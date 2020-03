Cómo Ayudar A Los Negocios Locales, Trabajadores Y Artistas Afectados Por La Cancelación De SXSW

Click here to read this in English.

Líderes comunitarios se está uniendo para ayudar a los dueños de pequeños negocios, camareros, trabajadores del sector turístico, artistas y otros afectados por la cancelación de South by Southwest.

El festival anual atrae a cientos de miles de visitants a Austin cada primavera, que traen con ellos dinero con el que muchos residents locales cuentan.

Esto es lo que algunos grupos están haciendo para apoyar a los afectados:

Without SXSW, some in our community could really feel the pinch. You can help. Go out to eat, drink & listen to live music. Support the artists, businesses, and working people who make Austin special. Want to do more? Contribute here: https://t.co/IWTo5ysWH1 #StandWithAustin pic.twitter.com/kGlMWH3HBb

— Mayor Adler (@MayorAdler) March 7, 2020