El Fallecimiento de Vanessa Guillen Resalta Asuntos de Acoso y Abuso Sexual en el Ejército

La desaparición y fallecimiento de la Soldado Especialista, Vanessa Guillen, ha provocado conversaciones sobre el acoso y abuso sexual en el ejército. Y durante el fin de semana, mujeres veteranas hablaron sobre haber presenciado una cultura de violación en el ejército en vigilias y marchas en honor a Guillen.



Alrededor de 100 personas se encuentran en una vigilia cerca de la entrada por N. Walters St. de Fort Sam Houston. Piden un cambio en el ejército después del brutal asesinato de Vanessa Guillen en Fort Hood. #VanessaGuillen #FSH @TPRNews - Jolene Almendarez (@ jalmendarez57) 4 de julio de 2020

“El evento se llama ‘I am Vanessa Guillen’ (Yo soy Vanessa Guillen) y con solo mirar a Guillen, ella luce como tantas otras personas, tantas personas con las que he sido puesto, como tantas personas que he conocido. Y lo que le sucedió fue horrible, pero no es la primera vez, esta mierda pasa todo el tiempo,” dijo la ex sargento del Ejército, Rachell Tucker.

Según el Departamento de Defensa, casi un cuarto de todas las mujeres en el ejército ha experimentado acoso sexual y más de 20,000 soldados sufrieron abuso sexual en el año fiscal 2018. Pero el número podría ser más bajo en realidad.

Varias mujeres veteranas en las vigilias por Guillen dijeron que hay un estigma negativo sobre reportar el abuso y el acoso. Según la familia de Guillen, eso fue lo que sucedió en su situación.

La familia de Guillen dijo que ella había sido acosada sexualmente en la base pero que nunca hizo una denuncia porque tenía miedo de las repercusiones que podría enfrentar.

En una conferencia de prensa el jueves, los oficiales del Ejército dijeron que Guillen nunca hizo un reporte formal contra nadie.

Dijeron que se ha entrevistado a más de 300 personas en su investigación en curso y no encontraron evidencia de que Guillen estuviera siendo acosada sexualmente.

“La investigación criminal no ha encontrado ningún vínculo con incidentes de acoso sexual. Las denuncias de acoso sexual hechas por la familia, y otras denuncias que han sido hechas como parte de esta investigación sobre la desaparición, son tomadas muy en serio,” dijo el General Mayor, Scott Efflandt.

Los oficiales dicen que Guillen estaba trabajando en una sala de armas cuando ella fue a confirmar los números de serie de las armas y equipos en otra sala de armas. Dijeron que el Especialista Aaron David Robinson estaba trabajando allí y, por razones desconocidas, golpeó repetidamente a Guillen con un martillo, y la mató.

Según los oficiales del Ejército, el hombre sospechoso está muerto, y una mujer ha sido acusada de un cargo de conspiración por alterar evidencia.

Este domingo, los restos de Guillen fueron identificados.

| Funcionarios: Vanessa Guillen asesinada por un soldado de Fort Hood |

Mujeres veteranas dijeron que la cultura de la estigmatización e incluso las amenazas a personas que reportan abuso o acoso sexual minimiza el alcance del problema.

“Tenía 19 años cuando sucedió y me amenazaron con matarme. Me dijeron que, si continuaba con el reporte, había muchos árboles para ocultar mi cuerpo,” dijo una ex cabo de la Marina.

Ella pidió que se omitiera su apellido porque dijo que la amenazaron con quitarle la vida después de ser violada por varios soldados mientras se encontraba en Fort Leonard Wood Missouri.

Pero eso no la detuvo de intentar cambiar cómo el ejército aborda los crímenes sexuales. Ella ha intentado promulgar leyes, como la Ley STOP y la Ley de Mejora de la Justicia Militar, e intentó hacer que crímenes como violación y acoso sexual se eliminaran de la cadena de mando. Si se sacan de la cadena de mando, una agencia externa podría investigarlos como posibles crímenes.



Los manifestantes se adentraron aproximadamente un bloque en la base para hacer un momento de silencio en nombre de Vanessa Guillen. #VanessaGuillen #FSH @TPRNews pic.twitter.com/5tdT8O0lXX - Jolene Almendarez (@ jalmendarez57) 4 de julio de 2020

“Independientemente de si estamos temblando o llorando. Necesitamos expresarnos por ella y exigir justicia. Necesitamos exigir un cambio. Porque el sistema judicial militar no lo está haciendo, y necesita cambiar,” dijo.

La familia de Guillen continúa criticando la investigación militar por la desaparición de Vanessa. Su hermana, Lupe Guillen, dijo en una entrevista con NPR esta semana que los militares le han fallado a su hermana.

“Mi hermana tenía mucho miedo de reportar el acoso, porque nadie la escucharía, al igual que las demás mujeres del hashtag I am Vanessa Guillen. Ellos se toman el acoso y el abuso sexual como una broma. No les importa,” dijo.

Ahora, la familia Guillen está intentando aprobar una ley homónima para proteger a las mujeres en el ejército que estén sufriendo acoso y abuso sexual.

