Pareja De Austin Crea Grupo De Mandados Para Ayudar A Latinos A Quedarse En Casa Durante La Pandemia

Read this story in English.

Mientras el COVID-19 desgarra a la comunidad latina de Austin, una pareja local trabaja para encontrar formas de mantener a los latinos en casa tanto como sea posible.

Diana Anzaldua y Jason Rubio dicen que la pandemia nunca se sintió tan grave como ahora.

"No nos pareció tan personal porque nadie que conocíamos tenía [a la enfermedad] realmente", dijo Rubio. "Así que fue una especie de cosa extraña".

Pero en las últimas semanas, los índices de infección entre los latinos se han disparado.

Los latinos constituyen más del 60% de los casos de COVID-19 en el área de Austin, según datos disponibles de los funcionarios de salud pública. Esta población también tiene el doble de probabilidades de ser hospitalizada por la enfermedad.

Rubio dijo que fue como si se acercara sigilosamente.

"Aquí estamos ahora en julio y mucha gente que conocemos se está contagiando de COVID, y están enfermos", dijo. "Conocemos gente que está en el hospital por eso. Y es como, wow, esto es realmente un problema".

Anzaldua dice que ahora la pandemia se ha convertido en algo personal.

"Nos identificamos personalmente con esta comunidad", dijo. "Somos latinos. Somos hispanos. Nos identificamos con esta comunidad".

Trabajadores esenciales

La pareja comenzó a pensar en qué problemas específicos podrían resolver para los latinos en Austin.

Uno de los mayores problemas que vieron es que muchos latinos no pueden quedarse en casa tanto como otros grupos. Los expertos en salud pública han dicho que eso se debe principalmente a que los latinos constituyen una gran parte de la fuerza de trabajo esencial de la ciudad.

La Dra. Jewel Mullen, decana adjunta de equidad en salud de la Escuela de Medicina Dell de UT Austin, dijo que menos del 20% de los latinos pueden trabajar desde su casa.

RELACIONADO | Profesora De Dell Responde Preguntas Sobre La Desigualdad En El Cuidado De La Salud Por COVID-19

"Sabemos que muchos de los trabajadores que han seguido trabajando fuera de sus casas -que no pudieron hacer teletrabajo, que no pudieron quedarse en sus casas- son de las comunidades de latinos", dijo.

Mullen dijo que esta es una comunidad que hace mucho del trabajo del que la mayoría de nosotros dependemos ahora mismo.

"No son sólo personas que trabajan en la construcción", dijo. "[Son] personas que trabajan en hogares de ancianos, personas que son enfermeras, personas que trabajan en el transporte, personas que trabajan en el cuidado de niños".

No hay Favor en español o un Instacart en español

Y cuando no están trabajando, hay otro obstáculo que impide a los latinos quedarse en casa tanto como sea posible.

Rubio dijo que descubrió que los servicios de aplicaciones que permiten a la gente conseguir que les hagan entrega a domicilio de comestibles no son tan accesibles para los latinos.

"Investigué un poco y me di cuenta de que no hay servicios en español para ellos", dijo Rubio. "Creo que Uber y Lyft ofrecen el idioma español, pero no hay un [servicio de delivery como] Favor en español o un Instacart en español, o cualquiera de esas cosas".

"Nos dimos cuenta de que mucha gente [de habla hispana] está en Facebook. Vamos a alcanzarlos donde están"

Así que, Rubio y Anzaldua idearon un plan. Crearon un grupo en Facebook hace unos días. Y le pusieron de nombre AYUDA.

"El objetivo es que la gente se una para que cuando alguien tenga una necesidad, puedan ir allí y decir, 'Hey, necesito lo que sea, ya sea alguien que recoja mis medicinas en Walmart o Walgreens'", dijo. "Y alguien puede proceder y hacer eso".

