No Hay Fiesta, No Hay Graduación, Pero la Clase 2020 Celebra De Todos Modos El Fin De La Secundaria

Si no fuera por el COVID-19, muchos estudiantes del último año de la escuela secundaria estarían caminando por un podio para recibir su diploma este mes. También estarían asistiendo al baile de graduación y a otros eventos para celebrar el fin de la secundaria.

En cambio, a muchos estudiantes de último año les ha tocado reflexionar sobre sus experiencias en la escuela secundaria y hacer memoria sobre los mayores hitos logrados.

A continuación, cuatro estudiantes de la clase 2020 comparten lo que significa permanecer el último semestre del último año en casa aprendiendo y lejos de sus amigos.

Hudson Humphrey, Escuela Secundaria McCallum

Sin el “prom”, las ceremonias de entrega de reconocimientos, las celebraciones de los más grandes y las ceremonias de graduación, toda la experiencia escolar puede sentirse incompleta.

"Se siente importante, pero no sé por qué", dijo Hudson. "Mis padres lo hicieron, he visto fotos de ellos, he visto fotos de mis abuelos graduándose. Lo ves en las películas, lo ves en los dibujos animados, y cuando no puedes hacerlo es un poco triste".

Hudson no estaba particularmente entusiasmado con la fiesta de graduación, pero sí con asistir a su ceremonia de graduación, como una especie de hito de esta nueva fase de la juventud.

"Ahora mismo, me siento como un capullo que se suponía que se convertiría en una mariposa pujante, una vez que me quitara la toga y el birrete", dijo.

Frances Parra, Escuela Ann Richards para Jóvenes Mujeres Líderes

Frances dice que Ann Richards tiene muchas pequeñas tradiciones para celebrar a los estudiantes del último curso durante el año.

En una de esas tradiciones, "ponemos nuestros retratos de ‘seniors’ a lo largo de la pared y reemplazamos los anteriores", dijo. "Así que es como una ceremonia, y luego toda la escuela pasa por delante de ellos al día siguiente".

Pero eso no sucedió antes de que se cerraran los edificios escolares.

Cada año, todo el cuerpo estudiantil de Ann Richards, desde sexto hasta doceavo grado, va a la graduación del último curso. Frances estaba emocionada de tener finalmente su propia ceremonia, después de haber presenciado otras seis graduaciones.

A pesar de no poder asistir a estos eventos en persona, Frances ha estado pensando mucho en su experiencia escolar.

"Ha sido realmente obvio que damos a la escuela por sentado", dijo. "Espero haber aprovechado cada momento, como si lo hubiera vivido al máximo. Espero que todos los demás que tienen la oportunidad de pasar por la escuela secundaria todavía -como los estudiantes del último curso del próximo año- lo aprovechen al máximo".

Maddy Pollack, Academia de Artes y Ciencias Liberales (LASA, en inglés)

Maddy dijo que ha estado enfocada en los estudios durante los últimos cuatro años en LASA, así que esperaba un semestre más tranquilo.

"En LASA hacemos esta cosa llamada ‘Senior Salute’, que es una ceremonia para todos los mayores", dijo. "Toda la gente hace sketches divertidos y hay premios del departamento y cosas así. Así que, estaba esperando eso porque es único en nuestra escuela".

Todavía reflexiona sobre su experiencia en la secundaria y en lo que la hizo especial, aunque no tendrá la tradicional despedida.

"LASA tiene la mitad del tamaño de una escuela secundaria más grande, por lo que conocemos a todo el mundo, lo que creo que es realmente genial", dijo. "Siento que probablemente nunca más tendré eso, conocer a todos a mi alrededor, especialmente yendo a una gran universidad, así que creo que eso ha sido especial".

Chantal Flores-Malagon, Escuela Secundaria Crockett

Chantal estaba muy emocionada por el final del año escolar. Como editora del anuario, por fin iba a ver por fin todo el trabajo de un año condensado. También estaba emocionada por debutar con un look para el baile de graduación en el que había estado pensando durante años.

"El vestido de graduación que tenía era tradicional. Se llama vestido de Chiapas. Es muy bonito, bordado con sólo unas pocas flores", dijo. "Estaba en mis planes lucir ese vestido desde el final de mi segundo año, el comienzo de mi último año. Quería ser diferente, no quería llevar ese vestido de seda roja que todas las demás chicas llevan en el baile de graduación".

Chantal también dijo estar emocionada por celebrar su graduación con su familia, especialmente con sus padres. Dijo que poder graduarse y ver a sus padres bien vestidos, con flores y globos hubiese sido muy especial.

"Mis padres son inmigrantes y es esa clásica historia de inmigrantes en la que vienen aquí para tener una vida mejor y para que nosotros seamos mejores y hagamos las cosas que ellos no pudieron hacer", dijo. "Así que, obviamente, se hubiese cerrado un ciclo. Se siente como si no se hubiera llegado al final del ciclo porque no voy a tener ese momento".

Pero aunque está afligida por lo que el COVID le quitó, Chantal dice que es consciente de todas las cosas positivas que ha experimentado durante la secundaria.

"No voy a mirar hacia atrás como diciendo ‘Oh, el último año se cortó’. Voy a recordar las risas, los días de karaoke, el hecho de salir con mis amigos, de salir del campus a almorzar", dijo. "No voy a mirar atrás, hacia el tiempo que me quitaron".

