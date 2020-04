MAPA: Los Lugares En Austin Donde Hacen Pruebas De COVID-19 Desde Tu Auto Y Cómo Pedirlas

Click here to read this story in English.

Varias entidades públicas y privadas han establecido sitios de Auto-servicio para que las personas puedan hacerse la prueba del COVID-19 sin tener que entrar a una clínica y correr el riesgo de exponerse al coronavirus. El objetivo también es proteger a los trabajadores de la salud de contraer la enfermedad.

Pero no todos los sitios funcionan de la misma manera. Algunos requieren una consulta telefónica o de video antes de determinar si se necesita una prueba. Otros realizan las evaluaciones en el lugar y luego deciden si se hará la prueba. Completar una evaluación o simplemente acercarse hasta el lugar no garantiza que le hagan la prueba. Eso depende del proveedor de atención médica, y la disponibilidad de pruebas ha sido limitada.

Aquí puede consultar el mapa de los sitios de pruebas de Auto-servicio en el área de Austin. Más abajo, puede leer más sobre el proceso de cada lugar.

Seguiremos actualizando esta página durante la pandemia de COVID-19. ¿Tiene un tip noticioso? Envíenos un correo electrónico a news@KUT.org.

Austin Emergency Center

www.austinemergencycenters.net

Anderson Mill

Dirección: 13435 Hwy. 183 North, Ste. 311, Austin

Teléfono: 512-614-1200

Horario: Todos los días de 8 a.m. a medianoche

Far West

Dirección: 3563 Far West Blvd., Ste 110, Austin

Teléfono: 512-481-2321

Horario: Todos los días de 8 a.m. a 8 p.m.

Mueller

Dirección: 1801 E. 51st St., Bldg. H., Austin

Teléfono: 512-322-5104

Horario: Todos los días de 8 a.m. a 8 p.m.

South Lamar



Dirección: 4015 South Lamar Blvd., Austin

Teléfono: 512-774-5780

Horario: Todos los días de 8 a.m. a medianoche



¿Qué deben hacer los pacientes antes de presentarse para hacerse la prueba?

No necesitan hacer nada. Pueden presentarse de improviso. Los médicos o enfermeras los evaluarán desde su coche y determinarán si es necesario hacer una prueba.

¿Cuánto tiempo se tarda en obtener los resultados?

De dos a seis días.

¿Las pruebas requieren pago o seguro?

Sí. A los pacientes no asegurados o desempleados, se les cobra un precio al costo. A los pacientes asegurados, se les cobrará por las pruebas y la evaluación.

¿Qué tipo de prueba para el COVID-19 utilizan?

Pruebas cuantitativas de rtPCR en tiempo real (autorizadas por la FDA bajo autorización de uso de emergencia).

¿La gente tiene que estar en un auto o puede ir a pie?

AEC dice que el drive-thru (auto-servicio) está diseñado para que los pacientes eviten entrar en la sala de emergencias y estar potencialmente expuestos; también protege a los trabajadores de la salud. Pero los pacientes pueden ir a pie si lo desean.

Austin Regional Clinic

www.austinregionalclinic.com

ARC Cedar Park

Dirección: 801 E. Whitestone Blvd., Edificio. C, Cedar Park

Teléfono: 512-259-3467

Horario: De lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m.

ARC Round Rock

Dirección: 940 Hesters Crossing Road, Round Rock

Teléfono: 512-244-9024

Horario: De lunes a viernes de 8 a.m. a 7 p.m.; sábado y domingo de 8 a.m. a 5 p.m.

ARC Far West

Dirección: 6835 Austin Center Blvd., Austin

Teléfono: 512-346-6611

Horario: De lunes a viernes de 8 a.m. a 7 p.m.; sábado y domingo de 8 a.m. a 5 p.m.



ARC South First

Dirección: 3828 S. First St., Austin

Teléfono: 512-443-1311

Horario: De lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m.

ARC Southwest

Dirección: 1807 W. Slaughter Lane, Ste. 490, Austin

Teléfono: 512-282-8967

Horario: De lunes a viernes de 5 p.m. a 7 p.m.; sábado y domingo de 8 a.m. a 5 p.m.

