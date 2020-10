Condado De Williamson: Guía Del Votante Para Las Elecciones Generales De 2020

Read this story in English.

Si vives en el condado de Williamson, aquí están las candidaturas que podrían aparecer en tu boleta en las elecciones generales de 2020.

Puedes averiguar en qué distritos del Congreso, la Legislatura y la Junta de Educación de EE.UU. vives en este formulario. Una vez que lo sepas, sigue leyendo para encontrar a los candidatos de esas contiendas electorales.

Si no ves tus distritos en el listado de abajo, significa que no participan de las elecciones de 2020. La votación anticipada es del 13 al 30 de octubre y el día de las elecciones es el 3 de noviembre. Puedes encontrar lugares de votación anticipada aquí.

(¿Eres residente del Condado de Travis? Ve a este link para acceder a la guía electoral)

El asterisco (*) junto al nombre de un candidato significa que es el titular de esa banca o cargo

Federal

PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS

El presidente es el jefe de estado de los Estados Unidos de América y el jefe del gobierno de la nación, así como el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. El presidente nombra a los jueces del Tribunal Supremo, a los jueces federales, a los miembros del gabinete y a los embajadores en otras naciones, todos los cuales están sujetos a la aprobación del Senado. El presidente también recomienda legislación al Congreso.

Republicano: Donald J. Trump*

Demócrata: Joe Biden

Libertaria: Jo Jorgensen

Partido Verde: Howie Hawkins

SENADO DE ESTADOS UNIDOS

Cada estado de EEUU elige a dos personas para que los representen en el Senado de EEUU, que es la cámara alta del Congreso. Son elegidos en todo el estado por un período de seis años. El senador de Texas John Cornyn busca renovar su mandato este año.

Republicano: John Cornyn*

Demócrata: Mary "MJ" Hegar

Libertario: Kerry Douglas McKennon

Partido Verde: David B. Collins

CÁMARA DE REPRESENTANTES DE ESTADOS UNIDOS

Texas tiene 36 escaños en la Cámara de Representantes, la cámara baja del Congreso federal. El número total de representantes actualmente es de 435. El número de bancas que se le da a un estado se basa en la cantidad de población que posee. Los representantes son elegidos por períodos de dos años.

El Distrito 31º del Congreso de Texas incluye todo el condado de Williamson y la mayor parte del condado de Bell al norte. El titular es el republicano John Carter, que ha ocupado el escaño desde su elección en 2002. Se presenta para su décimo mandato.

Republicano: John Carter*

Demócrata: Donna Imam

Libertario: Clark Patterson

Estatal

CÁMARA DE TEXAS

La Cámara de Texas es la cámara baja de la Legislatura estatal. Está formada por 150 miembros, que son elegidos cada dos años. Junto con el Senado estatal, la Cámara elabora y aprueba leyes, políticas y presupuestos estatales. La Legislatura se reúne durante 140 días en los años impares, aunque el gobernador puede convocar sesiones especiales fuera de ese plazo.

El Distrito 20º de la Cámara incluye a todo el condado de Burnet y la mayor parte del condado de Williamson (excepto el área alrededor de Round Rock, Hutto y Taylor).

Republicano: Terry M. Wilson*

Demócrata: Jessica Tiedt

El Distrito 52º de la Cámara abarca a Round Rock, Hutto y Taylor en el condado de Williamson.

Republicano: Lucio Valdez

Demócrata: James Talarico*

El Distrito 136º de la Cámara representa un área del noroeste de Austin, Cedar Park y Leander.

Republicano: Mike Guevara

Demócrata: John H. Bucy III*

Libertario: Brian Elliott

CORTE SUPREMA DE TEXAS

La Corte Suprema de Texas es el tribunal de última instancia para los casos civiles relacionados con la ley estatal. Se trata de casos que tratan de demandas entre personas, empresas y organizaciones, a diferencia de los casos criminales. Las decisiones legales tomadas por la Corte Suprema del estado son finales y vinculantes bajo la ley estatal. El tribunal está compuesto por ocho magistrados y un presidente de la Corte Suprema, que son elegidos por períodos de seis años en elecciones partidistas en todo el estado. Cuatro puestos en el tribunal están en juego en las elecciones de este año.

