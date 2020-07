'Es Un Tema De Salud': Sindicato De Maestros Exige Que AISD Sólo Ofrezca Clases En Línea En Agosto

Read this story in English.

El sindicato de empleados del Distrito Escolar Independiente de Austin (AISD, en inglés) pide al distrito y al estado que los empleados no regresen a los edificios escolares en agosto. Los miembros del sindicato dicen que es inseguro para los trabajadores y los niños estar juntos en clases.

Durante una conferencia de prensa en línea este miércoles, el presidente de Education Austin, Ken Zarifis, dijo que el sindicato está pidiendo al AISD que se comprometa a ofrecer sólo enseñanza en línea durante las primeras nueve semanas del semestre, mientras se monitorean los casos de COVID-19 en la ciudad. También pidió que se siga con el aumento de los salarios de los empleados, como los de la cafetería y otro personal de apoyo.

"Estamos aquí para mantener a nuestros hijos, maestros y empleados de la escuela y a todas sus familias a salvo", dijo Zarifis. "Esto no es una cuestión de egoísmo; es un asunto de salud. Lo que es egoísta es un comisionado que requiere que los maestros y trabajadores regresen a ambientes inseguros".

El lunes, la Agencia de Educación de Texas (TEA, en inglés) publicó las directrices para que las escuelas vuelvan a abrir.

"Tanto como comisionado como padre de familia de una escuela pública, mi prioridad número uno es la salud y la seguridad de nuestros estudiantes, maestros y personal", dijo el comisionado de TEA, Mike Morath, en una declaración.

Bajo las directrices de la agencia, los padres pueden elegir entre educación en línea o en persona y pueden cambiar de plataforma a lo largo del año.

Las directrices incluyen la exigencia de que todo el personal y los estudiantes usen mascarillas o cubrebocas. El superintendente del distrito escolar de Austin, Paul Cruz, ha dicho que el distrito también exigirá que haya distanciamiento social.

Eric Ramos, profesor de la Escuela Secundaria Martin, dijo durante la conferencia de prensa del martes que seguir estas directrices será casi imposible.

"Hemos visto las directrices que TEA publicó recientemente y aunque son buenas en teoría, nuestras escuelas no están equipadas para seguir muchas de ellas", dijo. "Físicamente, los edificios no pueden espaciar lo suficiente a los estudiantes. No tenemos el personal necesario. Además, no sé cuánto cualquiera de ustedes ha intentado que un alumno de sexto, séptimo u octavo grado haga algo durante casi ocho horas al día, así que buena suerte al tratar que usen sus mascarillas y se alejen de la gente durante ocho horas al día".

Otros profesores dijeron que terminarían pasando tanto tiempo tratando de hacer cumplir las reglas que les impediría dar clases.

Muchos maestros expresaron su preocupación de que el AISD y el estado consideren las clases presenciales cuando las hospitalizaciones de Texas y del Condado de Travis por COVID-19 siguen aumentando.

Karen Reyes, una maestra de educación especial de educación temprana, dijo que uno de sus amigos murió a causa del COVID-19 la semana pasada, y tiene miedo de asumir el riesgo que implica volver a la escuela.

"No quiero pasar por esto otra vez, perder amigos, compañeros de trabajo, estudiantes. Tampoco quiero enfermarme", dijo. "Tenemos la oportunidad de hacer esto bien, así que ¿por qué intentamos hacerlo rápido?"

El ISD de Austin no ha anunciado un plan definitivo sobre cómo aprenderán los estudiantes cuando se reanuden las clases el 18 de agosto. El Superintendente Cruz ha dicho que habrá opciones para el aprendizaje en persona y en línea.

