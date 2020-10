Así Piensan Las Candidatas Del Distrito 10 Del Concejo Municipal De Austin Sobre Tres Grandes Temas

Read this story in English.

KUT y el Austin Monitor realizaron una serie de foros en las últimas semanas con candidatos al Concejo Municipal de Austin. No todo el mundo puede ver un foro de una hora de duración, por eso, hemos elegido tres grandes preguntas de cada evento y estamos brindándote las respuestas de los candidatos aquí.

Hay siete candidatos que se presentan para el escaño del Distrito 10, que representa a West Austin: Robert Thomas, Alison Alter (la titular), Belinda Greene, Bennett Easton y Pooja Sethi. La candidata Jennifer Virden no pudo unirse, pero añadiremos sus respuestas a estas preguntas por correo electrónico cuando las recibamos. El séptimo candidato, Noel Tristan, no respondió a nuestra invitación a participar del foro.

RELACIONADO | Hay Cinco Escaños Libres En El Concejo Municipal De Austin. Conoce A Los Candidatos.

Hicimos estas preguntas a los candidatos en el orden en que aparecen en la votación.

PREGUNTA: ¿Apoya usted la Propuesta A y el Proyecto Connect? ¿Por qué sí o por qué no?



Thomas: No apoyo la Propuesta A. No creo que la Propuesta A haya sido bien pensada. Sabes, la he mirado extensamente. La he investigado. La he leído. He mirado toda la bibliografía. La he seguido a lo largo del tiempo. Y la realidad es, una vez más, que esta es otra versión de la Línea Roja de Leander. La realidad es que se nos prometió que la Línea Roja iba a ser financiada con dólares federales. Eso nunca ocurrió. Se nos prometió que sería financiada y mantenida por sus pasajeros. Eso nunca ha sucedido. Y de hecho, creo que fue Kirk Watson quien confirmó que la Línea Roja está ahora 233% por encima del presupuesto proyectado.

No hay nada diferente en esta Propuesta A, este Proyecto Connect. Es lo mismo: el alcalde está diciendo que habrá fondos federales que serán igualados. Eso no es cierto. No puedes prometer eso. La conclusión es que hace muy poco, es demasiado y es irresponsable.

Alter: Voté para agregar la Propuesta A en la boleta electoral para que los votantes elijan si quieren hacer una inversión en este momento en un sistema integral de tren ligero y autobús. Fui un partidario tardío de la Propuesta A. Me tomó cerca de tres años de trabajo, muchos cientos de horas en ella, pero creo que proporciona el sistema integral que las iniciativas de votación anteriores no tenían. Proporciona un mecanismo de financiación que nos permite ser transparentes al elegir las tasas de impuestos, que costará menos que los bonos. Y creo que es el momento de avanzar, de abordar la congestión vehicular, de abordar el cambio climático, de ser fieles a nuestros objetivos de equidad y de proporcionar puestos de trabajo.

Creo que si tenemos un cambio de administración en enero, habrá inversiones en este tipo de infraestructura. Y al tener esta iniciativa en este momento, estamos preparados para ser capaces de reducir esos importantes dólares federales para hacer frente a un gran desafío aquí. Pero depende de los votantes. Y si los votantes deciden no hacerlo, entonces tendremos que pensar otro plan.

Greene: No lo apoyo. Creo que muestra una terrible desconexión con nuestro gobierno local que incluso consideraría proponer un aumento de impuestos del 24.5% durante este tiempo en el que tantos de nosotros estamos sin trabajo o no trabajando tanto debido al COVID.

El Proyecto Connect logra muy poco, va a tomar mucho tiempo. Va a costar mucho dinero. Sabes, dicen que el 45% del proyecto será financiado por el gobierno federal. Pero eso no está garantizado todavía. No sabemos si será financiado a nivel federal. Además, el aumento de impuestos del 24% nunca desaparecerá. Eso se quedará con nosotros para siempre. Y eso es algo que se suma para todos nosotros, ya seas propietario de una casa, empresario o inquilino. Vas a experimentar ese aumento de impuestos cada mes, cada año.

Creo que en Texas, no es tan probable que vayamos en autobús y caminemos una milla con 100 grados. Necesitamos mejores, más seguras y más inteligentes carreteras.

Easton: No les dije de dónde vengo. Dije que soy estadounidense, soy tejano, pero también soy maestro de escuela. Soy escritor. Un escritor independiente. Soy filósofo. Un poco cavernícola también, especialmente en esta época de COVID-19. Así que estoy listo para que la ciudad vuelva a trabajar y se abra. Creo que todo el cierre es absurdo.

