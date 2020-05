Líneas Telefónicas Ocupadas, Atrasos Y Beneficios: Contestamos Tus Preguntas Sobre El Desempleo

Click here to read this story in English.

La agencia de desempleo del estado, la Comisión Laboral de Texas (TWC, en inglés), continuará pagando beneficios a algunas personas que decidan no volver a trabajar, incluso cuando algunos sectores de la economía de Texas comiencen a reabrirse. El anuncio de finales de la semana pasada acompañó a la noticia de que el estado pagó más de $417 millones esa misma semana en reclamos a unos 245,000 tejanos. Y aún así seguimos escuchando a muchos oyentes que tienen problemas incluso con la presentación de solicitudes.

El director ejecutivo de la TWC Ed Serna habló con David Brown, conductor del Texas Standard, y respondió algunas de las preguntas enviadas por nuestra audiencia.

Esta transcripción de la conversación fue editada ligeramente para una mayor claridad.

¿Podría el estado quedarse sin dinero?

No, señor. Matemáticamente, podríamos. Y voy a explicar cómo dije no y sí al mismo tiempo. Justo antes de que todo esto empezara, el saldo de nuestro fondo fiduciario era de poco menos de $2 mil millones. Ya hemos pagado cerca de $3 mil millones. Así que, si haces los cálculos, ya sabes, dos menos tres te da un número negativo. Sin embargo, hay un mecanismo que siempre ha estado en funcionamiento que los estados pueden utilizar y nosotros lo aprovechamos. Y es lo que se llama un préstamo del Título XII. Es un préstamo sin intereses del gobierno federal. Ya hemos presentado nuestra solicitud antes de que nuestro saldo se acercara a cero [...] Pero cuando nuestras cuentas lleguen a cero, entonces otros fondos se pondrán en la cuenta y continuaremos pagando a nuestros clientes sin demora y sin que nadie tenga que tomar una reducción de los beneficios.



¿Cuándo se acabará el fondo estatal?

Probablemente será en algún momento de este mes cuando lleguemos a cero, pero el dinero estará allí, ya sabes, antes de que lleguemos a cero. Así que los pagos continuarán.

Una nueva recomendación del gobernador establece que la TWC tiene que seguir pagando a quienes tienen la oportunidad de trabajar de nuevo, pero que no pueden o no quieren hacerlo por algunas razones específicas, como tener más de 65 años o rse están recuperando del virus o viven con alguien en cualquiera de esas categorías. Otra razón aceptable es que no hay opciones para el cuidado de niños. ¿Alguna idea de cuánto tiempo se extenderán estas excepciones para seguir recibiendo pagos por desempleo?

Gran parte de esa recomendación proviene de funcionarios de salud. La mayoría de las razones, ya sabes, que se enumeraron tienen que ver con la salud. Alguien o bien está en un grupo de alto riesgo según la definición del Departamento de Servicios de Salud del Estado o está viviendo con alguien en un grupo de alto riesgo o está en cuarentena o se le ha diagnosticado que tiene COVID-19 o alguien en el hogar tiene COVID-19. Por supuesto, el único que no está realmente relacionado con la salud es el cuidado de los niños. No estoy seguro de cuándo los funcionarios de salud dirán, "mira, sabes, esto está en tal punto que estos riesgos ya no existen". Así que, continuaremos monitoreando eso. Con respecto al cuidado de los niños, en este momento, los funcionarios de salud están diciendo,”mira, las instalaciones de cuidado de niños están abiertas para los trabajadores esenciales, pero realmente no para todos los demás todavía”. Cuando digan que está ok, que los centros de cuidado de niños son seguros, y que hay más centros abiertos al público en general, entonces esa recomendación probablemente será eliminada de la lista.

¿Qué pasa con los trabajadores con una condición de salud preexistente? Hay espacio en esta recomendación para otras excepciones. ¿Qué clase de cosas les están pidiendo o anticipando que se les pedirá para que hagan una excepción en esta coyuntura?

Bueno, por supuesto, ya sabes, cuando señalamos -y no estoy tratando de sonar como un disco rayado- pero cuando señalamos a los Servicios Estatales de Salud, ellos tienen toda una lista de posibles problemas médicos que podrían ponerte en esa categoría de alto riesgo. Y vamos a usar esos problemas. Y la razón por la que no estoy siendo específico y señalamos esa lista es que esa lista podría cambiar. Todos hemos visto en el periódico que algunos de los síntomas han cambiado. Y hay otras cosas que cambian con respecto a este virus en particular. Por lo tanto, seguimos apuntando en esa dirección y animamos a las personas que están listas para volver a trabajar y que se les ha ofrecido un empleo adecuado a que la miren, porque esa lista cambia -y no cambia a diario, por cierto- pero sí cambia.