Presidente de la Corte Suprema: mientras que el presidente de la Corte Suprema supervisa el tribunal, cada miembro tiene un voto igual a la hora de tomar decisiones. El presidente del Tribunal Supremo -otra de las formas como se lo conoce- asigna a los demás jueces tareas administrativas, como la de dirigir los procedimientos disciplinarios de los abogados y ser el enlace del tribunal con el Colegio de Abogados del Estado. También designa a los jueces de los casos, si los jueces de los tribunales inferiores tienen que recusarse.

Republicano: Nathan Hecht*

Demócrata: Amy Clark Meachum

Libertario: Mark Ash

Juez, plaza 6

Republicana: Jane Bland*

Demócrata: Kathy Cheng

Juez, plaza 7

Republicano: Jeff Boyd*

Demócrata: Staci Williams

Libertario: William Bryan Strange III

Juez, plaza 8

Republicano: Brett Busby*

Demócrata: Gisela D. Triana

Libertario: Tom Oxford

COMISIÓN DE FERROCARRILES

No dejes que el nombre te confunda, la Railroad Commission of Texas o Comisión de Ferrocarriles de Texas no tiene nada que ver con los trenes. El nombre es sólo una referencia a una época en la que sí lo tenía. Hoy en día la Comisión de Ferrocarriles regula las poderosas industrias de petróleo, gas y minería en Texas. Es responsable de garantizar la seguridad de los oleoductos, hacer cumplir las normas sobre la perforación y la producción, y supervisar los servicios de gas natural, entre otras cosas. Como tal, a menudo está en el centro de las dispustas sobre seguridad pública y medio ambiente. La comisión es supervisada por una Junta de Comisionados Ferroviarios de tres miembros que son elegidos en todo el estado. Uno de esos puestos se elige en 2020.

Republicano: James "Jim" Wright

Demócrata: Chrysta Castañeda

Libertario: Matt Sterett

Partido Verde: Katija "Kat" Gruene

JUNTA ESTATAL DE EDUCACIÓN

La Junta de Educación del Estado supervisa la política y las normas de educación de las escuelas públicas. Las tareas de la junta incluyen la supervisión de la financiación estatal, el establecimiento de los requisitos de graduación en las escuelas secundarias, la elección de materiales de instrucción y la adopción de los estándares del currículo. Los 15 miembros de la junta son elegidos por los distritos, cada uno de los cuales representa a unos 1,8 millones de personas, durante un mandato de cuatro años.

El Distrito 10 incluye a los condados de Williamson y Bell, así como partes de los condados de Travis, Freestone, Waller y Burnet.

Republicano: Tom Maynard*

Demócrata: Marsha Burnett-Webster

Libertario: Trip Seibold

TRIBUNAL DE APELACIONES CRIMINALES DE TEXAS

Este es el más alto tribunal criminal de Texas y que tiene la última palabra sobre las apelaciones penales, incluyendo los casos de pena de muerte. Los magistrados del panel de nueve jueces son elegidos en todo el estado por un mandato de seis años.

Plaza 3

Republicano: Bert Richardson*

Demócrata: Elizabeth Davis Frizell

Plaza 4

Republicano: Kevin Patrick Yeary*

Demócrata: Tina Clinton

Plaza 9

Republicano: David Newell*

Demócrata: Brandon Birmingham

TERCER TRIBUNAL DE APELACIONES

Esta es, como era de esperar, una corte de apelaciones, lo que significa que atiende los casos después de que han sido dictaminados y una de las partes piensa que la decisión no es correcta. Este panel de seis jueces atiende casos civiles y criminales de un área que cubre 24 condados, incluyendo Austin y sus alrededores.

