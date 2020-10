Así Piensan Las Candidatas Del Distrito 7 Del Concejo Municipal De Austin Sobre Tres Grandes Temas

Read this story in English.

KUT y el Austin Monitor realizaron una serie de foros en las últimas semanas con candidatos al Concejo Municipal de Austin. No todo el mundo puede ver un foro de una hora de duración, por eso, hemos elegido tres grandes preguntas de cada evento y estamos brindándote las respuestas de los candidatos aquí.

Hay dos candidatas que se presentan para el escaño del Distrito 7, que representa a Austin Norte-Central: Leslie Pool (la titular) y Morgan Witt.

Hicimos estas preguntas a las candidatas en el orden en que aparecen en la boleta electoral.

PREGUNTA: Recientemente el Concejo de la Ciudad se comprometió a repensar la seguridad pública. ¿Qué significa ese objetivo para usted? ¿Y qué asuntos deberían ser prioritarios, en su opinión?

Leslie Pool: Lo que significa para mí es volver a nuestro departamento de policía a sus valores fundamentales y a su misión principal, que es la seguridad pública. Deberían ser guardianes, no guerreros. Para ello, fui uno de los tres miembros del concejo principal que trajo las propuestas para repensar y reformar el presupuesto del departamento de policía.

Los recortes que hicimos fueron de $21.5 millones con algunos fondos adicionales que el administrador de la ciudad también había recortado en su proyecto de presupuesto. No hemos recortado $150 millones, aunque es un golpe que al Gobernador Abbott le ha gustado usar contra la ciudad de Austin. Cambiamos los fondos a cuentas de transición para que cuando, por ejemplo, hagamos independiente el laboratorio de ciencia forense, el dinero esté allí.

Pero ese trabajo no se va a detener. Lo que hicimos, como todos saben, es tomar los fondos no utilizados y las vacantes que no se cubrieron. No cambiamos nada de la cantidad de oficiales que están en la calle.

Morgan Witt: Reimaginando la seguridad pública para mí como un verdadero compromiso con la reforma social sistémica, no sólo dentro de la aplicación de la ley y el Departamento de Policía de Austin (APD, en inglés), sino a través de todos los sistemas que, ya sabes, ayudan a Austin a funcionar. Y quiero centrarme en la parte del compromiso, ¿verdad?

El presupuesto del APD que se aprobó fue un primer paso muy importante. Pero también tenemos que hablar de la implementación real de algunas de esas intenciones, asegurándonos de que se implementen de manera oportuna y efectiva. También tenemos que mirar dónde está el compromiso dedicado a eso.

La comunidad ha estado pidiendo un cambio durante años. La violencia policial y la falta de responsabilidad y transparencia no son nuevas. Y sin embargo, el presupuesto de la policía casi se ha duplicado en los últimos cuatro a seis años con poca correlación con la delincuencia, como vimos en el reciente artículo de Audrey McGlinchy. Así que quiero ver eso. Y quiero ver un compromiso con el cambio sistémico y equitativo en todas las áreas, no sólo dentro del departamento de policía.

¿Está de acuerdo con la decisión de cambiar el presupuesto de la policía?

Pool: Obviamente yo lideré esos recortes y voté por ellos. Así que, sí, fui una de los líderes en hacer esos cambios. Recibí una actualización del administrador de la ciudad con respecto a la academia de entrenamiento. Esa es una de las áreas en las que he estado presionando específicamente con urgencia para que el administrador de la ciudad [avance] en la reescritura de ese currículo. Y él ha recibido una actualización. Este es un memorándum público. Así que no estoy compartiendo algo que de otra forma no recibirías. Pero parece que hay un buen progreso en la revisión de la auditoría interna de la academia.

Y parece que las acciones prioritarias y el calendario se nos presentarán pronto. Y eso incluye la Oficina de Supervisión de la Policía y la Oficina de Equidad. Parece que esa actualización y revisión se completará en enero de 2021.

De todos modos, el punto es que el público puede no estar viendo el trabajo que se está haciendo, y así es como debe ser. Este trabajo es difícil y está matizado y es importante y complejo. Creo que el personal está haciendo un gran trabajo con los difíciles desafíos que tienen por delante.

Witt: Estoy de acuerdo [con la decisión de modificar el presupuesto de la APD]. Y la razón es porque está bien documentado que cuando se invierte en la comunidad y se invierte en los servicios que ayudan a la gente a prosperar en la comunidad, el crimen disminuye. El bienestar y la salud de la gente se mejoran.

Sobre el punto de que el reciente artículo de Audrey McGlinchy sobre el gasto en la policía y el crimen, y sobre que no hay ninguna correlación entre los dos, así, al final del día, realmente necesitamos pensar en dos cosas. Una, ¿qué estamos haciendo para apoyar a todos en nuestra comunidad? Y dos, ¿qué funciona? Tenemos que utilizar los datos para informar nuestras decisiones y asegurarnos de que somos eficaces en el apoyo a la comunidad y también en mantenerla segura.

El camino de la ciudad para reescribir el código de desarrollo de tierras ha sido largo -años- y actualmente está estancado en los tribunales. ¿Qué tan importante es para usted que reiniciemos ese proceso pronto? ¿Y cómo debería la ciudad abordar ese proceso si lo retoman de nuevo?

