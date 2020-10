Cómo Verificar El Envío De Tu Boleta Electoral Y Otros Consejos Para Votar Por Correo En Travis

Read this story in English.

Funcionarios electorales del condado de Travis dicen que esperan recibir 100,000 boletas por correo durante las elecciones generales de 2020, unas cuatro veces más que la cantidad habitual para una elección como esta. Aquí te explicamos cómo asegurarte de que tu boleta llegue correctamente.

La secretaria del condado de Travis, Dana DeBeauvoir, alienta la minuciosidad y la puntualidad en la votación por correo. Puntualidad porque, según ella, las boletas enviadas por correo demasiado cerca del día de las elecciones podrían no llegar a tiempo para ser contabilizadas. Minuciosidad porque admite que el sistema para notificar a los votantes si surge un problema no es "el mejor".

Estos son algunos de las recomendaciones que DeBeauvoir tiene para los residentes del Condado de Travis que votan por correo en las elecciones generales de 2020:

Todas las boletas por correo solicitadas hasta ahora han sido enviadas. DeBeauvoir dice que su oficina está trabajando ahora en lo que ella llama "entrante".

"Lo que sea que llegue en un día en particular, nos damos la vuelta y respondemos al votante en 48 horas", dice.

Los votantes pueden comprobar el estado de sus solicitudes -o de la propia boleta- en votetravis.com scrolleando hacia abajo hasta la sección "búsqueda de votantes" (voter lookup), enviando la información solicitada y luego haciendo clic en el botón de estado de la BBM. Las solicitudes para recibir una boleta por correo deben ser recibidas antes del 23 de octubre.

DeBeauvoir dice que los votantes son notificados si hay un problema con su boleta. Pero ella dice que "no es muy oportuno porque para el momento en que descubrimos lo que está mal y le enviamos una nota al votante, todavía tiene que ir por correo hasta llegar a ellos".

La funcionaria anima a los votantes a asegurarse de que siguen todos los procedimientos adecuados al completar y enviar una boleta por correo.

DeBeauvoir dice que las personas que solicitan una boleta por correo pero deciden en cambio votar en persona pueden hacerlo, siempre y cuando sigan un proceso en particular. Si la gente recibió su boleta por correo pero quiere votar en persona, dice que deben ir a un centro de votación anticipada o a un centro de votación el día de las elecciones, "entregar tu boleta al juez electoral y decirle al juez que quieres participar [de las elecciones] en persona. Ellos anularán la boleta que lleves y estarás listo para empezar de nuevo". Si no recibieron una boleta, DeBeauvoir dice que los votantes pueden ir a un centro de votación y votar con una boleta provisional.

Secretaria del Condado de Travis Dana DeBeauvoir: Todo el mundo está en el proceso de obtener sus boletas. A quienes teníamos en un lote aquí esperando por la boleta certificada -esperando la acción- ya han salido por la puerta y eso es alrededor de 73,000 boletas. Así que en lo que estamos trabajando ahora es en el entrante. Lo que sea que llegue en un día en particular, nos damos la vuelta y respondemos al votante en 48 horas.

Vamos a ver más de 100,000 boletas por correo para esta elección. Una cantidad normal habría sido alrededor de 27,000. Creemos que hemos logrado aprender algunas lecciones y determinar cómo lidiar con este tipo de tsunami. Hay mucha gente trabajando. Y el procesamiento de las boletas de voto por correo es un proceso muy tedioso porque hay que verificar todo. Hay que comparar las listas de registro de votantes, el nombre y la dirección del votante y las firmas. Así que hay bastante trabajo para procesar una boleta de voto por correo.

KUT: ¿Qué dice la ley de Texas sobre cuándo puede procesar esas boletas por correo? ¿Puede procesarlas cuando las recibe en la oficina, o tiene que esperar hasta el día de las elecciones del 3 de noviembre para empezar a procesarlas y luego tabularlas?

Podemos hacer todo el procesamiento por adelantado. Varios días antes de las elecciones nos aseguraremos de que todas nuestras boletas han sido procesadas a fondo. Todo el mundo está autorizado a recibir una boleta. Tienen que ser apiladas y aplanadas para que los pliegues no se atasquen en los escáneres.

