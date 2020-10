¿Sabes Qué Es Lo Que Hace Un Observador Electoral? Esto Es Lo Que Dice La Ley

Read this story in English.

Parece que hay cierta confusión sobre los observadores electorales en esta temporada de campaña presidencial. Hay muchos llamados para que la gente se presente y se asegure de que no haya engaños en las urnas.

Este foco en los observadores electorales ha aumentado los temores sobre la posible intimidación de votantes.

Wow. Won’t let Poll Watchers & Security into Philadelphia Voting Places. There is only one reason why. Corruption!!! Must have a fair Election.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 29, 2020