Así que supongo que un resquicio de esperanza es que el tránsito no es tan horripilante como solía ser. Pero pronto, ya sabes, la gente sensible y muy cuidadosa que aparentemente está dirigiendo el espectáculo político va a abrir la ciudad de nuevo y el tránsito volverá a ser horrible. Y no confío en la Propuesta A. No, voy a votar en contra como ciudadano y no la apoyaría.

No confío en la burocracia de la ciudad que no puede ni siquiera mantener los e-scooters y las estaciones de bicicletas en la calle. Si quieres un transporte abierto, entonces presta atención a las pequeñas cosas.

Sethi: Apoyo la Propuesta A. Y también apoyo la oportunidad en noviembre de preguntar a los residentes del Distrito 10 en qué quieren invertir... en qué queremos invertir como distrito. Y entiendo que para muchos de nuestros residentes del Distrito 10 pagar impuestos por un sistema que no funciona completamente en todo el distrito es una tarea difícil. Pero también sé que necesitamos un plan de transporte en Austin que elimine la congestión vehicular de nuestras carreteras y de nuestros vecindarios y que haga que la gente trabaje, que lleve a los niños a la escuela y que lleve a nuestros residentes a los centros de salud.

Como mencioné antes, también estoy en el Comité Directivo del Plan Climático de Austin, y tenemos metas agresivas para reducir nuestras emisiones de carbono en Austin para el 2040. Y no vamos a llegar allí si no tenemos un plan que saque los automóviles de nuestras carreteras y de nuestras comunidades.

También quiero decir que históricamente hemos visto en Austin, que cuando ampliamos nuestras carreteras, no se reduce el tráfico. Ha habido la misma cantidad de congestión. Lo he visto personalmente. Y sé que muchas familias en todo el distrito también lo han visto. Así que apoyo la [Propuesta A]. Y mi familia votará por ella en noviembre.

El código de desarrollo de tierras de Austin no ha sido revisado sustancialmente desde los años 80. En ese tiempo, la población de Austin se ha más que duplicado. ¿Apoyaría revisar el código de desarrollo de tierras (LDC, en inglés) de la ciudad? ¿Por qué sí o por qué no?

Thomas: Es fácil. Hemos necesitado revisar un código de desarrollo de tierras desde los años 80. Fue un desastre cuando se creó y sólo se ha empeorado. Pero el proceso que el Concejo de la Ciudad siguió, empujando una increíble densidad [de población] al corazón de todos los encantadores barrios y comunidades del Distrito 10 es absolutamente irresponsable. No hace nada por mejorar la aplicación de la ley y el código. No hace nada para arreglar los problemas de acceso. Y en cambio, fue absolutamente dirigido y diseñado para dañar las comunidades existentes a expensas de las comunidades existentes.

La realidad es que deberíamos haber seguido el plan Imagine Austin hasta la T. Yo apoyé el plan Imagine Austin. El código de desarrollo de tierras, tal como existe, pretende seguir el plan Imagine Austin. Pero dejaron de tener en cuenta las recomendaciones y el feedbackl de las comunidades locales que necesitaban ser incluidas. Así que es necesario reescribir el código de desarrollo de tierras, pero no va a ser la panacea, particularmente si destruye a nuestras comunidades.

Alterar: Así que me he opuesto a las propuestas CodeNext y las propuestas de código de desarrollo de tierras que se han presentado ante el concejo una y otra y otra vez. Me opuse en la segunda lectura porque era profundamente deficiente y Austin merecía algo mejor.

Dicho esto, nuestro código de desarrollo de tierras es viejo y podemos revisarlo. Tenemos un plan fabuloso en Imagine Austin, que pide compacto y conectado, pero pide la densidad a lo largo de los corredores en los centros. Creo que podríamos haber logrado las revisiones del código de desarrollo de tierras hace dos años y medio, tres años atrás si nos hubiéramos ceñido a Imagine Austin y no hubiéramos tratado de profundizar en los barrios, no hubiéramos tratado de desatar una gran cantidad de densidad a través de la recalificación de áreas unifamiliares donde la capacidad no se habría beneficiado y donde había una falta de planificación.

Tenemos que avanzar en un proceso de planificación y un enfoque constructivo que reconozca los derechos de propiedad que tiene la gente. Y podemos lograr un consenso si lo intentamos.