Pero no hacemos ningún recuento hasta el día de las elecciones. Así que en 11 horas, creemos que podemos tener todas nuestras boletas de correo contadas en un día. Pero empezaremos a primera hora de la mañana de las elecciones y seguiremos hasta que terminemos. La noche de las elecciones también tendremos algunas boletas por correo que serán entregadas en mano y que trataremos de incluir en nuestro informe durante la noche de las elecciones.

¿Cuál es la mejor manera de que la gente compruebe el estado del progreso de voto por correo... ...si ya lo han solicitado y están esperando la boleta o la han enviado? ¿Cuál es la mejor manera de que la gente haga un seguimiento?

Tenemos una nueva aplicación para los votantes, para que puedan rastrear su propia boleta. Si vas a votetravis.com y haces clic en el botón de estado de la boleta de correo, te pedirá tu nombre y fecha de nacimiento para que puedas introducir la información. Y luego lo que aparecerá para el votante es la fecha en que su solicitud fue recibida aquí y cuándo enviamos la boleta por correo. Y si no es en esa fecha, entonces sabes que probablemente hay algún tipo de problema que debe ser resuelto. Y de nuevo, en esa pantalla se les pedirá que sigan los pasos para ayudarles a resolverlo. Podría ser un problema de registro de votantes. Podría ser un problema electoral.

De cualquier manera, queremos que echen un vistazo y estén seguros de que han dado todos los pasos y que no hay errores en el proceso. La mejor manera de verificar la boleta es votetravis.com, en el botón de estado de la boleta de correo.

Todo el mundo debería prestar atención. Si vas a enviarla por correo, hazlo la semana anterior al día de las elecciones. No esperes hasta la última semana; si lo haces, hay una posibilidad de que no la recibamos a tiempo.

¿Se notifica activamente a los votantes si hay algún problema? Así que, por ejemplo, si la firma no se puede comparar o verificar, ¿hay algún tipo de notificación que les llega, o depende de los votantes el registrarse?

Hay un procedimiento de notificación, pero no es muy oportuno. Para cuando descubrimos lo que está mal y enviamos una nota al votante, todavía tiene que ir por correo para llegar a ellos. Así que no es el mejor sistema en Texas. Para esta vez, asegúrate de que has usado todas las herramientas que puedas y que te garantizas de que todo está bien hecho.

Si alguien solicita una boleta por correo y recibe esa boleta, pero luego, por cualquier razón, decide que en realidad va a votar en persona, ¿eso está permitido? Y si lo está, ¿qué debería hacer esa persona si va a votar en persona en lugar de hacerlo por correo?

Esto es lo que se hace: si has cambiado de opinión, entonces lo que haces es tomar tu boleta e ir a cualquiera de los lugares de votación anticipada o al centro de votación el día de las elecciones. Cuando llegues al sitio de votación, entrega tu boleta al juez electoral y dile que quieres participar [de las elecciones] en persona. Ellos anularán la boleta que traigas y estarás listo para empezar de nuevo. Tendrás que mostrar tu identificación y firmar para que te den una nueva boleta y entonces estarás votando con una boleta regular como todos los demás que lo hagan en persona.

Ahora, tenemos otra opción para los votantes. Si no tienes tu boleta -tal vez nunca llegó por correo o tal vez se perdió- ve a un sitio de votación anticipada o a un centro de votación el día de las elecciones. Allí dile al juez que estás en la lista de votación por correo y que deseas que se te retire de ella. En esas circunstancias, se te permitirá votar con una boleta provisional. Y mientras tu otra boleta por correo no sea utilizada y no sea ingresada [en el sistema], tu boleta provisional presentada en el lugar de votación contará.

¿Qué planean usted y su oficina para el período posterior al día de las elecciones? ¿Tiene idea de cuánto tiempo puede llevar hacer el recuento para todas las candidaturas?

Siempre vemos llegar boletas por correo después de la noche de las elecciones. Los militares y los extranjeros suelen ser considerados votos tardíos, y se los tiene en cuenta. Si una boleta llega de la oficina de correos con un día de retraso y el matasellos es del día de la elección, vamos a contarla. Esas son boletas legales. Así que depende. Creo que la mayor parte de lo que vamos a intentar contar será contado en la madrugada de la noche de las elecciones. Luego tendremos en cuenta a este grupo más pequeño que llegará durante los siguientes seis días.

