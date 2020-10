Esto Piensan Los Candidatos Del Distrito 2 Del Concejo Municipal De Austin Sobre Tres Grandes Temas

Read this story in English.

KUT y el Austin Monitor realizaron una serie de foros en las últimas semanas con los candidatos al Concejo de la Ciudad de Austin. No todo el mundo puede ver un foro de una hora de duración, por eso, hemos elegido tres grandes preguntas del evento y te compartimos la transcripción de las respuestas de los candidatos aquí.

Hay tres candidatos que se presentan para el puesto que está en juego en el Distrito 2, que cubre el sudeste de Austin: David Chincanchan, Vanessa Fuentes, Casey Ramos y Alex Strenger.

Hicimos estas preguntas a los candidatos en el orden en que aparecen en la boleta electoral.

PREGUNTA: ¿Cuál cree que es el asunto más importante que enfrenta el Distrito 2 en el 2021, cuando todos ustedes asumirán el cargo?

Chincanchan: Va a ser la pandemia y después la recuperación. Nuestra comunidad ha sido impactada desproporcionadamente en el sudeste de Austin, en el 78744, el código postal en el que me crié, el código postal en el que vivo ahora. Hay un verdadero dolor, sufrimiento y muerte a nuestro alrededor ahora mismo. Cuando pensamos en cómo llegamos aquí, es el resultado de décadas y décadas de negligencia institucional que nos han dejado con condiciones preexistentes, como la inseguridad en la vivienda, la falta de acceso a la atención médica de calidad y la oportunidad económica.

Tenemos trabajadores en la primera línea de respuesta como parte de nuestra comunidad que salen ahí fuera arriesgando sus vidas, arriesgando su salud y su seguridad para proporcionar servicios esenciales, pero no se les da mucha elección, compensación o protección. Y por eso necesitamos construir una capacidad de recuperación en la comunidad. Necesitamos aprender las lecciones que están aquí para que entonces podamos construir una nueva y mejor normalidad que se centre en la justicia y la equidad para toda nuestra comunidad.

Ramos: Creo que este es un tema que realmente abarca todos los temas y que abarca a todos ellos, y es la tasa de pobreza. Aproximadamente el 30% de los residentes en nuestro distrito son pobres o están por debajo de la línea de pobreza. Y sólo el 20% tiene títulos universitarios. Y también la mayoría de nuestra gente vive al 60%, 50% o 40% por debajo del ingreso familiar promedio. Así que, ya sabes, todo esto afecta al COVID. Todo esto afecta a los dueños de las pequeñas empresas. Todo esto afecta a las viviendas asequibles. Así que, este es en realidad el asunto más importante en nuestro distrito.

Si nos concentramos en llevar a la gente por encima de la línea de pobreza, en mitigar los costos de vida a través de programas como el aumento del salario mínimo a 15 dólares por hora en lugar de 7 y 8 dólares por hora para que la gente pueda vivir. Tener acceso a la comida, tener acceso a la atención médica. Todo esto abarca la línea de pobreza. Así que creo que si podemos sacar a nuestra gente de la pobreza, podemos prosperar como comunidad aún más.

Fuentes: El problema más importante que enfrenta el Distrito 2 en 2021 es superar la pandemia. Ahora, como dije antes, nuestra comunidad está desproporcionadamente afectada por el coronavirus, y esto se debe en gran parte a que nuestra comunidad está trabajando y sirviendo en el frente, ya sea en la industria de cuidado de salud y en las industrias de la construcción. Mi madre trabaja en una tienda de comestibles, así que nuestro riesgo de exposición es mucho mayor.

