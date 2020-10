Así Piensan Los Candidatos Del Distrito 4 Del Concejo Municipal De Austin Sobre Tres Grandes Temas

Read this story in English.

KUT y el Austin Monitor realizaron una serie de foros en las últimas semanas con candidatos al Concejo Municipal de Austin. No todo el mundo puede ver un foro de una hora de duración, por eso, hemos elegido tres grandes preguntas de cada evento y estamos brindándote las respuestas de los candidatos aquí.

Tres candidatos se presentan para el escaño del Distrito 4: Greg Casar (el titular), Ramesses II Setepenre y Louis Herrin III. Hicimos estas preguntas a los candidatos en el orden en que aparecen en la boleta electoral.

KUT: ¿Está de acuerdo con la tolerancia del concejo a mantener el empleo de Brian Manley como jefe de policía? Y si no, ¿dirigirá un esfuerzo desde su primer día en el cargo para reemplazarlo?

Casar: Fui uno de los primeros miembros del concejo en decirle al jefe que debía renunciar. El Concejo de la Ciudad, por estatuto no tiene la capacidad de votar sobre ese tema. Pero creo que para que nuestra comunidad sane y para que las cosas mejoren de verdad, necesitamos un cambio; necesitamos un nuevo liderazgo policial. Y creo que todos los cambios que podamos hacer serán difícil de creer plenamente para la gente bajo el sistema actual que tenemos.

Cuando patrociné la reforma de justicia criminal para dejar de tener tantos arrestos y multas por posesión de marihuana de bajas dosis, hubo resistencia. Cuando dijimos que no queríamos que los manifestantes salieran lastimados, tenemos manifestantes que salen lastimados innecesariamente. Y luego, un asistente del jefe tuvo que renunciar con beneficios después de que fueron acusados de cosas horribles. Así que necesitamos ese cambio para poder lograr la seguridad pública y la confianza en la comunidad.

Setepenre: Absolutamente. Creo en degradar al jefe de policía a través de un despido del administrador de la ciudad, porque lo que hemos visto en estas protestas pacíficas -disparar a manifestantes desarmados y pacíficos, así como disparar a los médicos- es por lo demás un crimen de guerra. Así que no entiendo cómo se pueden justificar estas acciones con cualquier imaginación de una figura política o del jefe de policía. Así que necesitamos un nuevo liderazgo.

Herrin: No votaría reemplazar a nuestro actual jefe de policía. Creció en el departamento. Conoce la ciudad. Y necesitamos un jefe de policía fuerte. Mira hace unos años cuando tuvimos los atentados con bomba. Todo el mundo estaba a favor de él. Ahora tenemos algunos problemas que tenemos que resolver. Tenemos que mejorar nuestro departamento para asegurarnos de que todo está bien.

Pero no, no votaré para despedirlo. Y cualquiera que diga que lo hace, los otros dos candidatos que se presentan, sólo lo hacen por política. No están mirando el cuadro completo. Y quieren desfinanciar a la policía. Yo apoyo a la policía.

¿Qué papel, si lo hay, debería jugar el gobierno municipal en ayudar a la gente que ha sacrificado sus medios de vida en interés de la salud pública?

Casar: Nadie debería perder su casa por la pandemia. Tanta gente ha perdido sus trabajos o incluso ha perdido a un ser querido. Estoy en contacto con gente todo el tiempo que está sufriendo de muchas maneras en este momento. La ciudad está sacando nuestro fondo de emergencia. Setenta millones de dólares en programas de la ciudad para asegurarse de que la gente afectada reciba la ayuda que necesita. Y todavía no es suficiente.

Tenemos que presionar al Senado de Estados Unidos para que apruebe enviar más ayuda. Tenemos que sacar aún más dinero de nuestro presupuesto mientras esperamos al gobierno federal. El gobernador está en realidad sentado sobre $5 mil millones en fondos de ayuda para el COVID que se ha negado a asignar a las comunidades necesitadas.

Así que tenemos que seguir abogando y presionando porque la gente, especialmente en el Distrito 4, están sufriendo más por el virus o tienen una tasa de infección mucho más alta que, por ejemplo, las zonas occidentales de la ciudad. Y hay más gente que tiene problemas para llegar a fin de mes. Así que tenemos que seguir presionando para superar estos tiempos difíciles.

