condado de Austin-Travis dice que espera que la recomendación para que los austineses utilicen protectores faciales de tela cuando salgan de casa se convierta en un requisito.

El Dr. Mark Escott dijo el lunes que el objetivo de que las personas se cubran el rostro cuando estén fuera por razones esenciales es que la gente pueda volver al trabajo y que los negocios abran antes, a la vez que se detiene la propagación del coronavirus.

Dijo además que de las máscaras deben usarse junto con el distanciamiento social, y no como un sustituto del mismo. Evidencia de la pandemia de gripe de 1918, que se cree que infectó a un tercio de la población mundial, sugiere que las máscaras de tela daban una falsa sensación de seguridad y que las personas seguían interactuando entre sí, explicó Escott.

El algodón es el material preferido para los protectores faciales de tela, dijo Escott.

"Cuanto más alto sea el número de hilos [del algodón utilizado], mejor será la filtración", dijo.

"Los puntos clave [de la mascarilla] son que debe cubrir la boca y la nariz, y debe ser cómoda para el usuario", dijo Escott. "Lo que no queremos es que la gente use cosas que no son cómodas, y terminen ajustándolas, tocándose la cara más a menudo de lo que normalmente lo harían, porque eso sería contraproducente", agregó.

Dijo que la indicación de usar mascarillas podría durar un largo tiempo, por lo que la gente debe tener más de una lista para usar.

¿Qué hay detrás de la nueva orientación sobre el uso de los protectores faciales? Escott dijo que el objetivo de que todo el mundo se cubra la cara no es proteger a quien lleva la mascarilla de personas enfermas; sino proteger a los otros miembros del público de quien está usando el protector facial.

"Tenemos cada vez más evidencia de que quienes no tienen síntomas, así como los que tienen síntomas tan leves que tal vez ni siquiera se dan cuenta de que podrían estar infectados, tienen la capacidad de transmitir la enfermedad", dijo Escott.

La gente no necesita salir corriendo a comprar mascarillas quirúrgicas o mascarillas N95, dijo. Si la gente tiene esas máscaras en casa, se pueden donar a la Red de Ayuda para Desastres de Austin para que las usen los socorristas y los trabajadores de salud "que las necesitan desesperadamente para mantenerse a salvo".

Los funcionarios de salud de la ciudad recomendaron por primera vez el domingo que la gente se cubra el rostro cuando esté fuera de su casa, siguiendo la nueva recomendación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés).

Hacer un protector facial de tela en casa

Aquí puede encontrar una guía paso a paso del sitio web del CDC sobre cómo hacer una mascarilla de tela para el rostro utilizando una camiseta y dos gomas elásticas.

Y aquí puede ver al alcalde Steve Adler hacer una mascarilla en un video publicado el domingo:

