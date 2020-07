Más de 25,000 Casos Confirmados en Todo el Valle Mientras el Huracán Hanna Golpea el Sur de Texas

Click here to read the latest updates in English.

Texas Public Radio le brinda información actualizada sobre el COVID-19 en el Valle del Río Grande y en el área de San Antonio . Puede encontrar las últimas noticias en español en “TPR Noticias: COVID-19" aquí.



Domingo 26 de julio

Hasta el 25 de julio, más de 25,000 casos de COVID-19 fueron confirmados en los cuatro condados del Valle del Río Grande.

Una región del Sur de Texas agotada por luchar por meses con el COVID-19, las sequías y las dificultades económicas, ahora, organizó sus recursos para superar otro reto masivo: Hanna, el primer huracán atlántico en 2020. El ciclón tocó tierra dos veces el sábado a la noche con dañinos vientos, más de 15 pulgadas de lluvias torrenciales e inundaciones en algunas partes de la región.

En el Condado de Hidalgo, muchos vehículos quedaron abandonados mientras que los cables de luz y transformadores permanecieron caídos. El Juez del Condado de Hidalgo, Richard Cortez, emitió un comunicado de prensa el domingo por la mañana diciendo que el sistema de drenaje está a su máxima capacidad, pero que fluye bien y que tomará dos días drenar toda el agua.

También dijo que el condado está evacuando a las personas y que todos los equipos de emergencia en todo el condado están trabajando para brindar asistencia donde se necesite. Cortez dijo que no hubo fallecimientos. Todo el Valle del Río Grande se encuentra en alerta de tornado hasta las 10 p.m. del domingo.



El Condado de Hidalgo superó este viernes las 100,000 pruebas de COVID-19 administradas. El condado también reportó 564 nuevas infecciones positivas y 23 fallecimientos. Los fallecimientos más recientes incluyen ocho residentes de entre 30 a 59 años, mientras que la mayoría del grupo tenían 60 años o más.



El número total de fallecimientos relacionados con el COVID es ahora de 433. El condado tuvo un nuevo récord en un solo día con 49 fallecimientos este martes. La mayoría de los fallecimientos en el condado fueron reportados en el mes de julio.

Hay ahora 14,589 casos conocidos de COVID-19 en el Condado de Hidalgo, incluyendo 7,250 casos que continúan activos. El condado no dio noticias sobre el COVID-19 este domingo debido al huracán.

La semana pasada, el Condado de Hidalgo emitió nuevas órdenes de emergencia, incluyendo directrices de quédese en casa, un toque de queda, limitaciones de viaje esencial y el uso de mascarillas en público. Las medidas estarán vigentes desde el miércoles a las 12:01 a.m. y permanecerá por dos semanas, hasta las 11:59 p.m. del 5 de agosto.

Sin embargo, las órdenes del condado no pueden ser ejecutadas completamente sin el apoyo de las municipalidades y la aprobación de Abbott, cuyas órdenes ejecutivas sustituyen a los mandatos locales.

En una entrevista con KRGV News, Abbott dijo que instaurar un toque de queda es “autoridad que los jueces locales de condado siempre tienen, incluso ahora,” mientras que también enfatizó que las nuevas órdenes del condado se superponen con sus mandatos.

“Ellos básicamente están trabajando para ejecutar las estrategias que yo he articulado en mis órdenes ejecutivas,” dijo Abbott.

El 19 de julio, el Condado de Hidalgo emitió una orden pidiendo a las personas que dieron positivo para el virus que permanezcan en cuarentena por 14 días y que soliciten permiso de los funcionarios de salud locales para recibir visitas. No cumplir con estos requerimientos podría resultar en una acción penal.

Los funcionarios del Condado de Hidalgo se dirigieron al público en un evento por Facebook Live el domingo por la tarde, expresando extrema precaución y también optimismo respecto a la propagación del virus en la comunidad.

Los hospitales del Condado de Hidalgo están tratando a 1,025 pacientes de COVID-19, incluyendo 231 en cuidados intensivos.

Muchos de los hospitales en el Valle del Río Grande están completos, y en algunos casos, los pacientes han tenido que ser llevados fuera de la región para recibir tratamiento.

Sigue creciendo la preocupación acerca de la calidad del cuidado y la cantidad de personal de la salud disponible para tratar con seguridad los casos en los hospitales del área.

En el estado de Texas, Hidalgo está en la lista de los 10 condados con más casos confirmados de COVID-19. El Departamento de Salud y Servicios Sociales de los Estados Unidos recientemente clasificó a la Ciudad de Edinburg como un foco de COVID-19.

Este sabado, el Departamento de Salud Pública del Condado de Cameron confirmó 341 “reportes de laboratorio de COVID-19” adicionales, incluyendo 172 residentes de Brownsville, 66 personas de Harlingen, y 57 de San Benito.

El Condado reportó ocho fallecimientos adicionales este sabado, elevando el número de fallecimientos relacionados con el COVID a 177. Hasta ahora en el mes de julio, 124 fallecimientos han sido reportados en el condado.

El fallecimiento de menor edad fue de un hombre de 34 años de Harlingen, y el de mayor edad fue de una mujer de 94 años de Brownsville, que falleció mientras era tratada en Valley Baptist Medical Center.

Hay aproximadamente 7,827 casos conocidos de COVID-19 en el Condado de Cameron. Al menos 3,223 personas que habían dado positivo para el COVID-19 ya se han recuperado, según el condado.



Condados de Starr y Willacy



El viernes entrará en vigencia la orden de emergencia de “quédese en casa/manténgase a salvo” del Condado de Starr, similar a la del Condado de Hidalgo, hasta el 10 de agosto.



El Condado de Starr reportó que 18 personas dieron positivo para el COVID-19 el 26 de julio.



El número de casos conocidos ha llegado ahora a los 1,779 en el condado incluyendo 1,237 casos activos. El Condado de Starr tiene registrado 17 fallecimientos relacionados con el COVID-19, pero hay aún pendientes 38 reportes de fallecimientos.



Alrededor del 69 por ciento de los casos del condado se están “recuperando bajo cuidado médico,” según datos de la autoridad de salud del condado, el Dr. Jose Vazquez.



Los datos del Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas muestran 567 casos conocidos en el Condado de Willacy. Tres de esas infecciones resultaron en fallecimiento. El Condado de Willacy emitió una emergencia de salud pública y cerró las oficinas del condado al público en un esfuerzo por frenar la propagación de la enfermedad.



Haga clic aquí para ver un mapa interactivo de sitios de pruebas de COVID-19 disponibles en Texas.

Las visualizaciones de datos provienen de información pública en el Valle del Río Grande.



Copyright 2020 Texas Public Radio. To see more, visit Texas Public Radio