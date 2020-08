Las Ayudas Para Alquiler Están Disponibles (Otra Vez) En Austin. Esto Es Lo Que Necesitas Saber.

Read this story in English.

La ciudad de Austin comenzará a aceptar solicitudes este miércoles para una segunda ronda de ayuda de alquiler para inquilinos afectados por la pandemia del coronavirus. Las solicitudes estarán disponibles aquí a partir de las 8 a.m.

"El coronavirus perdura, la economía batalla [y] los inquilinos tienen cada vez menos capacidad de pagar su alquiler a medida que aumenta la preocupación por ser desalojados de sus casas", dijo Rosie Truelove, directora del Departamento de Vivienda Vecinal y Desarrollo Comunitario de Austin, durante una conferencia de prensa virtual este lunes.

La ciudad anunció por primera vez el programa el mes pasado, diciendo que estaba haciendo algunos cambios después de recibir una respuesta abrumadora a su primer programa de asistencia de emergencia para el alquiler en mayo. En sólo tres días, la ciudad recibió 11,000 solicitudes de asistencia, pero sólo pudo pagar el alquiler de 1,681 hogares, por un total de $1.26 millones.

Esta vez, la ciudad pagará más de 10 veces esa cantidad, sacando de un bote de fondos federales y locales $12.9 millones. La ciudad dice que espera cubrir 10,000 pagos de alquiler para los residentes de Austin.

¿Quién califica para este programa de asistencia de alquiler?

Los solicitantes deben vivir en Austin, haber sido afectados financieramente por la pandemia del COVID-19 y tener en un contrato de alquiler o en algún tipo de relación contractual para una propiedad de arrendamiento. Esto puede incluir vivir en hoteles de estadía prolongada.

Para calificar, los inquilinos deben ganar no más del 80% del ingreso familiar promedio, que asciende a $78,100 al año para un hogar de cuatro personas. Las personas son elegibles para solicitar la ayuda sin importar su estatus migratorio.

Hay algunas restricciones: no se puede presentar una solicitud si actualmente te beneficias de un subsidio federal de vivienda, como un vale de la Sección 8, o si eres un estudiante a tiempo completo cuyo alquiler lo paga otra persona.

Obtuve ayuda para mi alquiler a través del programa de asistencia de la ciudad de Austin en mayo. ¿Puedo solicitarla de nuevo?

Sí.

¿Cuánto dinero hay disponible por inquilino? ¿Cómo se paga la renta?

La ciudad dice que no hay límite y que pagará el mes completo de alquiler para los inquilinos. Esto difiere de la última ronda de asistencia de alquiler, donde los inquilinos eran responsables de pagar alrededor de un tercio del alquiler con sus ingresos.

Los inquilinos pueden solicitar un alquiler futuro o un alquiler que ya esté vencido, hasta abril. Aquellos con derecho a solicitarlo pueden recibir un mes de alquiler, mientras que los inquilinos de bajos ingresos tienen derecho a más. Las familias que ganan muy poco dinero -no más del 30% del ingreso familiar promedio, lo que equivale a menos de $29,300 al año para una familia de cuatro- serán elegibles para recibir hasta tres meses de renta pagada.

La ciudad paga directamente al propietario. Los propietarios siempre tienen la opción de no aceptar el pago. La ciudad dijo en mayo que "un puñado" de propietarios rechazaron el dinero de la ciudad.

¿Cómo decide la ciudad quién recibe los fondos? ¿Por orden de llegada?

La rapidez con la que te inscribas en el programa no hará que tengas más posibilidades de ser elegido. Si te inscribes en agosto pero no eres elegido en este primer sorteo, tu solicitud será considerada para el próximo.

La ciudad dice que las solicitudes permanecerán abiertas hasta que el dinero se agote o hasta enero. (Las subvenciones federales, que constituyen la mayor parte de los fondos de la ciudad para este programa, deben gastarse para finales de diciembre).

La ciudad utilizará un sistema de sorteo o lotería mensual para elegir a los inquilinos y dará prioridad a los inquilinos de más bajos ingresos. Su objetivo es pagar el alquiler de 2,000 hogares por mes.

Si me eligen para recibir la ayuda para mi alquiler, ¿cuándo se le pagará al propietario?

Si eres elegido a través de la lotería, primero verificarán tu elegibilidad. Si eres elegible, debería tomar una semana para que se emita el cheque. La ciudad espera empezar a pagar a los propietarios la primera semana de septiembre.

¿Qué pasa si no me eligen y no puedo pagar mi alquiler?

Las reglas locales te protegen del desalojo. Los desalojos en el Condado de Austin-Travis están suspendidos hasta el 1 de octubre, pero si no puedes pagar el alquiler, los propietarios pueden seguir cobrando cargos por el retraso.

