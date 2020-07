MJ Hegar Se Adjudica Victoria De Primarias Demócratas Para Senado de EEUU, Pero West No La Reconoce

Read this story in English.

MJ Hegar se adjudicó la victoria en las primarias demócratas para el Senado de EE.UU. en la segunda vuelta del martes contra el senador estatal Royce West de Dallas.

"Me siento honrada por el apoyo que hemos recibido de todo el estado, y estoy segura de que tenemos una victoria decisiva", dijo Hegar en una declaración la noche del martes antes de que se le adjudicara la victoria. "Juntos, estamos montando una campaña ganadora del tamaño de Texas que derribará al senador [John] Cornyn y dará resultados reales en materia de salud, justicia racial, oportunidades económicas, cambio climático, inmigración y violencia armada".

Sin embargo, más temprano en la noche, West dijo que revisaría los resultados de las elecciones en la mañana.

"Todavía hay muchas urnas en los centros [de votación] urbanos", dijo en Twitter. "Gracias a todos mis seguidores, mi personal de campaña, mi esposa y mi familia por quedarse hasta tarde esta noche. Evaluaremos los totales de votos de nuevo por la mañana".

La agencia de noticias The Associated Press adjudicó la victoria alrededor de las 11:30 p.m. Los totales de los votos no serán oficiales hasta finales de esta semana.

Hegar, expiloto de la Fuerza Aérea de Round Rock, desafiará al actual senador republicano John Cornyn en noviembre. Cornyn fue elegido por primera vez para ocupar una banca en el Senado de los Estados Unidos en 2002.

La contienda fue bastante reñida durante la mayor parte de la noche, aunque Hegar tuvo una ventaja considerable durante las primarias de marzo.

West dijo a los periodistas que pensaba que el apoyo empezó a crecer antes de la segunda vuelta tras las protestas contra el racismo y la brutalidad policial en todo el país. Dijo que los votantes tomaron nota de su "historial" en estos temas.

De ser elegido, West se convertiría en la primera persona negra elegida al Senado de EE.UU. procedente de Texas en un momento en el que se estaba llevando a cabo un replanteamiento racial en el país.

Sin embargo, West dijo que el dinero jugó un papel importante en la elección.

Hegar recaudó más fondos y gastó más que West durante la campaña. También recibió el apoyo del Comité de Campaña del Senado Demócrata, que, según West, inclinó la balanza a su favor.

"Cada vez que encendía el televisor veía a MJ Hegar", dijo West. "Entonces, ella llevó una campaña publicitaria bastante robusta y efectiva. Tenía millones para hacerlo".

Hegar ha argumentado, sin embargo, que el respaldo vino sólo después de que su campaña "había recaudado millones de dólares".

El martes por la noche dijo a la prensa que ella debería haber sido la perdedora.

"Sólo soy una veterana de combate y una madre trabajadora", dijo. "Mi capacidad de conectar con la gente porque soy una madre normal de Texas que trabaja nos ha empujado hasta este punto".

Hegar comenzó a recibir atención nacional durante su candidatura al Congreso en 2018. Ese año, una ola de mujeres se postuló para cargos públicos siguiendo el movimiento "Mee Too". Hegar terminó perdiendo contra el titular republicano John Carter por menos de 3 puntos porcentuales en las elecciones. En 2016, Carter había ganado su elección por más de 20 puntos.

En los próximos meses, Hegar dijo que planea centrarse en los fracasos de Cornyn, especialmente los que se produjeron durante la pandemia del COVID-19.

"Esta pandemia -y la crisis económica y de salud pública- han puesto de manifiesto los fracasos de liderazgo de personas como John Cornyn", dijo Hegar. "No vamos a volver a la normalidad para el día de las elecciones, así que creo que esto va a impactar en la forma en que continuaremos haciendo campaña".

Si es elegida en el otoño, Hegar se convertiría en la segunda mujer en representar a Texas en el Senado de Estados Unidos. Kay Bailey Hutchison fue la primera.