Tenemos que asegurarnos de que tenemos líderes comunitarios que están listos para tener un enfoque proactivo para asegurar que nuestra comunidad está protegida y está lista para pasar la pandemia. Y creo que mi experiencia en defensa de la salud pública será de gran utilidad para nuestra comunidad cuando busquemos sortear la pandemia y luego la recuperación posterior. Creo que otro tema importante para nuestra comunidad será la estabilidad económica. Sabemos que Austin es una de las ciudades más segregadas económicamente en todo el país. Así que tenemos que asegurarnos de tener una economía que funcione para los residentes de Austin de todos los días y que aquí en el sudeste de Austin puedan compartir la prosperidad de Austin.

Strenger: Mira, te voy a decir el problema más importante que enfrenta no sólo el Distrito 2, sino toda la ciudad de Austin. Y es nuestro pequeño negocio y nuestra música en vivo y nuestra industria de servicios. La gente se muda aquí por nuestros bares, por nuestra vida nocturna, por nuestra música en vivo. Y, ya sabes, nuestra ciudad le ha dado la espalda a lo que la hace especial. Y mucha gente del Distrito 2 son músicos. Trabajan en el centro. Van al centro. Esto los afecta.

La forma en que nuestra ciudad trata a las pequeñas empresas. No es justo para los hispanoamericanos que viven aquí, considerando que son el mayor porcentaje de nuevos empresarios en todo Estados Unidos. Así que tenemos que dar una ayuda significativa a las pequeñas empresas, y tenemos que dar una ayuda significativa a nuestros locales de música en vivo y nuestros bares y algunos de nuestros restaurantes que no van a poder funcionar como resultado de nuestra respuesta a la pandemia.

La pandemia nos ha mostrado el poco alcance que tiene la ciudad dentro de las comunidades de color, particularmente las comunidades de habla hispana. ¿Cuáles son sus sugerencias para mejorar las relaciones o la comunicación con estas comunidades?

Chincanchan: Bueno, como dije, en el sudeste de Austin, estamos recuperándonos décadas de negligencia institucional. Dimos un gran paso adelante cuando finalmente aprobamos el 10-1 para asegurarnos de tener nuestra propia voz del sudeste de Austin en esas comunidades. Y creo que eso ya ha hecho una gran diferencia. Pero tenemos un largo camino por recorrer. Así que tenemos que hacer una labor de divulgación proactiva. Si tengo el honor de servir como concejal, eso es exactamente lo que haré. Me aseguraré de que no sólo tenga mi puerta abierta, sino que iré a la comunidad de manera proactiva para hablar con la gente sobre sus necesidades, sus ansiedades, sus esperanzas, sus sueños sobre cómo puede ser y verse nuestra ciudad.

Y creo que necesitamos más acceso. Necesitamos acceso al idioma. Necesitamos alojamiento para la gente. Necesitamos hacer que la gente participe lo más fácil posible. Y, ya sabes, hablando de familias trabajadoras, una de mis principales prioridades es proporcionar servicios de cuidado para niños. Creo que esa es otra gran barrera para la participación que tenemos que ayudar a derribar para asegurarnos de que las familias trabajadoras puedan participar de su gobierno local.

Ramos: Creo que si podemos implementar un extenso programa de pruebas, podemos abarcar y traer a todos de todas las clases sociales, incluyendo a los que hablan español. Por lo tanto, cada vez que se presenten en un centro de pruebas, cada vez que se presenten para buscar información, todo tiene que ser en inglés y en español. Tiene que haber un traductor, alguien que hable inglés y español. Un médico que sea preferentemente bilingüe.

Así que, ya sabes, sólo tenemos que pensar en esas personas cada vez que tomamos todas y cada una de nuestras decisiones, porque son una gran parte de nuestra comunidad. Inmigrantes, gente que ha estado aquí por mucho tiempo, gente que no ha estado aquí por mucho tiempo. Quiero decir, gente que habla inglés y español o gente que habla ambos. Por lo tanto, sólo necesitamos tener un programa de pruebas más extenso con un seguimiento extenso. De esa manera podemos averiguar quiénes son y de dónde vienen y podemos detener la propagación del COVID.