ARC Kyle Plum Creek

Dirección: 4100 Everett St., Kyle

Teléfono: 512-295-1333

Horario: De lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m.

¿Qué deben hacer los pacientes antes de presentarse a hacerse la prueba?

Los pacientes deben realizar una visita médica a la clínica o de telemedicina (visita remota) y obtener una orden de laboratorio de un médico de ARC antes de acercarse al sitio de Auto-servicio. Si llegan sin la orden, se les ofrecerá una cita de telemedicina en ese mismo momento, para que un médico vea si es necesario hacer una prueba. No se aceptan órdenes de laboratorio de otros médicos fuera del ARC.

¿Cuánto tiempo se tarda en obtener los resultados?

Generalmente, de uno a tres días.

¿Las pruebas requieren pago o seguro?

ARC dijo que la mayoría de los seguros médicos cubren los costos de la visita con el doctor y de las pruebas de laboratorio. Los laboratorios estatales no cobran a los pacientes por la prueba. A los pacientes sin seguro se les cobrará el 25% del costo de la visita médica, y el costo de una prueba en un laboratorio comercial es de unos $70.

¿Qué tipo de prueba COVID-19 usan?

Un hisopo nasal por ahora, pero esperan empezar a usar una prueba serológica de anticuerpos en las próximas semanas.

¿La gente tiene que estar en un coche o puede ir a pie?

ARC no acepta visitas a pie al Auto-servicio por razones de seguridad, pero ARC acepta pacientes sin cita previa dentro de la clínica. Se insta a los pacientes a que pidan una cita primero, pero si llegan a pie, serán examinados. Si tienen síntomas, se les pedirá que esperen en un área aislada de otros pacientes mientras aguardan para ser atendidos.

Baylor Scott & White

www.bswhealth.com

Austin

Dirección: 5251 W. U.S. Hwy 290, Austin

Teléfono: 512-654-2100



Round Rock

Dirección: 425 University Blvd., Round Rock

Teléfono: 512-509-0200

¿Qué deben hacer los pacientes antes de presentarse para hacerse la prueba?

Los sitios de prueba de Baylor Scott & White están disponibles sólo para las personas que primero responden un cuestionario en línea a través de MyBSWHealth.com o en la aplicación MyBSWHealth, y son dirigidos a un lugar de prueba. El lugar de la prueba puede o no ser un sitio de prueba para Auto-servicio.

Nota: BS&W dice que sus sitios de prueba están sujetos a cambios, por lo que es importante que las personas que crean que tienen síntomas sigan primero los pasos mencionados.

¿Cuánto tiempo se tarda en obtener los resultados?

La mayoría de los resultados de las pruebas han sido entregados a los pacientes dentro de las 24 horas.

¿Las pruebas requieren pago o seguro?

BS&W dice que busca cobrar a las compañías de seguros por las pruebas asociadas al COVID-19; se espera que el seguro renuncie a los copagos asociados a las pruebas. "A ningún paciente que se considere que necesita una prueba de COVID-19 por un proveedor de Baylor Scott & White se le negará la prueba independientemente de su capacidad de pago," dice BS&W.

¿Qué tipo de prueba COVID-19 utilizan?

Un hisopo nasal.

Centros de Salud de CommUnityCare

www.communitycaretx.org

La línea directa de COVID-19 de CommUnityCare es 512-978-8775. (abierta de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m.)

Centro Hancock

Dirección: 1000 East 41st St., Ste. 925, Austin

Horario: De lunes a viernes de 9 a.m. a 4 p.m.; sábado de 9 a.m. a 1 p.m.

Escuela Primaria Barbara Jordan

Dirección: 6711 Johnny Morris Road, Austin

Horario: Lunes y viernes de 9 a.m. a 4 p.m.

Escuela Secundaria Manor

Dirección: 14832 Fm 973, Manor

Horario: Miércoles de 9 a.m. a 4 p.m.

Parque Metropolitano del Sudeste

Dirección: 4511 SH 71 E, Del Valle

Horario: Jueves de 9 a.m. a 4 p.m.