Rubio dijo que esto también permite a ambas partes determinar el pago entre ellas, lo que asegurará que todo el dinero vaya a quien haga el mandado. Dice que las aplicaciones pueden cobrar a los conductores que hacen entrega a domicilio hasta el 25% de las tarifas. Pero con AYUDA, los conductores ganan todo el dinero, lo cual dice que ayudará a algunos de los latinos de Austin que han perdido sus trabajos durante la pandemia.

Y hay una razón por la que Rubio y Anzaldua eligieron hacer un grupo de Facebook en lugar de una aplicación. Dicen que la mayoría de las aplicaciones de servicio no están dirigidas a hispanohablantes, así que los latinos no suelen buscar ayuda en tiendas de aplicaciones.

Rubio dijo que sabía, sin embargo, que muchos latinos ya están en Facebook.

"Se comunican en Facebook", dijo. "Sólo a través del negocio que manejamos, tenemos un montón de gente de habla hispana que nos enviará un correo electrónico o un mensaje de Facebook. Nos dimos cuenta de que muchas de estas personas están en Facebook. Vamos a llegar a ellos donde están".

Rubio dice que AYUDA da a los latinos más oportunidades de quedarse en casa y de mantener el distanciamiento social.

También le da a la comunidad latina acceso a ayuda sin contacto, dijo Anzaldua, a la que tantos residentes de Austin que hablan inglés ya tienen fácil acceso.

"Es muy similar a Runner City, que tenemos aquí en Austin", dijo. "Pero Runner City no atiende a los consumidores de habla hispana. Sólo se centra en los pedidos en inglés. Así que es una gran necesidad para nosotros aquí en Austin. Y lo estamos viendo".

Latinos ayudan a latinos

Y hay otro gran problema que el grupo de Facebook AYUDA busca resolver.

Rubio, cuyo trabajo diario es dar clases, dijo que sabe que muchos miembros de la comunidad latina no buscarán ayuda de los servicios del gobierno. Así que, dice, la ayuda tendrá que venir de los miembros de la comunidad.

"Muchas veces no se acercan a estos servicios públicos o ni siquiera se hacen la prueba", dijo Rubio. "Porque son como, 'Bueno, ¿qué pasa si me piden mi estatus migratorio y los papeles, cosas como esa. Trabajo con muchos estudiantes cuyos padres son de México u otros lugares. Así que esto es real para nosotros. Nos dicen lo que están experimentando y los miedos que hay ahí fuera".

"La población de latinos en Austin es diversa. Por lo tanto, trabajar con organizaciones comunitarias que conocen a los miembros de la comunidad, que pueden ser esos intermediarios de confianza y seguridad, sería realmente clave"

El temor a la deportación o a que el estatus migratorio se vea afectado por el uso de los servicios del gobierno es un gran problema para las familias latinas que necesitan ayuda. También es un obstáculo para los líderes de la ciudad que tienen la esperanza de abordar lo que está sucediendo en la comunidad latina. Mullen dijo que es por eso que los líderes de la ciudad eventualmente tendrán que trabajar con organizaciones dentro de la comunidad para enfrentar esta crisis.

"La población latina en Austin es diversa", dijo. "Por lo tanto, trabajar con organizaciones comunitarias que conocen a miembros de la comunidad, que pueden ser esos intermediarios de confianza y seguridad, sería realmente clave".

AYUDA está despegando actualmente. Anzaldua y Rubio dicen que están trabajando para hacer correr la voz en los medios de comunicación locales en español.

Y mientras los líderes de la ciudad luchan por responder a lo que está sucediendo en su comunidad, la pareja dice que esperan que AYUDA proporcione al menos algo de la ayuda que se necesita en este momento.

¿Tienes un tip noticioso? Envía un correo electrónico a Ashley Lopez a alopez@kut.org. También puedes seguirla en Twitter en @AshLopezRadio.

Si has encontrado valioso el reportaje anterior, por favor considera hacer una donación para apoyarlo. Tu aportación paga todo lo que encuentres en texasstandard.org y en KUT.org. Gracias por donar hoy.

Las traducciones de contenido selecto de KUT son posibles gracias al apoyo financiero de Texas Mutual Insurance Company, un proveedor de compensación de trabajadores.