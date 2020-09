Es De Austin, Participa De Los Ensayos De La Vacuna Contra El COVID-19 Y Le Preocupa Que Los Apuren

Read this story in English.

A medida que la fase 3 de los ensayos clínicos para una potencial vacuna contra el COVID-19 se está realizando durante este mes, algunas personas están haciendo sonar la alarma sobre que el proceso podría ser apresurado.

Abby Strite es de Austin y una de las miles de personas en todo el país que participan en los ensayos clínicos. Según contó, fue seleccionada por la compañía de biotecnología Moderna para participar hace un par de semanas.

"[El personal de Moderna] me guió a través de algunas preguntas rápidas de selección", dijo. "De alguna manera califiqué inmediatamente".

A Strite le dijeron que se pondría dos vacunas: la primera el 16 de septiembre y la segunda, 28 días después.

Todo estaba preparado para ella. Se esperaba que todo el ensayo durase 25 meses. Entre las vacunas y después de ellas, sería entrevistada. Tendría que completar información sobre sus chequeos de salud en un app.

Pero hace una semana, Strite recibió otra llamada. Dijo que un organizador, que sonaba "frenético", le pidió que adelantara su cita para la primera vacuna.

"Me pareció extraño", dijo. "Y mi preocupación es que si nos estamos apresurando con las vacunas, los que las administran van a trabajar en situaciones realmente precipitadas y bajo presión para que todos reciban sus vacunas a tiempo, lo que podría producir errores".

Moderna no respondió al pedido de KUT sobre comentarios al respecto.

Strite dijo que no le preocupa su propia salud; le preocupa la eficacia de los ensayos clínicos apresurados, así como las consecuencias generales para la salud pública.

Y hay razones para preocuparse, dijo el Congresista Lloyd Doggett.

"Sabemos que el Presidente Trump y el Vicepresidente Pence han anunciado que tendremos una vacuna para fin de año, tal vez incluso para el día de las elecciones", dijo el demócrata de Austin. "Todo eso pone un poco de presión para que nos apresuremos”.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) comenzaron recientemente a ponerse en contacto con funcionarios de salud pública locales para decirles que se preparasen parauna vacuna ya a finales de octubre.

Doggett dijo que le preocupa que la Administración Trump establezca un plazo arbitrario por razones políticas. También le preocupa que los miembros del Congreso aún no tengan suficiente información sobre cómo funcionarán los ensayos clínicos de la vacuna.

"He hecho numerosas averiguaciones sobre esto", dijo. "Y no, no estamos recibiendo toda la información que necesitamos ni el subcomité elegido para la crisis del coronavirus. La administración, como en tantas otras áreas, está haciendo todo lo posible para ocultar la información”, explicó Doggett.

Según dijo, ha estado pidiendo a la administración los acuerdos alcanzados con las compañías farmacéuticas involucradas en los ensayos clínicos. Los contribuyentes están pagando el 100% de la investigación y la fabricación de los ensayos modernos, aseguró.

Ante la falta de esa información, Doggett dijo que se ve obligado a confiar en las historias de gente como Abby Strite, a quien dijo que estaba agradecido de escuchar.

"Más allá de eso, continuaremos haciendo preguntas, pidiendo a los testigos que se presenten," señaló, "particularmente si tenemos alguna sorpresa de octubre aquí para estar seguros de que es real”.

A lo largo de los 25 meses del ensayo clínico, Strite dijo que planea mantener un ojo atento sobre lo que se comunica al público y cómo se compara con lo que realmente ve en el estudio.

"Estoy tratando de asegurarme de que la gente sea escéptica o crítica con los resultados que les presenta nuestro potencial presidente", dijo. "Puede que no sean tan definitivos u optimistas -o simplemente terminados- como puedan ser presentados”.

