Condado de Austin-Travis Extiende Orden de Quedarse en Casa y Exige a la Gente Cubrirse el Rostro

El Condado de Austin-Travis ha extendido las órdenes de quedarse en casa hasta el 8 de mayo, se anunció este lunes.

Las nuevas órdenes entraron en vigencia al expirar las órdenes originales a las 11:59 p.m.

Bajo las órdenes extendidas, se requiere que las personas usen protectores faciales de tela cuando realicen trabajos o actividades esenciales.

"Todas las personas mayores de diez años deben llevar un protector facial sobre la nariz y la boca cuando se encuentren en un edificio público, utilicen el transporte público o hagan viajes compartidos, carguen gasolina y mientras estén fuera (de su hogar) cuando no se pueda mantener de forma consistente seis pies de distancia física," dijo la ciudad en un comunicado.

Vea al alcalde de Austin, Steve Adler, anunciar la orden actualizada a continuación:

No es necesario que la gente use una máscara cuando coma o viaje en sus propios vehículos o cuando está sola en un espacio separado o en casa con gente con la que vive. Tampoco es necesario cubrirse la cara si representa un riesgo mental o físico, por ejemplo, si alguien tiene problemas para respirar o no puede quitarse la mascarilla sin ayuda.

"Cubrirse la cara es otra pieza clave para aplanar la curva", señaló el Dr. Mark Escott, la autoridad sanitaria provisional del condado de Austin-Travis, en un comunicado de prensa. "Es crítico que el público entienda que esto no sólo ayudará a frenar la propagación de la enfermedad, sino que los protectores faciales son también parte de nuestro futuro previsible para reabrir con seguridad nuestra sociedad."

Los funcionarios instaron a que se utilicen protectores de tela para taparse el rostro, no máscaras de tipo médico o respiradores N-95 que, según ellos, escasean y que deberían reservarse para los trabajadores de la salud y para los equipos de primera respuesta. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y Salud Pública de Austin brindan orientación sobre cómo hacer un protector facial o mascarilla.

Las empresas esenciales recibirán letreros para ayudar a hacer cumplir el nuevo requisito. La ciudad dijo que el uso de protectores faciales no reemplaza la necesidad de mantener la distancia física de los demás.

Si bien la violación de la orden es un delito penal, la ciudad dijo que la aplicación de la misma "depende sustancialmente de la autorregulación y del compromiso de la comunidad con la salud y la seguridad públicas." Sin embargo, si no hay un cumplimiento generalizado, dijo que la aplicación de la ley "se incrementará."

"Sigo impresionado con la resistencia y el espíritu de nuestra comunidad en Austin," dijo el alcalde Steve Adler en un comunicado de prensa. "Lo hemos hecho muy bien, y ahora tenemos que hacer más. El uso de máscaras para el rostro, que se pueden hacer en casa con cosas de la casa, ayudará a proteger a los empleados de la tienda y a los que nos rodean. Cuidemos los unos de los otros."

Las órdenes ampliadas también detallan nuevas instrucciones para las personas que viven con alguien que está siendo testeado o ha dado positivo con COVID-19. Deben ser aisladas hasta que las autoridades sanitarias les den el visto bueno.

Bajo las nuevas órdenes, las tiendas que venden telas se consideran negocios esenciales, así que pueden venderlas junto a los suministros necesarios. Las tiendas tendrán que seguir los requisitos de distanciamiento físico y limitar el número de personas simultáneas en el negocio a no más de diez.

Las órdenes reflejan en gran medida a las que entraron en vigor en marzo: los negocios y actividades no esenciales deben cesar o funcionar desde casa. No se permiten las reuniones en el interior o exterior. La gente puede salir de sus casas para satisfacer sus necesidades básicas, como comestibles y medicamentos, y salir para hacer ejercicio.

Algunos aspectos fueron actualizados para alinearse con la orden del Gobernador Greg Abbott de marzo. Por ejemplo, los servicios religiosos fueron ahora catalogados como esenciales en las órdenes del condado de Austin-Travis, aunque deben celebrarse por video o teleconferencia.

Adler anunció la orden extendida en un video en vivo de Facebook el lunes por la noche. Dijo que el objetivo de que la gente se cubra la cara no es para protegerse de contraer el virus, sino para evitar que otras personas se contagien.

"Piense en los empleados que están en el supermercado - están viendo a mucha gente en el transcurso del día," dijo. "Se lo debemos a ellos. Creo que tenemos la obligación moral de asegurarnos de que los protegemos lo mejor posible."

Adler también recordó a la gente que los servicios de los parques están cerrados, pero que se puede visitarlos y hacer ejercicio si se mantiene una distancia de 6 pies de las demás personas.

"Vamos a tratar de mantener los parques abiertos para todos en la comunidad tanto como podamos porque la gente tiene que salir al exterior durante este proceso,” dijo. "Pero realmente necesitamos que la comunidad reconozca que al mantenerlos abiertos, tenemos que ser doblemente activos en no permitir que la gente se junte."

Adler aseguró que aún no sabe si la orden de quedarse en casa se extenderá más allá del 8 de mayo en la ciudad.

"Durante la próxima semana a diez días vamos a saber mucho más sobre los números aquí y lo que está pasando con la conducta que estamos teniendo," agregó.

Las traducciones de contenido selecto de KUT son posibles gracias al apoyo financiero de Texas Mutual Insurance Company, un proveedor de compensación de trabajadores.