Policía De Austin Confirma Lo Que Creían Activistas: Hombre Muerto En Tiroteo No Estaba Armado

La policía de Austin no halló un arma en o cerca del auto de Michael Ramos, el hombre negro hispano que murió después de recibir disparos de la policía el mes pasado, dijo el lunes el jefe de la policía, Brian Manley.

"No localizamos un arma de fuego dentro del vehículo, ni tampoco en el área alrededor del vehículo", dijo Manley en una conferencia de prensa. "Trajimos perros entrenados para localizar armas de fuego y registramos el área, pero no se encontró ningún arma de fuego".

Ramos, de 42 años, murió el 24 de abril después de que dos oficiales le dispararan en el sudeste de Austin. Primero, le dispararon con balas de “bean bag” o balas de salva, descritas por la policía como una bala no letal, mientras tenía sus manos arriba. Cuando Ramos se subió al auto y se alejó, otro oficial le disparó con su rifle y el vehículo se estrelló.

La policía había respondido a una llamada al 911 que aseguraba que había gente drogándose en el estacionamiento de un complejo de apartamentos y que un hombre tenía un arma en la mano.

"Ajá", dijo el fundador de la Coalición de Justicia de Austin, Chas Moore, después de la conferencia de prensa de Manley. "Sabemos que si hubiera habido un arma lo hubiésemos sabido hace casi dos semanas".

El Comisionado de Seguridad Pública de Austin, Chris Harris, dijo la semana pasada que creía que Ramos estaba desarmado cuando la policía le disparó. Luego aclaró que no lo sabía con certeza, pero que sospechaba que era así.

"No tengo conocimiento preciso sobre eso y sólo quería dar a entender que al parecer él estaba (desarmado)", escribió Harris en Twitter. "Basado en la forma en que la policía suele responder a estos incidentes, probablemente nos habrían dicho si estuviera armado a estas alturas".

Manley dijo este lunes que la policía registró el auto de Ramos dos días después del tiroteo, pero que no dio a conocer los resultados hasta ahora porque no querían influir en lo que los testigos le dijeron a la policía. También dijo que la intención del departamento era publicar las imágenes del tablero de la patrulla y de las cámaras de los oficiales, pero no pudo indicar cuándo las revelarían.

