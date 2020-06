Salud Pública De Austin Prepara Sitios Móviles De Prueba COVID-19 Para Llegar A Grupos Vulnerables

Read this story in English.

Salud Pública de Austin (APH, en inglés) dijo que lanzará sitios móviles de prueba de COVID-19 en el condado de Austin-Travis para alcanzar a las poblaciones desproporcionadamente afectadas por el virus.

Funcionarios de salud están trabajando en identificar los lugares en todo el condado donde se ubicarán los sitios. El objetivo es hacer que las pruebas sean más accesibles para personas que aún no han podido hacerse los exámenes.

Dos de los grupos más vulnerables son los residentes de asilos de ancianos y las comunidades de color, dice APH.

Localmente, el 30% de los residentes de asilos con COVID-19 terminan hospitalizados, comparado con el 15% de los pacientes con COVID-19 de la población general, según cifras de APH. La tasa de mortalidad es también más alta para los residentes de los asilos: 22% comparado con el 1.7% del resto de la población.

"El COVID-19 tiene un impacto devastador en nuestros asilos y en nuestra población mayor de 65 años", dijo el Dr. Mark Escott, autoridad sanitaria provisional del condado de Austin-Travis, en un comunicado de prensa.

Las cifras de APH muestran que también existen desigualdades entre la gente de color. Entre los residentes de hogares de ancianos, las tasas de hospitalización y mortalidad son más altas para los afroamericanos, 18% y 5.4% respectivamente. En comparación, los blancos tienen una tasa de hospitalización del 12.4% y una tasa de mortalidad del 1.9%.

Los latinos son otra de las comunidades que han sido fuertemente impactadas por el virus. Los pacientes latinos representan el 16.8% de las hospitalizaciones, mientras que los hispanos constituyen el 34% de la población del área de Austin. La tasa de mortalidad para ellos es del 1.6%.

"Estas estadísticas son preocupantes y desafortunadamente no son inesperadas dado el historial de desigualdad en el acceso a la atención médica y en los determinantes sociales de la salud que afectan a las comunidades de color", dijo Escott en una declaración. "Aunque estos datos son preliminares y la magnitud real del impacto en estas comunidades aún no es definitivo, no nos quedaremos de brazos cruzados observando y esperando a que tengamos una certeza científica antes de tomar medidas".

Hay varias razones por las que estas disparidades existen, según APH, incluyendo el hecho de que las personas de color son más propensas a experimentar condiciones subyacentes como hipertensión, diabetes y enfermedades cardíacas. Además, es más probable que no tengan seguro médico o que vivan en lugares que no cuentan con servicios médicos. Algo similar ocurre con los latinos. En especial para quienes trabajan en la industria de la construcción.

"La gente de color está sobrerrepresentada en todas las características que la ponen en riesgo de complicaciones por COVID-19", dijo en un comunicado de prensa Brion Oaks, director de igualdad de la ciudad de Austin. "También están sobrerrepresentados en los trabajos esenciales y están empleados en puestos que no permiten trabajar desde casa".

Además de crear sitios de prueba específicos, APH dice que está trabajando en comprometerse más con las poblaciones vulnerables. El 13 de junio, la ciudad planea organizar un encuentro con las comunidades de color para hablar sobre las formas de mejorar las consecuencias en la salud. La ciudad dará los detalles en el futuro.

