Concejo De Austin Propone Reducir Los Fondos De La Policía En Un Tercio. Podrían Votar El Miércoles.

Los miembros del Concejo de la Ciudad de Austin han propuesto recortes en el presupuesto del Departamento de Policía de Austin (APD, en inglés) por un total de unos $149 millones, o el 34% del presupuesto actual del departamento.

Los miembros del Concejo tienen en agenda votar por el presupuesto de la ciudad para el próximo año fiscal tan pronto como este miércoles y no más allá del viernes.

La propuesta, publicada en el tablón de anuncios del municipio el viernes por la tarde por el concejal Greg Casar, intenta incorporar las ideas que los miembros del concejo han discutido en las últimas semanas durante las largas reuniones de presupuesto. Casi tres cuartos de los miembros del concejo dicen que apoyan la propuesta.

Los miembros del concejo también han recomendado que nueve divisiones del departamento de policía, incluyendo las operaciones del 911 y los servicios a las víctimas, se trasladen a otros departamentos de la ciudad o se lleven a cabo en sus propias oficinas. Hacer eso equivaldría a una reducción de $79.5 millones en la financiación de la policía.

Otros $47 millones se destinarían a un bote de dinero sobrante, que los miembros del consejo decidirían durante el próximo año cómo gastar. Esta parte de los fondos cubre varias otras divisiones actualmente bajo la policía, como la policía de tráfico y la patrulla montada, que el consejo podría decidir reducir su financiación y/o convertir en departamentos independientes.

"El objetivo de la propuesta es reinvertir inmediatamente los dólares en la seguridad y el bienestar de Austin, al tiempo que nos comprometemos a un cambio a largo plazo", escribió Casar el viernes.

Los $149 millones en recortes sugeridos difieren enormemente del presupuesto que el gerente de la ciudad, Spencer Cronk, propuso a los miembros del concejo el mes pasado, que incluía una reducción de aproximadamente $150,000 en los fondos para la policía.

Cientos de residentes de Austin dijeron a los miembros del concejo que se sentían insultados por esa propuesta inicial, particularmente después de que la policía hiriera gravemente a los manifestantes que protestaban contra el racismo sistémico a finales de mayo. El presupuesto de APD constituye aproximadamente el 40% del fondo general, que es la parte del presupuesto dedicada a las operaciones básicas, como bibliotecas y parques.

"Si un presupuesto es un documento moral, la propuesta actual del [gerente municipal] Spencer Cronk es inmoral", dijo David Peterson, uno de los cientos de personas que hablaron durante un período de casi 10 horas de comentarios públicos durante la audiencia sobre el presupuesto de la ciudad en julio.

La última propuesta de los miembros del Concejo los acerca a lo que Peterson y muchas organizaciones locales de justicia racial han estado pidiendo. La Coalición de Justicia de Austin (Austin Justice Coalition) ha exigido que el consejo recorte al menos $100 millones del APD, mientras que otros grupos como Comunidades de Color Unidas (Communities of Color United) abogan por que el presupuesto se reduzca a la mitad y que el departamento se disuelva completamente en los próximos años.

El aspecto de la propuesta que resultaría en el mayor recorte del presupuesto de la policía es la cancelación de las próximas tres clases de cadetes, la próxima de las cuales está programada para noviembre.

Según el documento de los miembros del concejo, eso liberaría cerca de $13 millones, la mayor parte en varios años, a medida que se gradúan en el departamento y se contrata menos oficiales. En una reunión de presupuesto la semana pasada, el Jefe de Policía, Brian Manley, dijo que poner en suspenso el entrenamiento de nuevos oficiales por un año entero, paralizaría aún más a un departamento con poco personal.

"Creo que esto realmente representa una de las mayores amenazas a la seguridad de nuestra comunidad", dijo Manley el martes pasado, añadiendo que hacerlo podría reducir el número de oficiales del APD a los niveles de personal del 2012.

Los miembros del concejo han dicho que no quieren entrenar a nuevos oficiales mientras se revisan los materiales de adiestramiento del departamento; el concejo pidió una revisión de los materiales de clases de los cadetes en diciembre, como parte de una auditoría a la supuesta intolerancia y el racismo dentro del departamento.

Sea cual sea el voto de los miembros del concejo a finales de esta semana, algunos han advertido que prometen habrá un gran cambio de inmediato. Los concejales señalaron que el plazo para el presupuesto es un desafío. Cientos de personas comenzaron a pedir reducciones en el presupuesto de la policía en junio, y el concejo normalmente aprueba un nuevo presupuesto para agosto o septiembre.

"Creo que todos estamos de acuerdo en que no cambiaremos al departamento de policía en dos semanas por [modificar] un presupuesto que comienza el 1 de octubre", dijo la alcaldesa interina Delia Garza en una reunión de presupuesto el jueves. "Pero necesitamos hacer compromisos para llegar allí".

Ese cambio, han dicho los miembros del concejo, podría producirse a lo largo del año mientras discuten cómo reasignar los $47 millones que pueden poner en un fondo de remanente, sacándolo del departamento de policía, pero tomándose el tiempo a lo largo del año fiscal para decidir dónde debería ser gastado.

La concejala Natasha Harper-Madison ha propuesto que se aprueben seis meses de fondos para la policía y que el consejo vuelva en marzo a decidir cómo asignar el dinero para el resto del año fiscal.

Pero a algunos ciudadanos les preocupa que se pierda el impulso para los cambios si la ciudad espera para hacer recortes sustanciales a la policía.

"Mover algo de dinero del APD a otros lugares de esta manera, de esta forma poco sistemática, no es suficiente", dijo Paula Rojas, miembro de Comunidades de Color Unidas, a KUT el lunes.

El grupo está abogando por una mayor inversión en viviendas para personas de bajos recursos y asistencia directa en dinero en efectivo para las familias afectadas por la pandemia del coronavirus.

"Este es el año en que deberíamos tener la voluntad política para hacer esto", dijo.

¿Tienes un tip noticioso? Envía un correo electrónico a Audrey McGlinchy a audrey@kut.org. También puedes seguirla en Twitter en @AKMcGlinchy.

