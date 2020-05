Hispanos De Austin Con COVID-19 Tienen El Doble De Probabilidades De Ser Hospitalizados

La tasa de hospitalizaciones por COVID-19 es casi el doble entre la población hispana del condado de Austin-Travis, dijeron funcionarios de salud.

El Dr. Mark Escott, director médico interino y responsable de la Autoridad de Salud Pública de Austin (APH, en inglés), dijo este martes al Tribunal de Comisionados del Condado de Travis que la APH está luchando por contener el impacto desproporcionado de la enfermedad causada por el nuevo coronavirus entre las comunidades hispanas y latinas, sugiriendo que es necesario una mayor intervención pública.

Hasta ahora, la tasa de contagio había seguido en gran medida las tasas demográficas de Austin, pero las cifras esbozadas hoy muestran un pico en los casos entre lxs latinxs de Austin, que comprenden más de la mitad de los casos hasta el 29 de abril:

El 63,6% de los casos se da entre los hispanos de Austin

El 21,9% de los casos se da entre los blancos de Austin

El 14,1% de los casos corresponde a quienes se identificaron demográficamente como "otros" en Austin

El 6,2% de los casos se da entre los afroamericanos de Austin

El 4,7% de los casos se da entre asiático-americanos de Austin

Escott dijo que había algunos inconvenientes con la información al combinar las admisiones hospitalarias con los datos epidemiológicos recogidos por la APH, lo que podría explicar porqué los números no suman con exactitud. (KUT se comunicó con la oficina de Administración de Emergencias de Seguridad Nacional de la ciudad para aclarar este asunto, pero aún no se ha recibido respuesta).

Aún así, Escott dijo que el aumento de las hospitalizaciones entre hispanos "superó con creces su representación en nuestra comunidad".

"Cuando estamos viendo dos veces y medio la población normal, quiero saber que... estamos haciendo cosas específicas para abordar las cuestiones para abordar esta brecha"

A modo de comparación, los hispanos de Austin representan alrededor del 34% de la población, mientras que los blancos de Austin son aproximadamente la mitad de la población. La actualización de datos de la semana pasada puso la tasa de hospitalización de pacientes latinxs con COVID-19 en un 48%.

Escott dijo que hay múltiples factores para esta suba. Principalmente, el aumento de la capacidad de realizar pruebas en el área de Austin, que sigue estando por debajo del objetivo del condado de hacer pruebas a 2,000 personas al día.

Pero también hay una lucha por parte de los funcionarios de salud para limitar la propagación del COVID-19 entre las comunidades de latinxs. La APH esperaba este aumento, dijo Escott, principalmente porque algunas comunidades pueden tener hogares multigeneracionales o pueden tener miembros en la familia considerados trabajadores esenciales, o que van a volver a trabajar mientras el estado continúa su reapertura gradual de negocios. Además, las familias latinas y negras tienen históricamente más probabilidades de no tener seguro médico en el condado de Travis y en Texas en general.

Escott dijo que la desigualdad es algo que los funcionarios de la ciudad y el condado van a "continuar abordando a través de intervenciones específicas, campañas en los medios de comunicación dirigidas a nuestras minorías, para que podamos controlar esto [y] podamos tratar de intervenir de manera que se reduzca este agobio en esas comunidades".

La comisionada del Precinto 4, Margaret Gómez, dijo que ha hablado con electores, vecinos y amigos en el sureste de Austin, y que ella personalmente ha visto menos distanciamiento social, menos uso de cubrebocas y una menor limitación de contactos persona a persona a medida que el estado ha flexibilizado sus órdenes, permitiendo que los negocios vuelvan a abrir.

"Creo que el hecho de que se haya corrido la voz de que ahora podemos ir a trabajar lo ha estropeado todo, porque las personas creen que es seguro. La gente cree que es seguro volver al trabajo y no tener que usar una máscara, y volvemos a la normalidad. Y es tan difícil hacer correr la voz [de que] 'no, no, no es un momento normal -todavía no- y no lo será por mucho, mucho tiempo'".

Gómez y la Comisionada del Precinto 2, Brigid Shea, sugirieron a la APH y a los funcionarios de salud que se involucren más en la difusión del mensaje publicando anuncios en plataformas de habla hispana para abordar el reciente pico de las hospitalizaciones.

"Creo que el hecho de que se haya corrido la voz de que ahora podemos ir a trabajar lo ha estropeado todo, porque las personas creen que es seguro"

El Comisionado del Precinto 1, Jeff Travillion, dijo que esperaba que el condado se ocupara de esa disparidad, así como de las desigualdades en el este de Austin. Si bien elogió a la autoridad de salud pública y a CommUnity Care por su nueva clínica “pop-up” de pruebas en Austin Colony en el este de la ciudad, dijo que le preocupa que el COVID-19 pueda inevitablemente impactar de manera desproporcionada en las comunidades negras y mulatas de Austin, como lo ha hecho en todo Estados Unidos.

"Me interesan particularmente las áreas geográficas de las personas que han dado positivo y cómo estamos haciendo las pruebas en esas áreas geográficas, y específicamente las pruebas gratuitas", dijo. "Cuando estamos viendo dos veces y medio la población normal, quiero saber que... estamos haciendo cosas específicas para abordar las cuestiones para abordar esta brecha".

Escott dijo que la plataforma pública para anotarse para las pruebas de Salud Pública de Austin podría atender las posibles lagunas entre las pruebas, lo cual cree que dará a las autoridades de salud pública una idea más clara de dónde aumentar la difusión y ofrecer más oportunidades de realizarse pruebas. Aún así, advirtió que si la gente se relaja y deja de distanciarse socialmente o de usar máscaras -y el COVID-19 se dispara- las proyecciones dicen que la zona de Austin podría volver a estar bajo una orden de quedarse en casa obligatoria tan pronto como el 1 de junio.

"Si se observa el número de nuevos casos reportados por semana, esta cifra indica que hay más enfermedades ahora en la comunidad que nunca", dijo, "Así que esto debería ser una señal de advertencia para la gente de que el tiempo de ser precavidos no ha terminado, y que tenemos que estar atentos".

¿Tiene un tip noticioso? Envíe un correo electrónico a Andrew Weber a aweber@kut.org. También puede seguirlo en Twitter @England_Weber.

