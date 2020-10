La Votación Anticipada Ya Comenzó. Esto Es Lo Que Necesitas Saber Si Vives En El Condado De Travis

Read this story in English.

La votación anticipada comienza oficialmente en Texas el martes 13 y dura hasta el 30 de octubre. Además de la elección presidencial, los votantes del Condado de Travis tienen la oportunidad de participar en varias elecciones locales y estatales. Los de Austin también tienen que decidir algunas medidas de transporte.

El período previo a las elecciones ha sido polémico (y litigioso) por decir lo menos. Varias órdenes del gobernador y decisiones de la corte relacionadas con las boletas del voto por correo y la votación de listas completas se dieron a conocer pocas semanas antes del comienzo de la votación anticipada. Y con los protocolos de la pandemia en marcha, la votación en las urnas -y donde se encuentran las urnas- se ve diferente este año.

Para ayudar a aclarar cualquier confusión, aquí está todo lo que los votantes del Condado de Travis deben saber para votar en 2020.

Asegúrate de estar registrado.

Ve a este sitio para verificar tu registro en cualquier lugar del estado. La fecha límite para registrarse para votar en Texas ya ha pasado.

¿Votas por correo? Verifica el estatus de tu boleta por correo.

Si has solicitado votar por correo en las elecciones generales, puedes verificar el estado de tu boleta en el sitio web VoteTravis.com.

Simplemente baja hasta "Búsqueda de votantes" e ingresa tu información. Luego, presiona "BBM Status", que significa estado de la boleta por correo en español. Entonces te dirá si el condado ha recibido tu solicitud de boleta por correo, si te han enviado la boleta por correo y si el condado ha recibido tu boleta.

Si todavía quieres votar por correo pero no has hecho la solicitud, tienes hasta el 23 de octubre para pedirla. KUT ha preparado una guía sobre cómo votar por correo aquí.

¿Votar en persona? Aquí es donde puedes ir.

Algunos de los lugares de votación, como las tiendas de comestibles, no se utilizarán como centros de votación este otoño debido a la pandemia.

A continuación puedes acceder a este mapa de los lugares de votación anticipada. Pueden votar antes del 13 al 30 de octubre, de lunes a sábado, de 7 a.m. a 7 p.m., y los domingos desde el mediodía hasta las 6 p.m. Revisa los tiempos de espera aquí.

Y si planeas esperar al día de las elecciones, el 3 de noviembre, aquí tienes un mapa de donde puedes votar en ese momento. Los lugares de votación del día de las elecciones están abiertos de 7 a.m. a 7 p.m. Recuerden: Pueden votar después del cierre de las urnas siempre que estén en la fila a las 7 p.m.

¿Nervioso por enviar por correo tu boleta en ausencia?

Los residentes del Condado de Travis pueden entregar en mano su boleta de voto por correo a través de un drive-thru en la Oficina de Impuestos del Condado de Travis en 5501 Airport Blvd. El condado había establecido originalmente cuatro lugares de entrega, pero el Gobernador Greg Abbott emitió una orden el 1 de octubre diciendo que los condados se limitarían a un solo lugar de entrega. Votantes y grupos de votantes están desafiando la orden. Por ahora, sólo el sitio de Airport Boulevard está abierto.

Pueden entregar su voto por correo durante estos plazos:

Tendrás que mostrar una identificación y firmar una lista antes de depositar tu voto en una urna. Sólo puedes depositar tu propia boleta, no la de nadie más.

Respondemos más preguntas sobre la votación por correo aquí.

No olvides tu identificación.

Ya sea que vayas a votar en persona o a entregar tu boleta de voto por correo, asegúrate de llevar una identificación con foto. La identificación debe estar al día o haber expirado hace menos de cuatro años. Los votantes de 70 años o más pueden llevar una identificación con foto que haya expirado en cualquier momento.

Si tuviste problemas para obtener una identificación y no puedes conseguirla, aquí tienes algunas alternativas:

Si usas uno de estos documentos, tendrás que firmar un formulario que diga que tuviste un impedimento razonable para obtener una identificación.

¡Usa una mascarilla! Y otras precauciones por el COVID-19 :

Para prevenir la propagación del COVID-19, los funcionarios locales están pidiendo a los votantes que hagan lo siguiente:

Mira este video de la Oficina del Secretario del Condado de Travis para aprender más sobre las precauciones sanitarias que se tomarán:

Deja las mascarillas y camisetas de la campaña en casa.

Según el código electoral de Texas, no se puede "electoralizar" a menos de 100 pies de la entrada de un centro de votación, lo que incluye "la colocación, uso o distribución de carteles políticos o literatura". Eso significa que no puedes usar ropa o accesorios -incluyendo protectores faciales- que muestren el apoyo o la oposición a un candidato, una medida electoral o un partido político.

Infringir esta norma es un delito menor de clase C. Pero si lo olvidas, un trabajador electoral te dirá que te cubras o que pongas tu camisa de campaña al revés.

Conoce cómo funcionan las máquinas de votación.

Si no has votado en el Condado de Travis antes o si ha pasado un tiempo desde la última vez que lo hiciste, puede que no estés familiarizado con las máquinas de votación. Mire este vídeo que hicimos antes de las elecciones de noviembre pasado.

Recuerda: la votación con listas sábanas o boletas completas no será posible en esta elección. El 30 de septiembre, un tribunal federal de apelaciones confirmó una ley estatal de 2017 que pone fin a la práctica. Así que no podrás seleccionar a todos los candidatos de un partido político con un solo clic.

Saber a quién y a qué vas a votar.

Para ayudarte a recordar por quién quieres votar, puedes imprimir tu propia boleta, hacer selecciones y llevarla contigo a la urna.

You can print your sample ballot, make your selections, and bring it with you when you vote.

Download your sample ballot at https://t.co/StJCcmUUcR. pic.twitter.com/rPceTjDLZ0

— Travis County Clerk (@TravisCoClerk) October 9, 2020