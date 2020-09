COVID-19 Impide Que Algunos Estudiantes De Color Volver A La Universidad. Pero No En Southwestern.

Read this story in English.

Alex Bell sabía que el último año en la Universidad Southwestern no se iba a parecer a ningún otro, pero este estudiante de antropología, que prefiere usar pronombres en plural, quería volver al campus.

"Tener un espacio de trabajo y un espacio en casa separados para mí es realmente importante", dijeron. "Así que quería hacer en persona todo lo que fuera posible para mí”.

Bell recibe algunas becas, pero también trabaja para pagar sus estudios. Cuando la pandemia golpeó, ellos volvían de estudiar en el extranjero, y su lugar de trabajo había cerrado temporalmente. Bell vivió de sus ahorros mientras buscaba otro trabajo y acudió a Southwestern en busca de ayuda.

"En realidad tuve que usar el fondo de emergencia para comprar alimentos cuando regresé a Estados Unidos y me quedé sin empleo", dijo Bell, refiriéndose a un fondo creado por la escuela de Georgetown para ayudar a los estudiantes. "El mes pasado, tuve dificultades y tuve algunos gastos inesperados. Así que, sí, Southwestern me ha brindado alimentos un par de veces este año”.

La pandemia del COVID-19 ha golpeado a la gente de color más duramente que a otras poblaciones, tanto física como económicamente. Y con la pérdida de ingresos y las preocupaciones por su salud, muchos estudiantes de color no se han vuelto a matricular en la universidad este otoño.

La Universidad Southwestern en Georgetown está tratando de revertir esa tendencia. Eso significa ayudar a Bell a cubrir algunas cuentas para que pudiera continuar con su educación.

La estudiante de último año Jasmine Herrera, una universitaria de primera generación cursando estudios de medio ambiente y español, se enfrentó a una decisión similar sobre si volver o no a clases. Debido a la pandemia, sus padres le sugirieron que se quedara en casa, pero finalmente decidió regresar.

"Personalmente, no tengo los fondos para no volver a la escuela", dijo Herrera, "ya que las becas no se van a reembolsar para los años que vienen. Así que honestamente no puedo perder mi oportunidad de volver a la escuela”.

Según dijo Herrera, la idea de regresar le parecía "intimidante", pero quería aprovechar la oportunidad de la universidad mientras la tuviera. Dijo que se sentía cómoda con los esfuerzos de la institución por mitigar los riesgos de contagio de COVID-19, como ofrecer clases virtuales, exigir el uso de mascarillas y limitar la capacidad en las cafeterías y los espacios de estudio. Todos los estudiantes también tuvieron que hacerse una prueba que diera negativa para coronavirus antes de regresar al campus.

"Me siento segura y cómoda diciendo que Southwestern está considerando la seguridad de sus estudiantes y su salud y tomando en cuenta a sus familias", dijo Herrera.

Tom Delahunt, vicepresidente de reclutamiento estratégico y matriculación de Southwestern, dijo que el pequeño tamaño de la universidad -menos de 2,000 estudiantes- se presta a relaciones estrechas. Eso, le permite ofrecer ayuda financiera y mantener la comunicación con las familias.

Esas mismas relaciones fueron las que llevaron a la estudiante de segundo año Eugenia Agobe a regresar a la universidad este año, aunque sólo está tomando clases por internet. La motivaron sus profesores.

"Creo que el mayor factor fue que amo tanto a mis profesores", dijo Agobe. "Era totalmente impensable para mí tomar una licencia".

Delahunt dijo que esas conexiones cercanas, así como los esfuerzos de la universidad para enseñar "conocimientos financieros" a las familias, ha ayudado a Southwestern no sólo a mantener la matrícula, sino también a ser más diversa.

"Sabíamos que necesitábamos reclutar en ciertas partes del estado más de lo que habíamos hecho en el pasado", dijo Delahunt. "Pero también para educar mejor a la gente sobre lo que significa ir a la universidad y especialmente ahora en una pandemia, cuando la situación financiera de tantas personas se ha visto afectada".

Los estudiantes hispanos y latinos representan ahora un tercio de la población universitaria. Los estudiantes negros y asiáticos o de las islas del Pacífico representan cada uno un 10%. Delahunt dijo que Southwestern espera llenar el pequeño cuerpo estudiantil con "gente de todas las clases sociales".

"Somos una universidad pequeña", dijo. “Al ser tan pequeños, tenemos un tamaño extraño para el estado de Texas. Así que buscamos dar forma a nuestra clase. Buscamos asegurarnos de que tenemos gente de todos los ámbitos de la vida. Hemos renovado nuestros esfuerzos de reclutamiento para asegurarnos de que nuestro cuerpo estudiantil se parezca al estado de Texas”.

¿Tienes un tip noticioso? Envía un correo electrónico a Allyson Ortegon a aortegon@kut.org. También puedes seguirla en Twitter en @allysonortegon.