Fuentes: Creo que ahora mismo estamos en un período crítico. Juzgaremos a los líderes de la ciudad por las decisiones que se tomaron y las que no se tomaron. Y cuando la pandemia golpeó por primera vez a nuestra comunidad, vimos el cierre de nuestras clínicas de CommUnityCare en el lado este. ¿Y qué clase de mensaje envía eso cuando se cierran las clínicas de atención médica en áreas que son predominantemente latinas, que dependen de CommUnityCare?

Por lo tanto, lo que creo que la ciudad de Austin debería hacer es trabajar con los miembros de la comunidad y las organizaciones de base. Es lo mejor que pueden hacer para ayudarnos a superar la pandemia. Tenemos la Coalición Latina de Austin, que está organizada y representa a múltiples organizaciones que podrían servir de enlace para la difusión, además de la Coalición Comunitaria Del Valle y la comunidad de Dove Springs. Hay muchos grupos que serían un gran punto de acceso para nuestra ciudad en Austin para asegurar que la difusión, los PPE (equipos de protección personal), los recursos y los servicios estén llegando a la comunidad.

También tengo un plan en mi sitio web que pide una inversión en los trabajadores de la salud de la comunidad. Creo que cuando miramos la construcción de la capacidad de recuperación de la comunidad, una forma de hacerlo es tener más trabajadores de salud comunitarios que presten servicios.

Strenger: El 94% de las personas que murieron mientras tenían COVID tenían condiciones de salud preexistentes y nuestra ciudad está llena de “desiertos de alimentos”. Ya sabes, cuando vas al supermercado H-E-B en William Cannon, todo lo que obtienes es comida chatarra y carne misteriosa, mientras que si vas a la tienda de comestibles en Mueller, consigues, ya sabes, alimentos orgánicos, no procesados, increíbles de JBG orgánicos y todo eso. Por lo tanto, necesitamos incentivar a las tiendas de comestibles para que construyan opciones asequibles y saludables para que las personas puedan adoptar un mejor estilo de vida.

Y necesitamos hacer un mejor trabajo de colaboración con nuestras granjas sostenibles, como JBG para no sólo alimentar a la gente en el ISD de Austin y Dove Springs y en el ISD Del Valle, sino también para enseñar a la gente cómo cultivar de forma sostenible sus propios alimentos. El Distrito 2 tiene el espacio más abierto que cualquier otro distrito en toda la ciudad. Por lo tanto, creo que cuando se miran los números, todos necesitamos adoptar un cambio de estilo de vida, y la ciudad debería facilitarlo, junto con nuestras granjas orgánicas y sostenibles, así como nuestras tiendas de comestibles.

¿Apoya la Propuesta A (Proyecto Connect)? ¿Por qué si o por qué no?

Chincanchan: Sí, apoyo la Propuesta A, porque para mí, el transporte, especialmente el transporte público, no se trata sólo de ir del punto A al punto B. Se trata de justicia social, y se trata del acceso a la oportunidad. Se trata de si la gente puede acceder a los centros de empleo, escuelas, centros de salud, supermercados. Y en Austin, invertir seriamente en un sistema de tránsito que sirva a la gente que depende del tránsito o a las familias trabajadoras es algo que debería haberse hecho hace mucho tiempo.

Y si no actuamos ahora, sólo va a ser más caro, más costoso hacer esto en el futuro. Así que voy a seguir abogando por mejores servicios, por una mejor infraestructura para nuestras comunidades del sudeste de Austin. Pero creo que el Proyecto Connect nos lleva en la dirección correcta. Y voy a apoyar eso.

Ramos: No, no apoyo la Propuesta A. Como dije antes, la gente de nuestro distrito vive por debajo o en la línea de pobreza, y un aumento en sus impuestos, ya sea mínimo o máximo, que es máximo en términos de la Propuesta A, simplemente no se lo pueden permitir. Y además, la Propuesta A no es un bono. Los bonos suelen ser tomados para préstamos que eventualmente se pagan. La Propuesta A tiene gastos para los salarios de operación y los edificios, edificios de construcción y otros gastos que siguen aumentando. Así que, a medida que sigan aumentando, también lo harán nuestros impuestos. Y por lo tanto no hay un límite establecido sobre cuánto nos va a costar esto.