Greene: Creo que el actual LDC necesita algo de trabajo. Ya me escucharon antes, pero es una bestia. E incluso a mis vecinos agentes inmobiliarios de la comunidad les cuesta digerir cada sección de él. Necesita algo de trabajo. Creo que la parte más importante es la de los derechos de propiedad privada. Eso es en lo que necesitamos concentrarnos, preservar los derechos de propiedad privada.

Si yo tuviera una propiedad y quisiera remodelar o derribar y reconstruir totalmente, la ciudad de Austin no me exigiría que construyera un fourplex o un twoplex. Si eso no es lo que yo elijo y es mi propiedad. Así que ese sería mi principal objetivo cuando se trata del código, sólo preservar nuestros derechos de propiedad privada.

Easton: He oído que son 1,800 páginas, así que eso te dice que está escrito, no sé, por idiotas o por abogados o burócratas. Eso es absurdo. Debería tener 30 o 50 o 100 páginas; 1,800 es ridículo. Si es que eso es cierto.

Así que lo segundo que quiero decir es que desconfío de un Concejo Municipal o una burocracia o cualquier tipo de autoridad del downtown que se encargue de supervisar la reescritura o la revisión del código de construcción. Si ni siquiera pueden entender lo que hay frente al Concejo ahora mismo, está lleno de carpas feas.Así que no hay propiedad privada. Estoy de acuerdo con Belinda en que la propiedad privada es de extrema importancia. ¿Pero qué hay de la propiedad pública? ¿Qué hay de mi derecho y el tuyo de poder ver el río sin tener que mirar un montón de fealdad? Así que eso debe ser eliminado inmediatamente.

Sethi: Sí, yo lo apoyo, necesitamos un código de desarrollo de tierras actualizado. Mi visión para Austin es una que sea más accesible y asequible para que nuestros maestros, nuestros socorristas y nuestros trabajadores de la ciudad puedan vivir aquí. Soy un gran creyente en el desarrollo orientado al tránsito. Creo que a medida que avanzamos en un plan de tránsito para Austin, necesitamos aumentar la densidad donde sea apropiado alrededor de nuestro tránsito.

Y creo que cualquier código de desarrollo de tierras que tengamos tiene que avanzar debe priorizar esto. Necesitamos viviendas multifamiliares, de uso mixto, con acceso a transporte para apoyar a nuestros hogares de ingresos bajos y medios.

A través de mi trabajo como comisionado, también he patrocinado que el código de desarrollo de tierras sea más simple, se traduzca a varios idiomas y tenga más participación de la comunidad. También abogaría por un código de desarrollo de tierras que mantenga nuestros espacios verdes y sea más ecológico y detenga el desplazamiento de nuestras familias.

El Distrito 10 enfrenta el mayor riesgo de incendios forestales en la ciudad. ¿Qué estrategia cree que la ciudad puede usar para mitigar mejor ese riesgo? ¿Y cómo cree que la ciudad debería funcionar para hacer frente al cambio climático en el futuro?

Thomas: Bueno, cuando fui vicepresidente de la Asociación Cívica del Noroeste de Austin hace seis, siete u ocho años, empezamos a trabajar en este mismo tema. Fue fundamental. Empezamos a presionar a la ciudad para que nos ayudara a limpiar las malezas y todas las zonas que encontramos, como ustedes vieron en el incendio forestal que surgió de los cañones de River Place hace varios años. Fue muy, muy aterrador.

La realidad es que he trabajado extensamente con el Departamento de Bomberos de Austin, hablando con ellos sobre este tipo de cuestiones. Y he visto al propio departamento de bomberos -nadie más puede atribuirse el mérito, puede que lo intenten, pero no pueden, habiendo hablado con ellos- que ha liderado la iniciativa para tratar de ayudar a garantizar que empecemos a eliminar el riesgo y el peligro de los incendios forestales. Y también para asegurarse de que cuidamos nuestro medio ambiente desde esa perspectiva.

Alter: He hecho de la prevención de incendios forestales una de mis principales prioridades, y fui reconocido hoy por la Asociación de Bomberos de Austin con su apoyo porque he sido un fuerte defensor de que nos ocupemos de eso. He aumentado los fondos dentro del departamento de bomberos, pero también la actividad entre Austin Energy, Austin Water y PARD (Departamento de Parques y Recreación, en español) para mitigar nuestros riesgos de incendio. Ayudé a aprobar el código de interfaz urbana de tierras silvestres, que fortalecerá nuestros edificios, y aseguré un compromiso para una nueva estación de bomberos en el Distrito 10 en una de las áreas de mayor riesgo.