Setepenre: Creo que el gobierno de la ciudad debería escuchar a los expertos médicos y económicos. Y realmente necesitamos formular un plan donde la cura no sea peor que la enfermedad. Así que realmente necesitamos reanimar a la pequeña empresa. Necesitamos acceso médico. Necesitamos una paga por riesgo para aquellos que, como yo, han trabajado en esta pandemia sin parar.

Realmente necesitamos amplificar el gobierno de la ciudad, así como el gobierno estatal, así como el gobierno federal, escuchando a los expertos, y no sólo las opiniones de los políticos que no tienen ningún campo de conocimiento, experiencia en enfermedades infecciosas o experiencia económica. Realmente necesitamos desarrollar un plan aquí.

Herrin: La ciudad debería hacer todo lo posible. Como ciudad no podemos... tenemos que hacer la vida fácil a tanta gente como sea posible. Tenemos que hacerlo. ... Soy ingeniero. Veo que todo el mundo debería hacer lo que tiene que hacer. La ciudad debería establecer límites. Necesitamos abrir pequeños negocios. Tenemos que ser muy liberales. Ayudarles con sus facturas de teléfono. Sus facturas de luz. Sus facturas de servicios públicos. Ayudarlos tanto como podamos.

¿Qué opina sobre la antigua prohibición de la ciudad de permitir acampar en público y cuál sería la alternativa?

Casar: En una ciudad tan próspera como Austin, nadie debería tener que vivir en las calles. Punto. Y creo que podemos terminar con la falta de vivienda en nuestra comunidad y no violar los derechos humanos y civiles básicos de la gente. La criminalización por sólo ser pobre y no tener a dónde ir, simplemente no era correcta. Lo sabemos en nuestros corazones.

Así que lo importante era cambiar nuestras prioridades y dejar de pensar que la cárcel es un hogar e invertir en la vivienda de apoyo permanente y en los servicios que tanto necesitamos y en los que no hemos invertido lo suficiente en generaciones. Sabemos que esto funciona porque, de hecho, la falta de vivienda moderna, como la conocemos, se convirtió en algo real en los años 80 cuando la red de seguridad social y los programas de vivienda fueron destruidos a nivel estatal y federal.

Y por lo tanto no era una nueva idea para poner fin a la falta de vivienda. Podemos abordar este tema sin violar los derechos humanos o civiles de nadie.

Setepenre: Creo que soy el único candidato con experiencia en vivir en la calle, así que tengo más derecho y experiencia para hablar sobre el tema en lugar de jugar a ser un antropólogo de sillón. La falta de vivienda es un tema complejo con muchas facetas diferentes, desde problemas de salud mental hasta el uso de drogas o la falta de apoyo familiar o de capital social, pasando por la falta de educación, de trabajos con salario mínimo o de oportunidades para ascender en la escala socioeconómica, etc. etc. Así que el camino hacia la falta de vivienda tiene muchas rampas para llegar a ella, pero pocas rampas para salir de ella.

Así que tenemos que fomentar y cambiar nuestra forma de vigilar a los sin techo. Sí, tener gente acampando no va a resolver el problema, pero tampoco lo va a resolver la criminalización de las personas sin hogar. ¿Qué tal si en lugar de poner a la gente en la cárcel por su bajo estatus socioeconómico, construimos micro apartamentos y les damos alojamiento adecuado y educación y capital social para que puedan salir de la pobreza, de la falta de hogar? De lo contrario, no estamos resolviendo nada.

Herrin:Estoy a favor de la prohibición de acampar. Sabes, cuando la Ciudad dice que puedes acampar en cualquier parte de la calle frente a los negocios, perjudica a los negocios. Pero en lo que respecta a las personas sin hogar, mi propuesta es que la gente que quiera salir de la calle, que realmente quiera salir, empiece programas de formación, que trabaje con grupos como Mobile Loaves and Fishes. Hay grupos de veteranos que han creado cosas como Mobile Loaves and Fishes y han ofrecido formación laboral, para que puedan encontrar casas.

Sabes, hay muchas cosas que hacer... pero yo estoy a favor de entrenar a la gente para salir de la calle y trabajar de esa manera.

