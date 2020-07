Jefe de Policía De Austin Da Marcha Atrás: No Habrá Arrestos Por Pequeñas Cantidades De Marihuana

Read this story in English.

El Departamento de Policía de Austin anunció este jueves que dejará de poner multas y arrestar a personas por delitos menores y no violentos vinculados con la marihuana, seis meses después de que el Consejo de la Ciudad le pidiera al jefe de la Policía que adoptara esta política y él se negara.

"Aunque el jefe de la Policía debería haber hecho este cambio el día después de que el Consejo de la Ciudad aprobara mi resolución pidiendo esto... finalmente sucedió hoy debido a la continua presión de la comunidad", dijo el miembro del Consejo Greg Casar, quien representa al centro-norte de Austin.

En enero, los miembros del Concejo de la Ciudad votaron contra costear pruebas de marihuana, excepto en el caso de delitos graves de alta prioridad, como los casos violentos o de tráfico. Al hacerlo, despenalizaron de hecho la tenencia de pequeñas cantidades de marihuana en la ciudad.

Las pruebas se volvieron esenciales después de que la Legislatura estatal aprobara un proyecto de ley que legalizó el cáñamo el verano pasado. El proyecto de ley 1325 de la Cámara de Representantes local especificó que una sustancia es marihuana, y no cáñamo, cuando contiene al menos un 0,3% de THC, el componente que hace que la gente se drogue. La ley creó una laguna jurídica a través de la cual los fiscales, incluyendo los del Condado de Travis, comenzaron a desestimar los casos de delitos menores y algunos casos de delitos graves, diciendo que no tenían los recursos para demostrar a través de una prueba que una sustancia no era cáñamo.

En muchos casos, eso significaba que las personas que eran citadas por posesión de marihuana se las dejaba ir cuando se presentaban en el tribunal. Algunos departamentos de policía, incluido el de Round Rock, respondieron dejando de poner multas y de hacer arrestos por pequeñas cantidades de marihuana.

Pero el día después de la votación del Consejo de la Ciudad de Austin, el Jefe de Policía Brian Manley dijo que la Policía de Austin no haría eso; seguirían citando y arrestando a personas por delitos menores de marihuana, ya que la posesión de marihuana seguía siendo ilegal bajo la ley estatal.

"En este momento, nada cambiará", dijo Manley en enero. "Lo manejaremos como lo hemos hecho".

Según datos de la policía, las citaciones por posesión de marihuana en Austin afectan desproporcionadamente a las personas negras. El 38% de las personas multadas por la Policía de Austin por posesión de marihuana en 2019 eran negras, en una ciudad donde los negros son aproximadamente el 8% de la población.

El jueves, Manley envió un memo al alcalde y a los miembros del Consejo diciendo que el Departamento de Policía "ya no citará o arrestará a individuos con suficiente identificación por delitos menores clase A o clase B de 'posesión de marihuana', a menos que haya una amenaza inmediata a la seguridad de una persona o que lo haga como parte de la investigación de un caso de narcóticos de alta prioridad y nivel de delito grave o la investigación de un delito violento".

Casar, que redactó la resolución aprobada en enero, la aclamó como la primera de varias reformas policiales que espera que los miembros del consejo puedan promulgar, ya que los manifestantes salieron a las calles para protestar contra el racismo sistémico y los asesinatos policiales.

"Esta victoria es sólo un pequeño paso comparado con el cambio mucho más transformador que necesitamos hacer este verano en los presupuestos y prácticas policiales", dijo.