¿Qué tan difícil será para su equipo revisar situaciones en las que alguien quiere seguir reclamando beneficios aunque tenga la oportunidad de volver al trabajo?

No creemos que sea tan difícil por varias razones. En primer lugar, la gente llama para renovar sus pagos -se llama una reclamación continua- para solicitar las próximas dos semanas del pago de beneficios. Y en ese momento, nos dicen que no están disponibles para aceptar un empleo y que tal vez han rechazado un empleo. Veremos sus razones. Y si está claro y coincide con lo que estamos viendo, va a ser una decisión bastante clara. Algunos se aprovecharán de la situación. Reconocemos que siempre hay gente así, pero creemos que será una muy pequeña minoría de todas las situaciones. Los únicos casos que van a requerir alguna investigación son las situaciones en las que alguien dice: "No puedo hacer esto por alguna otra situación que no está en la lista". Ya sabes, "No me siento seguro" o "el ambiente en el que voy a entrar, no creo que sea seguro". Eso va a requerir un poco más de investigación en ese punto.

¿Cuál es la mejor manera de solicitar el desempleo en este momento?

Sólo hay dos maneras de solicitar el desempleo en el estado de Texas: llamando a nuestro número 800 o a través de nuestro sitio web. Y la razón por la que enfatizo esto es porque hay sitios fraudulentos que están en las redes sociales u otros que afirman que te ayudarán a presentar tu reclamo. No puedo enfatizarlo lo suficiente. Por favor, no lo hagas. Estás dando tu información crítica a gente que no trabaja con nosotros. Y ahora le has dado tu identidad a alguien que vaya a saber qué hará con ella y realmente no te ayudará.

Texas ha tenido que aumentar los fondos para el desempleo debido a algunas directrices federales. ¿Presentar esas reclamaciones es un proceso diferente?

No es un proceso diferente. Es el mismo proceso tanto para el nuevo grupo de individuos que se han unido a la Ley CARES, como para los individuos que normalmente están bajo el sistema de seguro de desempleo. El mismo proceso. La misma solicitud. Pedimos información diferente para los autónomos o los empleados por contrato, o los empleados 10-99. Buscamos su declaración de impuestos 2019 por turnos. Si no tienes eso, no te preocupes. Vamos a autorizar el mínimo, que es de $207 más los $600 dólares [de la Ley CARES]. Y luego, cuando recibas tu declaración de impuestos, envíanosla y la ajustaremos.

¿Esos $600 adicionales por semana de la Ley CARES cuentan para el máximo posible designado previamente?

No. Está por encima de tus beneficios de desempleo o de tu asistencia por desempleo por la pandemia. Y esa asistencia por desempleo de la pandemia es un nuevo término para nosotros, para todos en el país, y es la asistencia a los trabajadores autónomos y a los empleados contratados que está bajo la Ley CARES. Esa compensación adicional, esos $600, es un número fijo. Así que, digamos que calificas para $300 de seguro de desempleo a la semana. Además de eso, obtienes los $600.

¿Qué pasa si vuelves a trabajar a tiempo parcial o empiezas a ganar algún ingreso de nuevo?

Por favor, infórmenos de esos ingresos. Ajustaremos el beneficio del seguro de desempleo en consecuencia. Entonces, digamos que el beneficio del seguro de desempleo se reduce a $100. Bueno, entonces obtienes los $100 más los $600 completos.

La gente sigue teniendo problemas para entrar en el sistema de la TWC para presentar un reclamo o para obtener respuestas a sus preguntas. ¿Qué están haciendo para tratar de solucionar eso?

Estamos empezando una nueva práctica. Hemos estado experimentando con ella de forma limitada. Pero tenemos una nueva práctica de llamar a los solicitantes. Sabemos que hay varias personas que han presentado reclamos ya sea porque llegan a nosotros por la Ley CARES o porque son parte del seguro de desempleo regular, pero de alguna manera se encontraron con un problema y están teniendo inconvenientes con eso. Por supuesto, nuestros centros de llamadas siguen siendo bombardeados con llamadas. Regularmente recibimos más de un millón de llamadas al día de individuos. En algunos casos, no es un millón de personas que necesitan presentar una reclamación, son personas con preguntas. Es gente que tiene algún problema con su reclamo. Y en algunos casos, y lo entiendo perfectamente, son personas que -han recibido todo, han presentado su reclamación, han solicitado el pago, les hemos dicho, "vas a recibir un cheque en este día, aquí está de cuánto es"- sólo están llamando para asegurarse de que todo está bien. Y lo entiendo. Pero en cualquier caso, para aquellas personas que sabemos que ya han presentado algo, pero que tienen alguna dificultad o no recibieron el pago, vamos a empezar a hacer muchas llamadas y a contactar a las personas en lugar de que ellas intenten constantemente contactarse con nosotros. Todavía puedes intentar contactar con nosotros. No hay problema. Pero vamos a llamar y contactar a la gente para resolver estos problemas.