¿De dónde viene el dinero? ¿Quién tiene el presupuesto de 9 mil millones de dólares? ¿Cuántos trabajadores se necesitarán? ¿Cuánto acero se va a necesitar? ¿Cuántas horas de trabajo van a ser necesarias para completar esto y cavar un hoyo? ¿Y cuánto tráfico se verá congestionado hasta que terminemos esto?

Así que lo que propongo es añadir más líneas de autobús. Por mil millones de dólares, podríamos añadir líneas de autobús para que nuestros buses lleguen cada cinco minutos y tengan el doble de rutas en cada barrio. Y encima de eso, podríamos tener transporte suplementario. Vehículos Metro más pequeños que vayan y vengan entre las paradas de autobús y entre los barrios que llevan a personas como ancianos, mujeres embarazadas, y niños.

Fuentes: Sí, apoyo la Propuesta A. Creo que el transporte público para muchos residentes de Austin es un salvavidas, un salvavidas que nos conecta con nuestro trabajo, el cuidado de los niños, los servicios de salud, las familias y mucho más. Creo que cada segmento de Austin se beneficia de un transporte público robusto. Y en nuestro distrito, la parte oeste del Distrito 2 se beneficiará inmensamente del Proyecto Connect.

Sin embargo, no creo que el Proyecto Connect sea lo suficientemente bueno para el cuadrante sudeste de nuestra comunidad y especialmente para nuestra comunidad en Del Valle. Necesitamos ver más vías de acceso y rutas de servicio en Del Valle, y hago un llamado a nuestros líderes del condado y a Cap Metro para garantizar la equidad en el tránsito y asegurarnos de obtener un servicio equitativo para nuestros residentes del sureste de Austin.

En este momento, al salir de una recesión, vamos a necesitar un proyecto de infraestructura pública a gran escala. El Proyecto Connect nos traerá empleos. La razón por la que cuesta tanto es porque no hemos invertido en un sistema de transporte público a gran escala. Austin es una de las ciudades más grandes sin uno. Y además, estamos en una crisis climática. Así que para nuestra generación y para las generaciones que vendrán después de nosotros, nos corresponde invertir en el Proyecto Connect.

Strenger: Absolutamente no. Estamos en nuestra mayor recesión económica de la historia. Lo último que deberíamos hacer es gastar miles de millones de dólares en un proyecto de infraestructura que será obsoleto para cuando esté terminado. Necesitamos más líneas de autobuses. Y, hace dos años, cortaron 19 rutas de autobús en barrios predominantemente negros e hispanos. Es lo que hizo la ciudad.

Por lo tanto, necesitamos más líneas de autobuses y necesitamos utilizar mejor nuestros dispositivos de micro-movilidad también y colocarlos en nuestras paradas de autobús y tal vez incluso crear un programa donde la gente puede suscribirse para utilizar algunas de estas bicicletas eléctricas y tener un programa donde puedan tenerlas en sus hogares para permitir un transporte eficiente y ecológico.

Y si realmente quieres hablar de transporte ecológico, para cuando se construya este proyecto, tendrás como Lime scooters y ciclomotores y e-bikes que podrán ir en la I-35 y Mopac de todos modos. Ya estamos haciendo grandes avances con los vehículos eléctricos y van a ser mucho más asequibles para cuando esto ocurra. Así que, ya sabes, para cuando este proyecto se construya, ni siquiera va a ser útil. Y luego tienes en cuenta que más y más gente está trabajando desde casa como resultado de la pandemia. No vamos a recibir por lo que pagamos cuando hablamos de esto.