Los incendios forestales son una prioridad máxima. Estamos trabajando tanto para prevenir los incendios forestales como para estar preparados en caso de que haya uno. En cuanto al cambio climático, he sido un destacado defensor de los temas ambientales. Tenemos que aprobar nuestro plan climático, que se centra en algunas cosas que he dirigido, como el transporte eléctrico y el reverdecimiento de los edificios y una serie de otras cosas. Declaré la emergencia climática y esto nos permitió acelerar nuestra capacidad de lograr algunos de nuestros objetivos de [emisiones] cero netas y cero residuos.

Greene: La situación de los incendios forestales ha sido una conversación en nuestra calle recientemente porque al final de nuestra calle, hay un gran cinturón verde que se extiende, los niños lo llaman, "El Bosque". Y a medida que nuestros niños crecen, juegan allí todos los días. Y cuando entramos allí como adultos, cuando nos muestran lo que han construido, todos hablamos a la vez sobre cómo sería un incendio forestal que pudiera suceder justo al lado de nuestras casas.

Así que nos lo hemos comunicado entre nosotros para intentar limpiarlo nosotros mismos, pero también para darle crédito a Alison, trabajar con el departamento de bomberos y generar los recursos para ayudar a esta situación es muy importante, obviamente, es en lo que no piensas hasta que está literalmente en tu patio trasero y puede ser un incendio que arda al lado de tu casa antes de que te des cuenta.

Easton: El peligro de los incendios forestales es extremo, son los incendios forestales al acecho. Austin tendrá uno, sino varios. He estado esperando que ocurra uno grande durante los últimos 10 o 15 años. Estoy asombrado y no ha llegado todavía. Y eso es maravilloso. Es una suerte. Así que pienso mucho en esto. Una vez estuve involucrado en un incendio. Unos amigos míos iniciaron un incendio accidentalmente. Yo no lo hice. Pero yo estaba allí. Y fue muy aterrador y es aterrador.

Así que creo en los sensores remotos. Creo en el gasto... una nueva estación de bomberos. Fantástico. Construyamos tres. Contratemos más bomberos y tengamos más camiones. Pero también tengamos sensores remotos con nueva tecnología de aviones no tripulados y sólo un poste con una cámara encima y un termómetro, e infrarrojos. Podemos detectar un incendio mucho más rápido y hacer que los bomberos lleguen antes. Y creo en poner tanques de agua en 10, 20 o 50 puntos para que las bocas de incendio no se queden sin agua.

Sethi: Tuve la oportunidad de ser parte del Departamento de Bomberos de Austin que me invitó a unirme a principios de este año en nuestros barrios del oeste de Austin para discutir nuestro riesgo de incendios forestales con los bomberos de California. Y algunas de las muchas cosas que tenemos, es que tenemos demasiadas casas en nuestro distrito justo al lado de la vegetación inflamable. Si estuviera en el concejo, algunas de las cosas que ampliaría son trabajar con el PARD, Austin Water, Austin Energy y nuestro Departamento de Bomberos en Austin para crear una mejor planificación -más cohesiva- de la gestión de la tierra y trabajar en oportunidades para realizar más quemas controladas en áreas con vegetación densa.

También me asociaría con organizaciones y organizaciones sin fines de lucro para crear un mejor compromiso comunitario, para crear comunidades adaptadas al fuego. Y una vez que recuperemos el código de desarrollo de tierras, si yo estuviera en la diáspora, me aseguraría de que nuestro código de desarrollo funcione y no contradiga las recomendaciones del código de interfaz urbana de tierras silvestres. Y por último, tenemos que trabajar mejor con nuestras comunidades para establecer zonas seguras de antemano en caso de que ocurran incendios.

¿Tienes un tip noticioso? Envía un correo electrónico a Matt Largey a mlargey@kut.org. También puedes seguirla en Twitter en@mattlargey.

Si has encontrado valioso el reportaje anterior, por favor considera hacer una donación para apoyarlo. Tu aportación paga todo lo que encuentres en KUT.org. Gracias por donar hoy.

Las traducciones de contenido selecto de KUT son posibles gracias al apoyo financiero de Texas Mutual Insurance Company, un proveedor de compensación de trabajadores.