¿Qué pasa si no puedes recordar tu antiguo nombre de usuario o PIN desde la última vez que solicitaste el seguro de desempleo?

Ese es otro grupo de gente al que hemos empezado a llamar. Las otras cosas que hemos hecho es que hemos entrado y básicamente reiniciamos todo lo que tenga más de cuatro años y no has tenido una reclamación reciente. Simplemente lo reiniciamos automáticamente. Así que estás empezando de nuevo. Hemos tenido otros escenarios en los que la gente tenía problemas. Se han bloqueado a sí mismos. Sabemos que están bloqueados. Entendemos quiénes son esos individuos. Y los hemos estado llamando para ayudarlos a restablecer las reclamaciones. Tenemos muchos voluntarios que nos ayudan de otras agencias estatales, en particular de la Legislatura de Texas, la Cámara y el Senado. Y han estado llamando a la gente. E, internamente, hemos reasignado mucho personal no para trabajar en los centros telefónicos, sino para ayudar en otras áreas, hacer algunas investigaciones sobre temas abiertos o el caso del que acabamos de hablar o estamos hablando de llamar a la gente para decirles, déjenme ayudarlos a restablecer su PIN y contraseña y ellos lo restablecen y luego (el personal) sale de la llamada para que esas personas puedan responder en privado a sus preguntas de seguridad y obtener un nuevo PIN o una nueva contraseña.

¿Qué tan viejo es el sistema informático de reclamaciones de la TWC?

Es un sistema basado en una computadora central. Probablemente fue desarrollado a principios de los 90. Ahora hemos hecho mejoras y lo hemos perfeccionado a lo largo de los años. No hemos dejado que se quede con su antigua configuración. Pero sigue siendo un sistema de computadora central. Ahora, cuando ingresas a nuestro sitio web y accedes al Sistema de Beneficios de Desempleo, o UBS en inglés, ese sistema se basa en la web y funciona como una interfaz. Pero, en última instancia, llega a este sistema de computadora central. Estábamos, de hecho, en negociaciones para reemplazar ese sistema, para comenzar el proceso para reemplazarlo. Ahora, fue aprobado, es un proyecto de dos o tres años y este es un sistema masivo. Pero todo eso se puso en espera para que pudiéramos centrarnos en el gran incendio, que fue esta emergencia de COVID. Pero, sí señor, es un sistema antiguo. Entendemos la frustración de los individuos, pero también apreciamos su paciencia y comprensión. Muchas veces cuando hablamos con los individuos, ellos, por supuesto, nos expresan su frustración. Pero luego están muy agradecidos y expresan esa gratitud por haber recibido la ayuda que necesitaban. Y como que siguen adelante.

¿El sistema de la TWC está basado en COBOL (un lenguaje de programación de los años 50)? ¿Y eso es parte del problema? ¿Por qué la TWC está contratando programadores de COBOL?

Es un sistema antiguo basado en COBOL y algunos otros lenguajes antiguos. Tenemos mucha gente calificada, pero al mismo tiempo, durante una emergencia se necesitan tantas manos como se puedan conseguir. Hemos tenido mucha ayuda de la gente que hemos contratado y de los proveedores que nos ayudan a trabajar en ese sistema. Ahora, tengo que admitir que el sistema en sí mismo no está colapsando ni se está desmoronando. Lo que necesitamos es que esa gente nos ayude a hacer cambios en ese sistema para ajustar los requerimientos de la Ley CARES.

¿Qué le pedirán a los legisladores para la próxima sesión legislativa?

La Legislatura nos apoyó mucho esta última sesión y nos dio autorización para financiar el reemplazo de este sistema. Por lo tanto, ya tenemos eso en marcha. Y estábamos literalmente en medio de las negociaciones con los proveedores. Habíamos puesto una solicitud de oferta, un documento de oferta. Lo habíamos evaluado y lo estábamos ajustando. Por lo tanto, la Legislatura fue muy favorable en la última sesión. Tendremos que ver qué sale de esto, si hay algo más que necesitemos. Pero creemos que con lo que obtuvimos en la última sesión y donde estábamos, vamos a seguir avanzando para conseguirlo.