Pool: Es bastante polarizante y con razón. Por ejemplo, las áreas de transición que se discutieron en CodeNEXT y en [el código de desarrollo de la tierra] 2.0, fueron extremadamente problemáticas. No apoyé la forma en que el personal las imponía. Lo estaban haciendo sin el acuerdo de los residentes y el proceso de adopción se estaba haciendo en violación de los estatutos de Texas, a pesar de la clara evidencia y la retórica que señalaba esto al departamento legal de la ciudad. Ellos eran muy conscientes.

La decisión de la Juez Soifer está en apelación. No estuve de acuerdo con despilfarrar dinero para impugnar esa decisión. Es uno de los tribunales de distrito de Houston. No por ninguna razón en particular, sólo porque están reasignando los expedientes debido al COVID. Pero probablemente deberíamos escuchar en algún momento a principios de 2021 sobre ese fallo.

Pero no hay jurisprudencia que el departamento legal de la ciudad pueda aportar para respaldar su argumento de que una reescritura completa del código de desarrollo de tierras no requería derechos de notificación o de protesta. Esos son los fundamentos de la ley estatal. Y lo menos que podemos hacer es seguir la ley estatal.

Witt: Es extremadamente importante porque si vamos a pensar en cómo hacer de Austin una ciudad más habitable y equitativa para todos los que viven aquí, la vivienda es una gran parte de ello. Y necesitamos reconocer que nuestro código de desarrollo de tierras no fue diseñado para ser inclusivo o para permitir el desarrollo orgánico de los barrios. Fue diseñado para excluir, segregar y discriminar.

Así que tenemos que hacerle cambios. Y para eso, realmente necesitamos enfocarnos en la vivienda justa y en el aporte de la comunidad. Vivienda justa significa que nuestros planes de vecindario deben tener, en sus estatutos, un lenguaje sobre la vivienda justa. Sólo un plan de vecindario ahora mismo tiene algo sobre la vivienda justa.

Y en cuanto a la contribución de la comunidad, necesitamos asegurarnos de que todos en la comunidad tengan participación. En este momento, menos de la mitad de los planes vecinales son aprobados por más del 1% de los barrios que representan. De hecho, en uno de ellos, sólo 19 personas participaron en la votación del plan que afectó a 13,000 personas. Entonces, ¿cómo estamos siendo más equitativos en la forma en que reunimos las aportaciones de la comunidad?

¿Qué está haciendo Austin para minimizar las emisiones y combatir el cambio climático? ¿Qué, si acaso, haría usted de manera diferente?



Pool: Bueno, la legislación ambiental ha sido un sello de mis casi seis años en el consejo. Traje las actualizaciones del Plan de Protección Climática de Generación de Recursos Energéticos de Austin en 2015 y 2017, y eso incluyó la [energía] solar -los avances en solar- y asegurarnos de que hayamos reducido nuestras emisiones para el 2050. El plan climático, el plan climático de la comunidad.

Traje eso en 2017. El Plan de Protección Climática de Austin y el Green New Deal fue el año pasado. El Plan de Resistencia Comunitaria de Austin fue este año y ahora tenemos un funcionario de resistencia comunitaria en la Oficina de Equidad para trabajar en garantizar que podemos recuperarnos del tipo de dislocaciones que trae una pandemia porque sabemos que volverá a suceder. Ha sucedido en el pasado. Sucederá de nuevo.

Encargué un estudio de viabilidad sobre el biometano y las medidas que el Servicio de Gas de Texas puede tomar para reducir las fugas de gas natural. Y luego, en el área de tratar de reducir el concreto y los proyectos de TXDOT, voté en contra del paso elevado de Oak Hill, que es un paso elevado de 12 carriles. Mucho concreto entrando en la Y, y sólo había dos de nosotros en el concejo que votamos en contra. Fui yo y el concejal [Greg] Casar. Demasiado hormigón.

Witt: Creo que la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático es otra de esas áreas en las que hemos visto algunos cambios graduales. Pero no estamos abordando los problemas sistémicos fundamentales que enfrentamos. Tenemos que reconocer que todos nuestros sistemas de transporte y vivienda no sólo están diseñados y son equitativos, sino que están basados en la industrialización.

Así que si miras las cosas como el Plan de Equidad Climática, está casi completamente enfocado en los autos eléctricos. Eso no reorienta la forma en que viajamos por la ciudad. Tenemos que hacer que el transporte público y activo sea más accesible y más asequible. Tenemos que invertir en cosas como las bicicletas eléctricas.

Pero también tenemos que mirar la forma en que nos estamos desarrollando. Si continuamos extendiéndonos por las colinas, vamos a hacer exponencialmente más daño al medio ambiente que si hacemos un desarrollo considerado, respetuoso del medio ambiente y equitativo dentro de los límites de nuestra ciudad. Así que, ya sabes, de nuevo, tenemos estos buenos intentos, pero tenemos que ser más sistémicos en la forma en que pensamos acerca de la justicia ambiental y el cambio climático.