¿Qué deben hacer los pacientes antes de presentarse a hacerse la prueba?

No se necesita cita, llamar con antelación, o documentación. CommUnityCare dice que a no todas las personas se les hará la prueba. Sin embargo, aquellos que cumplan con los criterios de acuerdo con las pautas de los CDC serán testeados.

¿Cuánto tiempo se tarda en obtener los resultados?

Dos o tres días hábiles.

¿Las pruebas requieren pago o seguro?

No.

¿Qué tipo de prueba COVID-19 usan?

Un hisopo nasal (prueba PCR).

¿La gente tiene que estar en un auto o puede ir andando?

Pueden ir a pie.

Remedy

www.myremedy.com

Remedy

Dirección: 3200 Jones Road, Austin

Teléfono: 844-REMEDY-5

Horario: Todos los días de 8 a.m. a 8 p.m.

¿Qué deben hacer los pacientes antes de presentarse a hacerse la prueba?

Los pacientes necesitan una cita. Primero deben reservar una consulta por video donde un proveedor evaluará, diagnosticará y recomendará las pruebas. Luego, se le dirigirá al centro de pruebas con un horario de cita.

¿Cuánto tiempo se tarda en obtener los resultados?

Normalmente de dos a cuatro días.

¿Las pruebas requieren pago o seguro?

Remedy dice que está "dentro de la red" de la mayoría de las aseguradoras y Medicare. Para las personas que no tienen seguro, la consulta por video es de $49, y los costos adicionales de los laboratorios varían según la disponibilidad de los suministros para las pruebas y el laboratorio que se utilice. El total puede costar entre $65 y $75 en la actualidad.

¿Qué tipo de prueba de COVID-19 utilizan?

Hisopos nasales (pruebas PCR).

¿La gente tiene que estar en un auto o puede ir a pie?

Los pacientes deben estar en un auto. Remedy también tiene una clínica al aire libre para aquellos que lo necesitan pero no pueden visitar una clínica tradicional, por miedo a la exposición al COVID-19. Los pacientes primero reservan una consulta de video y luego son dirigidos al cuidado apropiado.

UT Health Austin

www.uthealthaustin.org

UT Health Austin

Dirección: 1601 Trinity St., Austin

Teléfono: 1-833-UT-CARES (833-882-2737)

Horario: De lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m.; sábado de 8 a.m. al mediodía.



¿Qué deben hacer los pacientes antes de presentarse para hacerse la prueba?

Llamar a la línea de enfermería de más arriba para completar una prueba de detección. Si cumple con los criterios del CDC, puede hacer una cita por teléfono.

¿Cuánto tiempo se tarda en obtener los resultados?

Entre 24 y 48 horas en promedio.

¿Las pruebas requieren pago o seguro?

Sí, en la mayoría de los casos.

¿Qué tipo de prueba COVID-19 utilizan?

Un hisopo nasofaríngeo (prueba PCR).

¿La gente tiene que estar en un vehículo o puede ir a pie?

Deben estar en un auto.

Austin Public Health

Salud Pública de Austin ha creado una herramienta en línea que permite a los pacientes completar sus síntomas y, si es necesario, ser derivados a un sitio de pruebas de Auto-servicio en el día.

Salud Pública de Austin dijo que no comparte sus lugares de prueba con el público, así que no los verás a todos en el mapa de arriba. Pero a aquellos que son referidos para una prueba se les dirá a dónde ir. Las pruebas no tienen costo alguno para la personas. (KUT ha identificado un lugar de prueba en una propiedad de la ciudad en 7211 N. IH 35, Austin, en el mapa de arriba, pero la gente necesita ser referida primero).

Completar la evaluación en línea no significa que obtendrá una derivación. Salud Pública de Austin está dando prioridad a los trabajadores de la salud y a los oficiales de primera respuesta que trabajan en la línea de fuego de la pandemia, y a los individuos de alto riesgo.

¿Tiene un tip noticioso? Envíe un correo electrónico a Marisa Charpentier a mcharpentier@kut.org. También puede seguirla en Twitter @marisacharp.