¿Tiene la sensación de que el número de reclamaciones ha empezado a disminuir?

Casi odio decir esto porque me va a traer mala suerte. Sólo estamos viendo un pequeño descenso. No voy a decir que es un gran descenso, porque por lo que sé, mañana veremos un gran pico porque dije, "sí, estamos viendo un descenso". Porque todavía tenemos a los trabajadores de los campos petroleros que cada vez más son despedidos en grandes cantidades que necesitan entrar en el sistema. Y estamos abriendo la economía. Más empleadores están recontratando a su personal o empleando nuevo personal. Y a medida que eso progresa, veremos algunos cambios. Sabes, me preguntaron aquí no hace mucho tiempo, "¿cuándo crees que verás una gran tendencia a la baja? Y no lo sé, por factores como la llegada de los trabajadores de los campos petroleros, la apertura de la economía y todo los otros movimientos. Estamos viendo un pequeño descenso, pero aún no somos cautelosamente optimistas. Somos un poco demasiado tímidos. En lo absoluto estamos dejando nuestros esfuerzos de dar el apoyo que la gente necesita sólo porque tal vez ha habido un día o dos de un pequeño descenso.

¿Tienen que atravesar por asuntos pendientes anteriores al mismo tiempo que aceptan estas demandas?



Sí, señor. Los llamamos asignaciones porque lo que sucede es que alguien presentará una reclamación, pero está incompleta. Y necesitaremos llegar a ellos para completar esa reclamación. Digamos que alguien presentó su reclamación y su apellido no coincide con el que tenemos en el archivo porque tenemos información de todos los empleados y empleadores, etc., porque tal vez se casaron o tal vez, por desgracia, se divorciaron o alguna otra situación en la que su nombre no coincida. Por lo tanto, tenemos un poco de retraso en este sentido. Estamos trabajando en asuntos pendientes, de nuevo, con las llamadas que hacemos. Y, a los individuos que ven que su reclamo está detenido, les decimos, "oye, mira, hay un problema con tu reclamo". También están tratando de contactarnos. Así que, entre ellos tratando de contactarnos y nosotros tratando de contactarlos, hemos tenido bastante éxito al trabajar con esos pendientes. Hemos movido a un montón de gente dentro de la agencia para trabajar esos asuntos, en particular, unas 300 personas de una de las otras divisiones. Y se están centrando en ese tipo de cosas, como la discrepancia de nombres y están teniendo mucho éxito en conseguir que esas cosas funcionen. Así que, hay asuntos pendientes desde la perspectiva de lo que sabemos. Ahora, probablemente hay asuntos pendientes- y estamos tratando de controlarlos- que ignoramos todavía. ¿Cuánta gente está ahí fuera que todavía necesita presentar esa reclamación inicial? Sabemos que están ahí afuera. No creemos que el número sea tan grande como solía ser. Pero aún tenemos, y sé que sueno como un disco rayado otra vez, pero aún tenemos a los empleados del campo petrolero, gente afectada. A veces ni siquiera eres un trabajador del campo petrolero, pero trabajas en una industria asociada. Digamos que un restaurante o una tienda en un pequeño pueblo que terminan siendo afectados. Así que sabemos que eso también está ahí fuera.

¿Ve algún patrón en las solicitudes de desempleo que pueda parecer inesperado o sorprendente?

Inesperados no. Ya sabes, hay una lista de cinco principales -que cambian de lugar- y que van a empezar a cambiar de nuevo debido a la reapertura de la economía. Eso esperamos. Los servicios de comida, el comercio minorista. De hecho, la asistencia de salud. Y el transporte, piensas en las aerolíneas, el transporte público, los autobuses, etcétera, etcétera. Así que, ya sabes, son algunos de los más importantes que siempre vemos en la parte superior de la lista. Cambian de lugar de vez en cuando, donde una semana tal vez están los servicios de comida, a la siguiente, tal vez está el comercio minorista. Lo que vemos que sube rápidamente en el gráfico, por así decirlo, es lo que describimos como "construcción y extracción", lo que sería un yacimiento petrolífero y las industrias o campos relacionados. Así que esos son los patrones. Lo miramos en categorías muy amplias, en general, pero esos son los tipos (de industrias) que se destacan significativamente. También estamos viendo más que la alta tecnología se está viendo afectada o trabajadores de oficina que se ven afectados. También están entre los 10 primeros.

Las traducciones de contenido selecto de KUT son posibles gracias al apoyo financiero de Texas Mutual Insurance Company, un proveedor de compensación de trabajadores.