El presidente de este tribunal se presenta a las elecciones de este año.

Republicano: Jeff Rose*

Demócrata: Darlene Byrne

Condado de Williamson

FISCAL DEL DISTRITO CONDADO DE WILLIAMSON

Las responsabilidades del fiscal de distrito incluyen el enjuiciamiento de delitos graves y la asistencia a las fuerzas del orden en las investigaciones.

Republicano: Shawn Dick*

Demócrata: Ninguno

FISCAL DEL CONDADO DE WILLIAMSON

El trabajo principal del fiscal del condado de Williamson es procesar los casos criminales de delitos menores en nombre del estado y brindar asesoramiento jurídico a los funcionarios del condado.

Republicano: Dee Hobbs*

Demócrata: Stan O. Springerley

SHERIFF DEL CONDADO DE WILLIAMSON

La Constitución de Texas exige un sheriff para cada uno de los 254 condados del estado; el sheriff del condado de Williamson está a cargo de la administración de la cárcel del condado, entre otras cosas.

Republicano: Robert Chody*

Demócrata: Mike Gleason

ASESOR-RECAUDADOR DE IMPUESTOS DEL CONDADO DE WILLIAMSON

El asesor-recaudador de impuestos del Condado de Williamson es responsable de supervisar la recaudación de impuestos sobre la propiedad y otras tasas impositivas. A pesar de su nombre, la oficina no evalúa el valor de las propiedades gravables, ni establece la tasa del impuesto sobre la propiedad (los comisionados del condado lo hacen).

Republicano: Larry Gaddes*

Demócrata: Ninguno

COMISIONADOS DEL CONDADO DE WILLIAMSON

Los comisionados del condado redactan y aprueban las políticas del condado, como los miembros del consejo de la ciudad lo hacen en la ciudad. Hay cuatro comisionados del condado en el condado de Williamson, además del juez del condado, que es elegido en todo el condado. Dos escaños de la comisión están en juego en las elecciones de este año.

El Precinto 1 representa el extremo sur del condado de Williamson, incluyendo parte de Austin y Round Rock.

Republicano: Nikki Gonzales

Demócrata: Terry Cook*

El Precinto 3 representa las partes central y norte del condado, incluyendo Georgetown.

Republicano: Valerie Covey*

Demócrata: Sharon Cummings

ALGUACIL DEL CONDADO DE WILLIAMSON

Un alguacil es un oficial de paz comisionado, elegido por los constituyentes del condado cada cuatro años para un área o recinto particular de ese condado. Un alguacil puede hacer cumplir cualquier ley criminal y civil o infracciones de un vehículo de motor y realizar investigaciones criminales.

El Precinto 1 cubre el extremo sur del condado de Williamson, incluyendo parte de Austin y Round Rock.

Republicano:Vinnie Cherrone*

Demócrata:Mickey Chance

El Precinto 2 cubre la parte occidental del condado de Williamson, incluyendo partes de Austin, Cedar Park y Leander.

Republicano:Jeff Anderson

Demócrata:Robert Tijerina

El Precinto 4 cubre el sector este del condado, incluyendo parte de Round Rock y todo Hutto y Taylor.

Republicano:Paul Leal

Demócrata:Perry Travis

JUECES DE DISTRITO

Los tribunales de distrito tienen jurisdicción geográfica en todo el condado y los jueces de distrito son elegidos en todo el condado por períodos de cuatro años. Las cortes de distrito son tribunales de primera instancia con jurisdicción en materia general. Escuchan procesos criminales por delitos graves, demandas por divorcio, disputas electorales, casos de menores y demandas civiles con un monto en controversia desde $200 en adelante sin límite.

Distrito Judicial 26º

Republicano:Donna King*

Demócrata:Brian McConnell

Distrito Judicial 395º

Republicano:Ryan Larson*

Demócrata:Lucio Del Toro



Distrito Judicial 425º

Republicano:Betsy F. Lambeth*

Demócrata: Ninguno

